Додано: Сер 09 вер, 2020 23:36

andrijk777 написав: detroytred

Я приклади "лажання" так і не почув... Як завжди багато бла-бла-бла, а фактів нуль.

МН17 - це ніяка це не спецоперація. Просто помилково збили цивільний літак замість воєнного, ну всім це очевидно. Я приклади "лажання" так і не почув... Як завжди багато бла-бла-бла, а фактів нуль.МН17 - це ніяка це не спецоперація. Просто помилково збили цивільний літак замість воєнного, ну всім це очевидно.

Так если Вы лажание не видите даже в перечисленных Вами, якобы успешных, операциях, и показанного мною, то, естественно, и в остальном тоже.Вы сунули Крым к операциям, с оговоркой. Я обратил внимание, что и там лажание. В войсковых операциях. Помилково -- это лишь причина лажания в данном случае. Причина не отменяет следствия. Просто помилково привлекли криворуких исполнителей (способных на такие грубейшие ошибки - ошибиться с целью). Лажание в самом чистом виде.Причём нет никаких оснований абсолютно исключать умышленное сбитие. Умышленное, например, со стороны одного из исполнителей. О тараканах в их головах мы не знаем-то.Я так понимаю, что Вы не представляете, например, какой процент официально якобы неосторожного обращения с оружием, является на самом деле умышленным самострелом или убийством. Минимум, 50%.Интерпретация фактов. Факты я не опровергаю-то.Вы видите успех, я лажание.