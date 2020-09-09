Додано: Сер 09 вер, 2020 18:51

Внеочередное заседание созвал представитель ОБСЕ по инициативе украинской делегации

Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский осторожно реагирует на изменение ситуации на Донбассе для того, чтобы своим резкими словами не спровоцировать там новое обострение

"Мы по деталям разбираем каждый эпизод. К сожалению, потеряли человека. Мои соболезнования всем родным и близким! После этого сейчас у нас снова нет боевых потерь, и, слава богу, сейчас нет обстрелов", - отметил Зеленский

"11 сентября будет встреча, и это уже говорит о том, что будет, и я в это верю и хочу этого, и мы все для этого делаем, чтобы после встречи советников была встреча лидеров "нормандской четверки", - заявил Зеленский

На замечание, что это не входит в полномочия президента, глава Слуги народа сказал, что Зеленский "уделяет времени столько, сколько может выделить"

Кроме того, по словам Бабаяна, Лукашенко отметил, что Беларусь не выдала бы этих граждан Украине, если бы официальный Киев потребовал этого

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - заявил он

Президент Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия к ключевым украинским политикам, ему доверяют 44% населения, не доверяют - 51%

СН - 25,7% тех, кто пойдет к урнам и определился с выбором;

ОПЗЖ - 16,7%;

Евросолидарность - 15,6%;

Батькивщина - 9,4%;

РПЛ - 6%;

Голос - 4,3% (ниже проходного барьера)

Шевченковский суд обязал Службу безопасности открыть производство против главы офиса президента Андрея Ермака в связи с делом вагнеровцев. Об этом сообщил в Facebook народный депутат фракции Европейская солидарность Владимир Арьев.

ВСУ одобрил ходатайство ПриватБанка и остановил исполнение решения Печерского районного суда от 9 февраля 2017 года о взыскании с ПриватБанка $347 млн

Согласно документу, провайдеры телекоммуникаций обязаны за собственные средства устанавливать в своих сетях техсредства, необходимые для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержания

Ітогі подвєдьом. 2020-09-09ШТА ???1 убитый снайпером. Двое убитых после подрыва.А они договорились провести совместную инспекцию, потому что Пушилину что-то привидилось в наркотическом угареТак Бубочка ничего и не говорит. МолчитВот только сегодня Бубочка раздуплилсяСоболезнования родным убитого. И дальше продолжает радоваться, что нет "обстрелов".Будут ещё убитые, снова выразит соболезнованиеА в ТКГ идут на поводу у ЛДНРГибнут солдаты, Бубочке пофиг.Главное, чтобы состоялась встреча, где он публично покрасуется.И Бубочка готов слить интересы Украины в унитазТак вот одна из причин, почему Бубочка молчал о недавно убитых. Ему некого, ему надо кандидатов в местные советы отбиратьКогда же Бубочка займётся своими прямыми обязанностямиРанееУбедительная "победа" Бубочки в международной политике.Ну всё как в сРассеюшке