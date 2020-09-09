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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6539654065416542
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:22

  detroytred написав:
  19yuriy91 написав:
  detroytred написав:Вы обратили внимание, что уж как-то уж слишком часто рфия своими операциями случайно лажает по самое не могу.
Практически постоянно.


есть такое мнение, что в некоторых случаях это "лажание" демонстративное

Настолько, что даже трудно назвать операции, где рашка не облажалась.
Увелеклись они малость. Демонстрациями))

Може вам і "трудно", але я назву:
Збиття літака з поляками - успіх 100%, навіть сильно РФ і не підозрювали.
Отруєння Ющенка - успіх 50-80%, ніхто не говорить що це зробила РФ. Тут не відомо чи хотіли вбити чи отруїти.
Крим - успіх 100%, хоч може це не спецоперація.
Вбивство Нємцова - успіх 100%, підозри на Пу вже були, але не 100%.
Навальний - тут провал але не 100%, не відомо ще в якому стані залишиться Навальний.
Тепер наведіть приклади "лажання".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:28

  yanyura написав:И да, с 1991 по 2020 прошло 30 лет (2020-1990), но никак не 35:
1 Я б на вашому місті злякався що вас прорахували за дві години до того як ви придумали що відповісти
2 Україна - одна, але в різних регіонах , в різний час прийняли рішення про рух до Європи
В Львівській-Франківській-Тернопільській,частково Хмельницькій ,Рівенській, Волинській - цей рух почався задовго до розвалу Совка
Тому те що Захід Рухався 35 років, частина центру рухалась 15 років, а Схід рухається всього 6 років - і створює середню цифру в 30 років...але впертим руссофілам хіба це можна пояснити? вони тільки ази вивчили ,та й то після того як братушкі буряти по ним градами почали пуляти.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:51

Ітогі подвєдьом. 2020-09-09

Ітогі подвєдьом. 2020-09-09

1) ТКГ проводит срочное заседание из-за обострения на Донбассе - СМИ
Внеочередное заседание созвал представитель ОБСЕ по инициативе украинской делегации

Срочное заседание ТКГ: в Офисе президента рассказали, о чем договорились
Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ

ШТА ???
1 убитый снайпером. Двое убитых после подрыва.
А они договорились провести совместную инспекцию, потому что Пушилину что-то привидилось в наркотическом угаре

2) Представитель Украины в ТКГ объяснил, почему Зеленский не высказывается резко в адрес Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский осторожно реагирует на изменение ситуации на Донбассе для того, чтобы своим резкими словами не спровоцировать там новое обострение

Так Бубочка ничего и не говорит. Молчит

Срыв перемирия на Донбассе: Зеленский заявляет, что гибель каждого военного детально изучается
"Мы по деталям разбираем каждый эпизод. К сожалению, потеряли человека. Мои соболезнования всем родным и близким! После этого сейчас у нас снова нет боевых потерь, и, слава богу, сейчас нет обстрелов", - отметил Зеленский

Вот только сегодня Бубочка раздуплился
Соболезнования родным убитого. И дальше продолжает радоваться, что нет "обстрелов".
Будут ещё убитые, снова выразит соболезнование

А в ТКГ идут на поводу у ЛДНР

Украина делает все для новой встречи лидеров "нормандской четверки" – Зеленский
"11 сентября будет встреча, и это уже говорит о том, что будет, и я в это верю и хочу этого, и мы все для этого делаем, чтобы после встречи советников была встреча лидеров "нормандской четверки", - заявил Зеленский

Гибнут солдаты, Бубочке пофиг.
Главное, чтобы состоялась встреча, где он публично покрасуется.
И Бубочка готов слить интересы Украины в унитаз

3) Зеленский участвует в отборе кандидатов в местные советы - Корниенко
На замечание, что это не входит в полномочия президента, глава Слуги народа сказал, что Зеленский "уделяет времени столько, сколько может выделить"

Так вот одна из причин, почему Бубочка молчал о недавно убитых. Ему некого, ему надо кандидатов в местные советы отбирать
Когда же Бубочка займётся своими прямыми обязанностями

4) Лукашенко заявил, что не выдал бы Украине "вагнеровцев", и рассказал, как его сын извинялся перед ними
Кроме того, по словам Бабаяна, Лукашенко отметил, что Беларусь не выдала бы этих граждан Украине, если бы официальный Киев потребовал этого

Ранее
Зеленский обсудил с Лукашенко передачу "вагнеровцев" Украине
"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - заявил он

Убедительная "победа" Бубочки в международной политике.

5) Зеленский лидирует: опубликован свежий рейтинг доверия украинцев к политикам
Президент Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия к ключевым украинским политикам, ему доверяют 44% населения, не доверяют - 51%

Рейтинг партий. Слуга народа лидирует, за ними – ОПЗЖ и Евросолидарность: опрос Рейтинга
  • СН - 25,7% тех, кто пойдет к урнам и определился с выбором;
  • ОПЗЖ - 16,7%;
  • Евросолидарность - 15,6%;
  • Батькивщина - 9,4%;
  • РПЛ - 6%;
  • Голос - 4,3% (ниже проходного барьера)

6) ЧВК Вагнера в Беларуси. Суд обязал СБУ открыть дело против Ермака – документ
Шевченковский суд обязал Службу безопасности открыть производство против главы офиса президента Андрея Ермака в связи с делом вагнеровцев. Об этом сообщил в Facebook народный депутат фракции Европейская солидарность Владимир Арьев.

7) Верховный Суд остановил взыскание 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов
ВСУ одобрил ходатайство ПриватБанка и остановил исполнение решения Печерского районного суда от 9 февраля 2017 года о взыскании с ПриватБанка $347 млн

8) В Раде хотят обязать провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей
Согласно документу, провайдеры телекоммуникаций обязаны за собственные средства устанавливать в своих сетях техсредства, необходимые для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержания

Ну всё как в сРассеюшке
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:30

Re: Політичні дискусії

Зеленский сравнил борьбу с COVID-19 с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС
«Мы все должны быть одной командой, когда COVID-19. Он же не в той или другой области... Мы можем взять Одесскую область, Харьков. В Одесской области просто не было больных, в Харьковской - тоже. Давайте метро, пусть оно работает, все будет нормально, люди поддерживают, люди выходили на улицу. Так и есть. А почему Одесса и Харьков сейчас в "лидерах" по заболевших, те области, в которых их просто не было, а что сейчас происходит - откуда 100, 200 (новых случаев COVID-19 – УНИАН)", - заявил он

Лично я вообще не пониманию, что он говорит.
Без сценария у него мысли скачут, как блохи по собаке

«Я считаю, что когда трагедия, простите за такое сравнение о Чернобыле, кто-то кого-то тогда спрашивал о каких-то обязанностях? Все вместе, всем народом, все хотели просто сохранить жизни людей. Я считаю, что COVID-19 - это то же самое. Посмотрите по количеству людей - такая же трагедия, да, другая, да вирусная», - подчеркнул он

COVID - это Чернобыль.
Но при этом, ресторан Тищенко работал и сам Бубочка жрал в кафе с другими. Значит, не такой уж Чернобыль
Трепло кварталовское
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:15

andrijk777
Если не ошибаюсь, то к самолёту с поляками рашка не допускала или не давала к обследованию. Но вопросы к рашке были, другое дело -- что желания раздувать у поляков и Ко не было. А сейчас и вовсе обвиняют рашку -- то есть не чистая операция.

Так Ющенко после операции отравления - герой.

Крым - войсковая операция. Ну и большей лажи, чем МН17 на Донбассе представить сложно.

Немцов - неработающие камеры .. куда уж тупее. Разве что парашют Штирлица.

Навальный, шпили-вилли, сантехники в Давосе.
Гужва там что организовывал, Бабченко что ли.
Мосийчук.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:22

  pesikot написав:Зеленский сравнил борьбу с COVID-19 с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС
«Мы все должны быть одной командой, когда COVID-19. Он же не в той или другой области... Мы можем взять Одесскую область, Харьков. В Одесской области просто не было больных, в Харьковской - тоже. Давайте метро, пусть оно работает, все будет нормально, люди поддерживают, люди выходили на улицу. Так и есть. А почему Одесса и Харьков сейчас в "лидерах" по заболевших, те области, в которых их просто не было, а что сейчас происходит - откуда 100, 200 (новых случаев COVID-19 – УНИАН)", - заявил он

Лично я вообще не пониманию, что он говорит.
Без сценария у него мысли скачут, как блохи по собаке

«Я считаю, что когда трагедия, простите за такое сравнение о Чернобыле, кто-то кого-то тогда спрашивал о каких-то обязанностях? Все вместе, всем народом, все хотели просто сохранить жизни людей. Я считаю, что COVID-19 - это то же самое. Посмотрите по количеству людей - такая же трагедия, да, другая, да вирусная», - подчеркнул он

COVID - это Чернобыль.
Но при этом, ресторан Тищенко работал и сам Бубочка жрал в кафе с другими. Значит, не такой уж Чернобыль
Трепло кварталовское


" І не гавкай на Президента , доки він Президент , і не гавкай тоді коли інший стане Президентом на цього Президента- бо це Перше лице України на міжнародній арені,а ти своїм скулінням йоговагу применшуєш , хоча при цьому сам нічого не важиш." (С)

Автор цитаты Вас почему-то игнорирует))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:26

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 22:08

detroytred
Я приклади "лажання" так і не почув... Як завжди багато бла-бла-бла, а фактів нуль.
МН17 - це ніяка це не спецоперація. Просто помилково збили цивільний літак замість воєнного, ну всім це очевидно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 22:24

https://www.youtube.com/watch?v=Zfkd0QWXaQs
На 56:09 про грузинських снайперів на Майдані. :D :D :D
Після «Ника» і «Майкла» це вже звучить як підтвердження, що грузинські снайпери це вброс кремля.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 22:50

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:На 56:09 про грузинських снайперів на Майдані. :D :D :D
Після «Ника» і «Майкла» це вже звучить як підтвердження, що грузинські снайпери це вброс кремля.


После самопризнаний Бублика и Парасюка в провокационной стрельбе на майдане тема грузинских снайперов уже не в хайпе.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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