andrijk777 написав:- в первый же день дать согласие на вывоз Навального в Германию, вместо того чтобы затянуть бюрократические процедуры и дождаться пока Навальный не сдохнет в больничной койке
Його тримали майже добу!
Піднявся реально великий шум. На світовому рівні! Думаю Путіну натякнули на дуже серйозні проблеми, якщо б його не відпустили.
Его лечили.
Более того немецкие эксперты указали на то что именно помощь омских врачей была действенной и правильной.
И что было бы не отпусти Путин Навального в Германию?
Уверяю вас скандал был бы на порядок меньше, чем все эти заявления о Новичке от Германского правительства, и шуму в прессе было бы куда как меньше.
И что там за проблемы могли быть у Путина что он аж испугался?
В Грузии в 2008 году войска ввести не испугался, Крым захватить не испугался, подавлять протесты на улицах не испугался, разорвать договоры о стратегических вооружениях с США не испугался, открыто противостоять США в Сирии не испугался, а вот реакции на лечение Навального в Омске вместо Германии испугался. Как у вас в голове всё это дружит?