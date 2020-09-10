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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6542654365446545
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:25

  Shram написав:
  andrijk777 написав:
- в первый же день дать согласие на вывоз Навального в Германию, вместо того чтобы затянуть бюрократические процедуры и дождаться пока Навальный не сдохнет в больничной койке

Його тримали майже добу!
Піднявся реально великий шум. На світовому рівні! Думаю Путіну натякнули на дуже серйозні проблеми, якщо б його не відпустили.


Его лечили.
Более того немецкие эксперты указали на то что именно помощь омских врачей была действенной и правильной.

И что было бы не отпусти Путин Навального в Германию?
Уверяю вас скандал был бы на порядок меньше, чем все эти заявления о Новичке от Германского правительства, и шуму в прессе было бы куда как меньше.

И что там за проблемы могли быть у Путина что он аж испугался?
В Грузии в 2008 году войска ввести не испугался, Крым захватить не испугался, подавлять протесты на улицах не испугался, разорвать договоры о стратегических вооружениях с США не испугался, открыто противостоять США в Сирии не испугался, а вот реакции на лечение Навального в Омске вместо Германии испугался. Как у вас в голове всё это дружит?

Вроде бы логично. Тем не менее Навального отравили (здоровый человек неожиданно впал в кому и наверняка бы умер, если бы не быстрое реагирование) и произошло это именно в России. Таковы факты. А все остальное - домыслы (что было бы, если бы) Еще раз повторюсь - немцы в лице канцлерин никогда не пошли бы на провокацию против РФ -слишком тесно они связаны с нами в экономическом плане и слишком много вложили в Россию.
Их выводам вполне можно доверять. Но, видимо, даже их российская политика в стиле папы Александра Борждиа (словно 500 лет назад) привела в крайнее замешательство, переполнив чашу терпения.
Волгарь
 
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