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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6542654365446545> Додано: Чет 10 вер, 2020 12:22 Shram написав: Одни вопросы к версии отравления русскими спецслужбами, и никаких ответов кроме как "ну так как то". Одни вопросы к версии отравления русскими спецслужбами, и никаких ответов кроме как "ну так как то".



Возможно Путин болен шизофренией и у него присутствует навязчивое желание сорвать строительство его Северного потока.



Это как вариант.



И это не стёб, а реальное предположение, когда долго у власти, то крыша может поехать, достаточно посмотреть на шизофренические действия Аляксандра Грыгорывяча в Беларуси, который делает всё, чтобы подогреть протесты против себя же самого. Возможно Путин болен шизофренией и у него присутствует навязчивое желание сорвать строительство его Северного потока.Это как вариант.И это не стёб, а реальное предположение, когда долго у власти, то крыша может поехать, достаточно посмотреть на шизофренические действия Аляксандра Грыгорывяча в Беларуси, который делает всё, чтобы подогреть протесты против себя же самого. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18335 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4409 раз. Подякували: 7126 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 12:27 удаление постов - это для демонстрации уровня украинской демократии и свободы слова?... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4830 З нами з: 06.08.08 Подякував: 253 раз. Подякували: 762 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 12:38 Тракторист написав: удаление постов - это для демонстрации уровня украинской демократии и свободы слова?... удаление постов - это для демонстрации уровня украинской демократии и свободы слова?...



Угу, не переносят здешние модеры, когда им отвечают не лестью и подхалимством.

Нужно во всём с ними соглашаться и не в коем случае не перечить.



Всё что подвергает их мнение о событиях и их точку зрения - либо в бан, либо удаление постов.

Слабаки короче как интеллектуальные, так и ментальные. Угу, не переносят здешние модеры, когда им отвечают не лестью и подхалимством.Нужно во всём с ними соглашаться и не в коем случае не перечить.Всё что подвергает их мнение о событиях и их точку зрения - либо в бан, либо удаление постов.Слабаки короче как интеллектуальные, так и ментальные. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3149 З нами з: 26.03.16 Подякував: 166 раз. Подякували: 964 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 12:46 Волгарь написав: https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B ... a-43659488



была также информация об экспериментах с этой группой отравляющих веществ и в других странах НАТО, но при этом почему-то другие версии не рассматриваются, а если руководствоваться принципом "кому выгодно", то логичнее предположить, что сакральная жертва была необходима как раз не руководству России... 2 года назад президент Чехии заявлял о том, что новичок синтезировался в лаборатории в Брнобыла также информация об экспериментах с этой группой отравляющих веществ и в других странах НАТО, но при этом почему-то другие версии не рассматриваются, а если руководствоваться принципом "кому выгодно", то логичнее предположить, что сакральная жертва была необходима как раз не руководству России...

Вы забываете, что за Навальным велось ПОСТОЯННОЕ наблюдение со стороны ФСБ. Любая сторонняя сила, способная осуществить эту операцию, сразу же попала бы в объективы.

Все шло по плану, но вмешался случай - пилот посадил самолет, а врачи вкололи антидот... Вы забываете, что за Навальным велось ПОСТОЯННОЕ наблюдение со стороны ФСБ. Любая сторонняя сила, способная осуществить эту операцию, сразу же попала бы в объективы.Все шло по плану, но вмешался случай - пилот посадил самолет, а врачи вкололи антидот...

жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4830 З нами з: 06.08.08 Подякував: 253 раз. Подякували: 762 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 12:54 Shram написав: Тракторист написав: удаление постов - это для демонстрации уровня украинской демократии и свободы слова?... удаление постов - это для демонстрации уровня украинской демократии и свободы слова?...



Угу, не переносят здешние модеры, когда им отвечают не лестью и подхалимством.

Нужно во всём с ними соглашаться и не в коем случае не перечить.



Всё что подвергает их мнение о событиях и их точку зрения - либо в бан, либо удаление постов.

Слабаки короче как интеллектуальные, так и ментальные. Угу, не переносят здешние модеры, когда им отвечают не лестью и подхалимством.Нужно во всём с ними соглашаться и не в коем случае не перечить.Всё что подвергает их мнение о событиях и их точку зрения - либо в бан, либо удаление постов.Слабаки короче как интеллектуальные, так и ментальные.

судя по всему большая чистка была - потерли всех подряд, по делу и не очень. судя по всему большая чистка была - потерли всех подряд, по делу и не очень. sequence Повідомлень: 3972 З нами з: 29.12.15 Подякував: 657 раз. Подякували: 997 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 13:26 Shram написав:

Выглядит вообще всё очень странно, если считать что Навального хотели убить русские спецслужбы.



Столько вопросов...

- использовать "сверхсекретный" Новичок, который уже благодаря нескольким чудовищным скандалам теперь является самым известным ядом ассоциирующимся с Россией

Выглядит вообще всё очень странно, если считать что Навального хотели убить русские спецслужбы.Столько вопросов...- использовать "сверхсекретный" Новичок, который уже благодаря нескольким чудовищным скандалам теперь является самым известным ядом ассоциирующимся с Россией

А ви думаєте так легко розробити яд, який важко виявити? Новачок - розробка СРСР. Нічого нового і кращого в Росії просто не придумали.

Shram написав: - использовать яд который никого не убивает, а только на несколько недель отправляет в кому

- использовать яд который никого не убивает, а только на несколько недель отправляет в кому

Ви про Скрипалів прочитайте хоча б в Вікіпедії. Здоров"я людини серйозно підривається.

Shram написав: - сверхбыстрая реакция пилота на обморок пассажира и посадка в Омске.

- сверхбыстрая реакция пилота на обморок пассажира и посадка в Омске.

Пілот не був агентом, а простою людиною. Думаю він знав хто такий Навальний.

Shram написав: - повезти Навального в больницу и лечить его там, вместо того чтобы не придушить в больнице подушкой и не подделать патологоанатомический отчет

- повезти Навального в больницу и лечить его там, вместо того чтобы не придушить в больнице подушкой и не подделать патологоанатомический отчет

Такі речі легко сказати. А ось з реалізацією і наслідками - купа проблем і питань.

Shram написав: - в первый же день дать согласие на вывоз Навального в Германию, вместо того чтобы затянуть бюрократические процедуры и дождаться пока Навальный не сдохнет в больничной койке

- в первый же день дать согласие на вывоз Навального в Германию, вместо того чтобы затянуть бюрократические процедуры и дождаться пока Навальный не сдохнет в больничной койке

Його тримали майже добу!

Піднявся реально великий шум. На світовому рівні! Думаю Путіну натякнули на дуже серйозні проблеми, якщо б його не відпустили.

Shram написав: - полное игнорирование того факта что Навальный находится под подпиской о невыезде

- полное игнорирование того факта что Навальный находится под подпиской о невыезде

Це фігня..

Shram написав: - организация борта в Германию в течение нескольких часов, и встреча его там с таким шиком и с процедурными мероприятиями на уровне политика мирового уровня.

- организация борта в Германию в течение нескольких часов, и встреча его там с таким шиком и с процедурными мероприятиями на уровне политика мирового уровня.

Борт був проплачений сторонньою людиною. Я думаю в таких клініках завжди напоготові є борти для екстреного вильоту. На Заході добре розуміють значення Навального - нічого дивного в такій зустрічі немає. Їм ви лапші не навішаєте, що Навальний працює "під ФБР" чи що "під кимось".

Shram написав: - отказ Германии предоставить результаты анализов Навального

- отказ Германии предоставить результаты анализов Навального

Це вже політика.

Насправді, я на 100% також не вірю що його траванули Новачком. Могли нічого не знайти і сказати що це Новачок. Але я на 100% впевнений що це був наказ Путіна. А ви думаєте так легко розробити яд, який важко виявити? Новачок - розробка СРСР. Нічого нового і кращого в Росії просто не придумали.Ви про Скрипалів прочитайте хоча б в Вікіпедії. Здоров"я людини серйозно підривається.Пілот не був агентом, а простою людиною. Думаю він знав хто такий Навальний.Такі речі легко сказати. А ось з реалізацією і наслідками - купа проблем і питань.Його тримали майже добу!Піднявся реально великий шум. На світовому рівні! Думаю Путіну натякнули на дуже серйозні проблеми, якщо б його не відпустили.Це фігня..Борт був проплачений сторонньою людиною. Я думаю в таких клініках завжди напоготові є борти для екстреного вильоту. На Заході добре розуміють значення Навального - нічого дивного в такій зустрічі немає. Їм ви лапші не навішаєте, що Навальний працює "під ФБР" чи що "під кимось".Це вже політика.Насправді, я на 100% також не вірю що його траванули Новачком. Могли нічого не знайти і сказати що це Новачок. Але я на 100% впевнений що це був наказ Путіна. andrijk777

Повідомлень: 2468 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 13:40 Schmit

Повідомлень: 1602 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 13:42 andrijk777 написав: Shram написав:

Выглядит вообще всё очень странно, если считать что Навального хотели убить русские спецслужбы.



Столько вопросов...

- использовать "сверхсекретный" Новичок, который уже благодаря нескольким чудовищным скандалам теперь является самым известным ядом ассоциирующимся с Россией

Выглядит вообще всё очень странно, если считать что Навального хотели убить русские спецслужбы.Столько вопросов...- использовать "сверхсекретный" Новичок, который уже благодаря нескольким чудовищным скандалам теперь является самым известным ядом ассоциирующимся с Россией

А ви думаєте так легко розробити яд, який важко виявити? Новачок - розробка СРСР. Нічого нового і кращого в Росії просто не придумали.

А ви думаєте так легко розробити яд, який важко виявити? Новачок - розробка СРСР. Нічого нового і кращого в Росії просто не придумали.



Так тяжко выявить что выявляется в течении суток.



Просто прочувствуйте логику:

-Яду больше 30 лет, он уже известен во всем мире благодаря скандалам.

-Методики его выявления уже давно разработаны.

-Ассоциируется исключительно с Россией.

-Симптоматика жертвы неоднократно расписывалась публично.

-Действует крайне избирательно, у жертвы есть высокие шансы выжить.

-Использовать тяжело, оставляет следы на всем чем только можно.

Давайте им и воспользуемся, да?



Не кажется странным.

Попробуйте включить критическое мышление, а не просто слепо верить.



Уж куда как было проще подстеречь возле туалета, в номере гостиницы, и вколоть тройную дозу героина (или подмешать любого другого наркотика), вот тебе и Навальный наркоман сдохший от передозировки и все его видео наркоманские бредни.

Любая мед экспертиза докажет. Так тяжко выявить что выявляется в течении суток.Просто прочувствуйте логику:-Яду больше 30 лет, он уже известен во всем мире благодаря скандалам.-Методики его выявления уже давно разработаны.-Ассоциируется исключительно с Россией.-Симптоматика жертвы неоднократно расписывалась публично.-Действует крайне избирательно, у жертвы есть высокие шансы выжить.-Использовать тяжело, оставляет следы на всем чем только можно.Давайте им и воспользуемся, да?Не кажется странным.Попробуйте включить критическое мышление, а не просто слепо верить.Уж куда как было проще подстеречь возле туалета, в номере гостиницы, и вколоть тройную дозу героина (или подмешать любого другого наркотика), вот тебе и Навальный наркоман сдохший от передозировки и все его видео наркоманские бредни.Любая мед экспертиза докажет. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3149 З нами з: 26.03.16 Подякував: 166 раз. Подякували: 964 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 13:47 То есть при выдаче Навального в Германию предполагалось, что такого высокочувствительного спектрометра в Германии нет

Это вопрос к тем, кто принимал решение об отправке в Германию. Очевидно, что при первичных анализах (в Омске и Москве)лаборатории работали втемную - спектроскопии образцов Новичка для сравнения у них не было. Видимо, предполагалось, что его нет и у немцев. А вот нашлось. В любом случае все это догадки, а результат -ГРАНДИОЗНЕЙШИЙ СКАНДАЛ Это вопрос к тем, кто принимал решение об отправке в Германию. Очевидно, что при первичных анализах (в Омске и Москве)лаборатории работали втемную - спектроскопии образцов Новичка для сравнения у них не было. Видимо, предполагалось, что его нет и у немцев. А вот нашлось. В любом случае все это догадки, а результат -ГРАНДИОЗНЕЙШИЙ СКАНДАЛ Волгарь Повідомлень: 7681 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 773 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 13:55 Волгарь написав: Очевидно, что при первичных анализах (в Омске и Москве)лаборатории работали втемную - спектроскопии образцов Новичка для сравнения у них не было. Видимо, предполагалось, что его нет и у немцев. Очевидно, что при первичных анализах (в Омске и Москве)лаборатории работали втемную - спектроскопии образцов Новичка для сравнения у них не было. Видимо, предполагалось, что его нет и у немцев.



Смеётесь что ли, имхо. Образцы для сравнения для целей спектроскопии у стран НАТО давным давно есть. Уже даже Чехия пробные партии делала, не говоря уже о серьезных лабораториях типа Портон-Даун в Англии. Отравление Скрипалей оперативно определили именно сравнением с образцами. Смеётесь что ли, имхо. Образцы для сравнения для целей спектроскопии у стран НАТО давным давно есть. Уже даже Чехия пробные партии делала, не говоря уже о серьезных лабораториях типа Портон-Даун в Англии. Отравление Скрипалей оперативно определили именно сравнением с образцами. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18335 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4409 раз. Подякували: 7126 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6542654365446545> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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