Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:detroytred Я приклади "лажання" так і не почув... Як завжди багато бла-бла-бла, а фактів нуль. МН17 - це ніяка це не спецоперація. Просто помилково збили цивільний літак замість воєнного, ну всім це очевидно.
Так если Вы лажание не видите даже в перечисленных Вами, якобы успешных, операциях, и показанного мною, то, естественно, и в остальном тоже.
Вы сунули Крым к операциям, с оговоркой. Я обратил внимание, что и там лажание. В войсковых операциях. Помилково -- это лишь причина лажания в данном случае. Причина не отменяет следствия. Просто помилково привлекли криворуких исполнителей (способных на такие грубейшие ошибки - ошибиться с целью). Лажание в самом чистом виде. Причём нет никаких оснований абсолютно исключать умышленное сбитие. Умышленное, например, со стороны одного из исполнителей. О тараканах в их головах мы не знаем-то. Я так понимаю, что Вы не представляете, например, какой процент официально якобы неосторожного обращения с оружием, является на самом деле умышленным самострелом или убийством. Минимум, 50%.
Интерпретация фактов. Факты я не опровергаю-то. Вы видите успех, я лажание.
Волгарь написав:Несомненно, что отравив Навального, Россия выстрелила себе в ногу (видимо, надеялись, что он умрет в самолете, но пилот его вовремя посадил, а местные врачи спасли).
а почему вы так однозначны и не рассматривает другие варианты отравителей?
Потому что Отравление было произведено субстанцией семейства Новичок (скажем мягко), т.е. ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ (немцы, учитывая их отношения с РФ, в данном случае никогда не пошли бы на прямую фальсификацию), доступ к которому имеют только спецслужбы. Это крайне опасная субстанция, с которой нужно уметь квалифицированно обращаться (чтобы не отравиться самим и не отравить окружающих). Не посади пилот самолет и не вколи врачи сразу антидот, Навальный бы просто умер в полете, а вскрытие ничего бы не дало - списали бы на те совершенно идиотские объяснения, которые в последние дни предлагали по ТВ. А приказ спецслужбам на такую боевую операцию мог поступить только с самого верха.
была также информация об экспериментах с этой группой отравляющих веществ и в других странах НАТО, но при этом почему-то другие версии не рассматриваются, а если руководствоваться принципом "кому выгодно", то логичнее предположить, что сакральная жертва была необходима как раз не руководству России...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Цікава стаття інтерв'ю з людиною яка приймала участь у створені Новачка Метою було зробити Навального інвалідом (скоріш за все він ніколи не одужає повністю) ГРУ розраховуючи що отрута повністю зникне не врахували сучасних можливостей німецько обладнання плюс розробники не знали що в печінці отрута може затриматись на довше ніж три дні дні. Німці скоріш за все робили тест тканин печінки. Неможливо повністю довести чистоту отрути до 100% в найкращому разі це 80% а за рештою 20% «сміття» і можна прорахувати походження Росія хоче результати тестів щоб поставити під сумнів результат спектрального аналізу та затягнути на роки справу отруєння