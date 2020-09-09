Додано: Чет 10 вер, 2020 12:12

freeze написав: Волгарь написав: Есть одно существенное отличие-цианистый калий легко обнаруживается при вскрытии. Новичок и иже с ним - только на очень высокочувствительном спектрометре. Есть одно существенное отличие-цианистый калий легко обнаруживается при вскрытии. Новичок и иже с ним - только на очень высокочувствительном спектрометре.



То есть при выдаче Навального в Германию предполагалось, что такого высокочуствительного спектрометра в Германии нет То есть при выдаче Навального в Германию предполагалось, что такого высокочуствительного спектрометра в Германии нет

Выглядит вообще всё очень странно, если считать что Навального хотели убить русские спецслужбы.Столько вопросов...- использовать "сверхсекретный" Новичок, который уже благодаря нескольким чудовищным скандалам теперь является самым известным ядом ассоциирующимся с Россией- использовать яд который никого не убивает, а только на несколько недель отправляет в кому- сверхбыстрая реакция пилота на обморок пассажира и посадка в Омске.- повезти Навального в больницу и лечить его там, вместо того чтобы не придушить в больнице подушкой и не подделать патологоанатомический отчет- в первый же день дать согласие на вывоз Навального в Германию, вместо того чтобы затянуть бюрократические процедуры и дождаться пока Навальный не сдохнет в больничной койке- полное игнорирование того факта что Навальный находится под подпиской о невыезде- организация борта в Германию в течение нескольких часов, и встреча его там с таким шиком и с процедурными мероприятиями на уровне политика мирового уровня.- отказ Германии предоставить результаты анализов Навального- и так далее и тому подобное.Одни вопросы к версии отравления русскими спецслужбами, и никаких ответов кроме как "ну так как то".