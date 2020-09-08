Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
– Очень интересный вопрос. Это следствие более широкого явления. Сегодня Россия находится в средневековом состоянии. Вотчинное землевладение. То есть вотчинные регионы принадлежат некоторым группам вместе с землей, предприятиями, холопами... И эти вотчины управляются... Вот пока цены на нефть были высокими, было такое разделение: Кремль владел ресурсами, то есть прибылью от продажи ресурсов и энергоресурсов, а регионы, вотчины, владели собственными региональными структурами или возможностями и источниками финансирования. Некоторое время назад произошло существенное падение стоимости энергоресурсов и Кремль попытался превратить вотчины в опричнины. То есть во владения государя. Вот как опричнина была владением государя, вся прибыль от которой поступала государю, в его бюджет. Путин привык уже к этой структуре разделения, и это же был не просто способ кормления – это был способ поддержания лояльности.
И когда начались эти конфликты, то есть чекисты пытались контролировать региональные бюджеты... Наиболее ярко это проявилось в случае с Хабаровском и [бывшим губернатором региона Сергеем] Фургалом. Местные элиты, предприниматели считали это своей вотчиной и свой бюджет тоже считали вотчиной. И когда появились довольно сильные силовики, которые начали объяснять, что это все не их – теперь это опричнине принадлежит, Кремлю, – возник конфликт. Там же ведь не просто были выступления... с местными предпринимателями, местными элитами. И выступления очень радикальные и хорошо финансируемые.
Произошедшее с Навальным – та же ситуация. Региональные элиты, против которых началась борьба центра, Кремля, спецслужб, возражают. Строительная мафия, против которой начались расследования, и Навальный фактически получил эти сливы информации – и начал делать какие-то свои материалы Фонда борьбы с коррупцией. Но за Навальным стояли спецслужбы, которые давали ему эту информацию и ориентировали его... Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/bor ... 16851.html
Бла-бла-бла. Вода-вода-вода. Переглянув інтерв'ю - фактів немає, тільки вода. Взагалі потрібно розуміти одне - наказ на вбивство Навального(чи Нємцова чи інших) віддавала КОНКРЕТНА людина(або група, що малоймовірно), а не якісь абстрактні "Региональные элиты". Хто ця КОНКРЕТНА людина, якщо вона спроможна віддавати такі накази? Якщо так дальше міркувати - то чому всі вважають що це Путін напав на Крим/Донбас? Може це якісь "элиты" дали наказ. Ось не розумію - чому всі ополчились на Путіна? Може він взагалі "не при дєлах".
Ответы на Ваши вопросы очевидны)) Такой процесс, как управление и дальнейшие действия вооруженными силами рфии, полностью в руках пу. В отличие от процесса отравления веществом (пусть и боевым отравляющим) одного отдельного человека.
Естественно, что бла-бла-бла. Но это бла-бла-бла от Борового (человека с иного уровня обладания информацией, чем, например, Ваш). Т.е. бла-бла-бла разные.
– Очень интересный вопрос. Это следствие более широкого явления. Сегодня Россия находится в средневековом состоянии. Вотчинное землевладение. То есть вотчинные регионы принадлежат некоторым группам вместе с землей, предприятиями, холопами... И эти вотчины управляются... Вот пока цены на нефть были высокими, было такое разделение: Кремль владел ресурсами, то есть прибылью от продажи ресурсов и энергоресурсов, а регионы, вотчины, владели собственными региональными структурами или возможностями и источниками финансирования. Некоторое время назад произошло существенное падение стоимости энергоресурсов и Кремль попытался превратить вотчины в опричнины. То есть во владения государя. Вот как опричнина была владением государя, вся прибыль от которой поступала государю, в его бюджет. Путин привык уже к этой структуре разделения, и это же был не просто способ кормления – это был способ поддержания лояльности.
И когда начались эти конфликты, то есть чекисты пытались контролировать региональные бюджеты... Наиболее ярко это проявилось в случае с Хабаровском и [бывшим губернатором региона Сергеем] Фургалом. Местные элиты, предприниматели считали это своей вотчиной и свой бюджет тоже считали вотчиной. И когда появились довольно сильные силовики, которые начали объяснять, что это все не их – теперь это опричнине принадлежит, Кремлю, – возник конфликт. Там же ведь не просто были выступления... с местными предпринимателями, местными элитами. И выступления очень радикальные и хорошо финансируемые.
Произошедшее с Навальным – та же ситуация. Региональные элиты, против которых началась борьба центра, Кремля, спецслужб, возражают. Строительная мафия, против которой начались расследования, и Навальный фактически получил эти сливы информации – и начал делать какие-то свои материалы Фонда борьбы с коррупцией. Но за Навальным стояли спецслужбы, которые давали ему эту информацию и ориентировали его... Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/bor ... 16851.html
Весь текст - РЕДКОСТНАЯ ГЛУПОСТЬ. Полное непонимание ситуации в РФ во всех сферах. Несомненно, что отравив Навального, Россия выстрелила себе в ногу (видимо, надеялись, что он умрет в самолете, но пилот его вовремя посадил, а местные врачи спасли). А вот насчет землевладения - оно давно ЧАСТНОЕ, и как результат против максимумов, достигнутых РСФСР (реально дутых), производство зерновых выросло на 30%, мяса на 1/5, сахара - более чем вдвое, растительного масла - в 6,5 раз. Страна, еще 12 лет назад импортировавшая почти 3,3 млн. мяса, снизила этот показатель до 700 тыс т в 19-ом, а вот экспорт в 20-ом превысит полмиллиона тонн. Про экспорт зерновых в 45-50 млн. т в год (сменивший импорт почти 16-20 млн. т при Советской власти), можно даже не упоминать.
Так Боровой на это частное и указал. Царю-то что с обогащения местных частников?! Вот и вынужден был начать зариться на вотчину бояр.
Волгарь написав:Несомненно, что отравив Навального, Россия выстрелила себе в ногу (видимо, надеялись, что он умрет в самолете, но пилот его вовремя посадил, а местные врачи спасли).
а почему вы так однозначны и не рассматривает другие варианты отравителей?
Потому что Отравление было произведено субстанцией семейства Новичок (скажем мягко), т.е. ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ (немцы, учитывая их отношения с РФ, в данном случае никогда не пошли бы на прямую фальсификацию), доступ к которому имеют только спецслужбы. Это крайне опасная субстанция, с которой нужно уметь квалифицированно обращаться (чтобы не отравиться самим и не отравить окружающих). Не посади пилот самолет и не вколи врачи сразу антидот, Навальный бы просто умер в полете, а вскрытие ничего бы не дало - списали бы на те совершенно идиотские объяснения, которые в последние дни предлагали по ТВ. А приказ спецслужбам на такую боевую операцию мог поступить только с самого верха.
zРадио Turkey's population is ageing and the fertility rate is falling According to TUIK data, Turkey’s fertility rate was 1.88 children per woman of fertile age in 2019, defined as the 15-49 year age group. This is below the 2.1 replacement rate.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
budivelnik написав:Якщо подивитись що написав я 70 років в одній Державі = 1922-1991 СРСР 20 років Оглядаючись = 1991-2004 , 2010-2014 15 років чітко вирішили= 2004-2010, 2014-по зараз
И что ж вы написали? Смотрим:
budivelnik Додано: Вів 08 вер, 2020 20:58
А написано-то совсем по другому. Но ничего еще не потеряно - еще лет 10 пребывания на этом форуме и, возможно (???), вы научитесь понятно выражать свои мысли. Ну а пока, интеллектуал вы наш, вам до этого еще ой как далеко.
И да, с 1991 по 2020 прошло 30 лет (2020-1990), но никак не 35:
20 років Оглядаючись = 1991-2004 , 2010-2014 15 років чітко вирішили= 2004-2010, 2014-по зараз
Математик вы наш.
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 09 вер, 2020 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Волгарь написав:Несомненно, что отравив Навального, Россия выстрелила себе в ногу (видимо, надеялись, что он умрет в самолете, но пилот его вовремя посадил, а местные врачи спасли).
а почему вы так однозначны и не рассматривает другие варианты отравителей?
Потому что Отравление было произведено субстанцией семейства Новичок (скажем мягко), т.е. ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ (немцы, учитывая их отношения с РФ, в данном случае никогда не пошли бы на прямую фальсификацию), доступ к которому имеют только спецслужбы. Это крайне опасная субстанция, с которой нужно уметь квалифицированно обращаться (чтобы не отравиться самим и не отравить окружающих). Не посади пилот самолет и не вколи врачи сразу антидот, Навальный бы просто умер в полете, а вскрытие ничего бы не дало - списали бы на те совершенно идиотские объяснения, которые в последние дни предлагали по ТВ. А приказ спецслужбам на такую боевую операцию мог поступить только с самого верха.
Вы обратили внимание, что уж как-то уж слишком часто рфия своими операциями случайно лажает по самое не могу. Практически постоянно.