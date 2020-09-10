Додано: Чет 10 вер, 2020 18:04

Договоренность в рамках ТКГ о совместном инспектировании с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута "с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций"

"Российская сторона и приглашенные из отдельных районов Донецкой области Украины выдвинули новые требования ...

в частности: посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации, подписание совместного протокола", – говорится в документе

Отмечается, что обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ

Экс-глава ОП упрекнул Зеленского в "неопытности, умноженной на глупое желание пиара": "Ошибок все больше. Скорее всего это приведет к трагедии"

Посадка Порошенко - его личная вендетта

Окружение Зеленского сделало из него Брежнева

Некому сказать. Ты можешь попасть к президенту только с радостными новостями, счастливой улыбкой и довольным взглядом



...

На полигонах за линиями разведения зафиксировали:

16 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), шесть буксируемых гаубиц (Д-30 А "Жаба", 122 мм) у Бугаевки Луганской области;

Три реактивных системы залпового огня (БМ-21, "Град", 122 мм) у Покровки Донецкой области. За пределами мест для хранения зафиксировали:

12 танков (вероятно, Т-64, пять штук и еще семь неустановленного типа) три, вероятно, зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10") у Бугаевки;

10 танков неустановленного типа, три самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), три буксируемые гаубицы (Д-30 А "Жаба", 122 мм). Боевики перемещают танки, гаубицы, РСЗО "Град" и другое вооружение как в Луганской, так и Донецкой областях...На полигонах за линиями разведения зафиксировали:За пределами мест для хранения зафиксировали:

Отвечая на вопрос о связях с российскими спецслужбами, Пальчевский сказал: "Идиоты, потому что и коню понятно, что я никогда не был в спецслужбах ..."

...

Андрей Пальчевский окончил военный институт Минобороны СССР, который готовил военных переводчиков, юристов, специалистов спецпропаганды

Посол России на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске подарил тому книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний Российской империи

Профильный комитет Верховной Рады поддержал кандидатуру Василия Горбаля на должность члена Совета НБУ

Ітогі подвєдьом. 2020-09-10Я совсем не понимаю, почему украинская сторона согласилась на инспекцию.Потому что, присутствие хоть одного орка-"инспектора" на позициях ВСУ - это уже дичайший зашквар с политической точки зрения. И разведка на местности, с военной точки зренияПоказать, что проблемы идут со стороны оккупантов ? Так это давно секрет ПолишинеляВсё таки.Почему Бубочка ненавидит Порошенко ? Неужели из-за того, что Порошенко не подписал указ о назначении Зеленскому-старшему пожизненной стипендии ?Вот такой вот отвод вооружения, вот такое вот "перемирие"Тот институт, как раз, разведчиков и готовит"Новые" лица как-то странно похожи на старые ж***