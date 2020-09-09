Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Вы обратили внимание, что уж как-то уж слишком часто рфия своими операциями случайно лажает по самое не могу. Практически постоянно.
есть такое мнение, что в некоторых случаях это "лажание" демонстративное
Настолько, что даже трудно назвать операции, где рашка не облажалась. Увелеклись они малость. Демонстрациями))
Може вам і "трудно", але я назву: Збиття літака з поляками - успіх 100%, навіть сильно РФ і не підозрювали. Отруєння Ющенка - успіх 50-80%, ніхто не говорить що це зробила РФ. Тут не відомо чи хотіли вбити чи отруїти. Крим - успіх 100%, хоч може це не спецоперація. Вбивство Нємцова - успіх 100%, підозри на Пу вже були, але не 100%. Навальний - тут провал але не 100%, не відомо ще в якому стані залишиться Навальний. Тепер наведіть приклади "лажання".
yanyura написав:И да, с 1991 по 2020 прошло 30 лет (2020-1990), но никак не 35:
1 Я б на вашому місті злякався що вас прорахували за дві години до того як ви придумали що відповісти 2 Україна - одна, але в різних регіонах , в різний час прийняли рішення про рух до Європи В Львівській-Франківській-Тернопільській,частково Хмельницькій ,Рівенській, Волинській - цей рух почався задовго до розвалу Совка Тому те що Захід Рухався 35 років, частина центру рухалась 15 років, а Схід рухається всього 6 років - і створює середню цифру в 30 років...але впертим руссофілам хіба це можна пояснити? вони тільки ази вивчили ,та й то після того як братушкі буряти по ним градами почали пуляти.
"Мы по деталям разбираем каждый эпизод. К сожалению, потеряли человека. Мои соболезнования всем родным и близким! После этого сейчас у нас снова нет боевых потерь, и, слава богу, сейчас нет обстрелов", - отметил Зеленский
Вот только сегодня Бубочка раздуплился Соболезнования родным убитого. И дальше продолжает радоваться, что нет "обстрелов". Будут ещё убитые, снова выразит соболезнование
"11 сентября будет встреча, и это уже говорит о том, что будет, и я в это верю и хочу этого, и мы все для этого делаем, чтобы после встречи советников была встреча лидеров "нормандской четверки", - заявил Зеленский
Гибнут солдаты, Бубочке пофиг. Главное, чтобы состоялась встреча, где он публично покрасуется. И Бубочка готов слить интересы Украины в унитаз
"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - заявил он
Убедительная "победа" Бубочки в международной политике.
Шевченковский суд обязал Службу безопасности открыть производство против главы офиса президента Андрея Ермака в связи с делом вагнеровцев. Об этом сообщил в Facebook народный депутат фракции Европейская солидарность Владимир Арьев.