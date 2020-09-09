Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Shram написав:Одни вопросы к версии отравления русскими спецслужбами, и никаких ответов кроме как "ну так как то".
Возможно Путин болен шизофренией и у него присутствует навязчивое желание сорвать строительство его Северного потока.
Это как вариант.
И это не стёб, а реальное предположение, когда долго у власти, то крыша может поехать, достаточно посмотреть на шизофренические действия Аляксандра Грыгорывяча в Беларуси, который делает всё, чтобы подогреть протесты против себя же самого.
была также информация об экспериментах с этой группой отравляющих веществ и в других странах НАТО, но при этом почему-то другие версии не рассматриваются, а если руководствоваться принципом "кому выгодно", то логичнее предположить, что сакральная жертва была необходима как раз не руководству России...
Вы забываете, что за Навальным велось ПОСТОЯННОЕ наблюдение со стороны ФСБ. Любая сторонняя сила, способная осуществить эту операцию, сразу же попала бы в объективы. Все шло по плану, но вмешался случай - пилот посадил самолет, а врачи вкололи антидот...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Shram написав: Выглядит вообще всё очень странно, если считать что Навального хотели убить русские спецслужбы.
Столько вопросов... - использовать "сверхсекретный" Новичок, который уже благодаря нескольким чудовищным скандалам теперь является самым известным ядом ассоциирующимся с Россией
А ви думаєте так легко розробити яд, який важко виявити? Новачок - розробка СРСР. Нічого нового і кращого в Росії просто не придумали.
Shram написав:- использовать яд который никого не убивает, а только на несколько недель отправляет в кому
Ви про Скрипалів прочитайте хоча б в Вікіпедії. Здоров"я людини серйозно підривається.
Shram написав:- сверхбыстрая реакция пилота на обморок пассажира и посадка в Омске.
Пілот не був агентом, а простою людиною. Думаю він знав хто такий Навальний.
Shram написав:- повезти Навального в больницу и лечить его там, вместо того чтобы не придушить в больнице подушкой и не подделать патологоанатомический отчет
Такі речі легко сказати. А ось з реалізацією і наслідками - купа проблем і питань.
Shram написав:- в первый же день дать согласие на вывоз Навального в Германию, вместо того чтобы затянуть бюрократические процедуры и дождаться пока Навальный не сдохнет в больничной койке
Його тримали майже добу! Піднявся реально великий шум. На світовому рівні! Думаю Путіну натякнули на дуже серйозні проблеми, якщо б його не відпустили.
Shram написав:- полное игнорирование того факта что Навальный находится под подпиской о невыезде
Це фігня..
Shram написав: - организация борта в Германию в течение нескольких часов, и встреча его там с таким шиком и с процедурными мероприятиями на уровне политика мирового уровня.
Борт був проплачений сторонньою людиною. Я думаю в таких клініках завжди напоготові є борти для екстреного вильоту. На Заході добре розуміють значення Навального - нічого дивного в такій зустрічі немає. Їм ви лапші не навішаєте, що Навальний працює "під ФБР" чи що "під кимось".
Shram написав:- отказ Германии предоставить результаты анализов Навального
Це вже політика. Насправді, я на 100% також не вірю що його траванули Новачком. Могли нічого не знайти і сказати що це Новачок. Але я на 100% впевнений що це був наказ Путіна.
Shram написав: Выглядит вообще всё очень странно, если считать что Навального хотели убить русские спецслужбы.
Столько вопросов... - использовать "сверхсекретный" Новичок, который уже благодаря нескольким чудовищным скандалам теперь является самым известным ядом ассоциирующимся с Россией
А ви думаєте так легко розробити яд, який важко виявити? Новачок - розробка СРСР. Нічого нового і кращого в Росії просто не придумали.
Так тяжко выявить что выявляется в течении суток.
Просто прочувствуйте логику: -Яду больше 30 лет, он уже известен во всем мире благодаря скандалам. -Методики его выявления уже давно разработаны. -Ассоциируется исключительно с Россией. -Симптоматика жертвы неоднократно расписывалась публично. -Действует крайне избирательно, у жертвы есть высокие шансы выжить. -Использовать тяжело, оставляет следы на всем чем только можно. Давайте им и воспользуемся, да?
Не кажется странным. Попробуйте включить критическое мышление, а не просто слепо верить.
Уж куда как было проще подстеречь возле туалета, в номере гостиницы, и вколоть тройную дозу героина (или подмешать любого другого наркотика), вот тебе и Навальный наркоман сдохший от передозировки и все его видео наркоманские бредни. Любая мед экспертиза докажет.
То есть при выдаче Навального в Германию предполагалось, что такого высокочувствительного спектрометра в Германии нет
Это вопрос к тем, кто принимал решение об отправке в Германию. Очевидно, что при первичных анализах (в Омске и Москве)лаборатории работали втемную - спектроскопии образцов Новичка для сравнения у них не было. Видимо, предполагалось, что его нет и у немцев. А вот нашлось. В любом случае все это догадки, а результат -ГРАНДИОЗНЕЙШИЙ СКАНДАЛ
Волгарь написав:Очевидно, что при первичных анализах (в Омске и Москве)лаборатории работали втемную - спектроскопии образцов Новичка для сравнения у них не было. Видимо, предполагалось, что его нет и у немцев.
Смеётесь что ли, имхо. Образцы для сравнения для целей спектроскопии у стран НАТО давным давно есть. Уже даже Чехия пробные партии делала, не говоря уже о серьезных лабораториях типа Портон-Даун в Англии. Отравление Скрипалей оперативно определили именно сравнением с образцами.