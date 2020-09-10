Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
- в первый же день дать согласие на вывоз Навального в Германию, вместо того чтобы затянуть бюрократические процедуры и дождаться пока Навальный не сдохнет в больничной койке
Його тримали майже добу! Піднявся реально великий шум. На світовому рівні! Думаю Путіну натякнули на дуже серйозні проблеми, якщо б його не відпустили.
Его лечили. Более того немецкие эксперты указали на то что именно помощь омских врачей была действенной и правильной.
И что было бы не отпусти Путин Навального в Германию? Уверяю вас скандал был бы на порядок меньше, чем все эти заявления о Новичке от Германского правительства, и шуму в прессе было бы куда как меньше.
И что там за проблемы могли быть у Путина что он аж испугался? В Грузии в 2008 году войска ввести не испугался, Крым захватить не испугался, подавлять протесты на улицах не испугался, разорвать договоры о стратегических вооружениях с США не испугался, открыто противостоять США в Сирии не испугался, а вот реакции на лечение Навального в Омске вместо Германии испугался. Как у вас в голове всё это дружит?
Вроде бы логично. Тем не менее Навального отравили (здоровый человек неожиданно впал в кому и наверняка бы умер, если бы не быстрое реагирование) и произошло это именно в России. Таковы факты. А все остальное - домыслы (что было бы, если бы) Еще раз повторюсь - немцы в лице канцлерин никогда не пошли бы на провокацию против РФ -слишком тесно они связаны с нами в экономическом плане и слишком много вложили в Россию. Их выводам вполне можно доверять. Но, видимо, даже их российская политика в стиле папы Александра Борждиа (словно 500 лет назад) привела в крайнее замешательство, переполнив чашу терпения.
Shram написав:Просто прочувствуйте логику: -Яду больше 30 лет, он уже известен во всем мире благодаря скандалам. -Методики его выявления уже давно разработаны. -Ассоциируется исключительно с Россией. -Симптоматика жертвы неоднократно расписывалась публично. -Действует крайне избирательно, у жертвы есть высокие шансы выжить. -Использовать тяжело, оставляет следы на всем чем только можно. Давайте им и воспользуемся, да?
Не кажется странным. Попробуйте включить критическое мышление, а не просто слепо верить.
Нічого дивного. Цей модифікований Новачок, як напис кров'ю в сортирі, з замоченим терористом:"Тут был Вова". Якби це була спецоперація Заходу, то травонули б не в РФ, де Навального постійно пасли, а когось на території США. Тоді б санкцій насипали по горло. Путін так відреагував на події в Хабаровську і РБ - навіть не думайте, бо дістанемо будь-кого, хто буде нам заважати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
"Российская сторона и приглашенные из отдельных районов Донецкой области Украины выдвинули новые требования ... в частности: посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации, подписание совместного протокола", – говорится в документе
Я совсем не понимаю, почему украинская сторона согласилась на инспекцию.
Потому что, присутствие хоть одного орка-"инспектора" на позициях ВСУ - это уже дичайший зашквар с политической точки зрения. И разведка на местности, с военной точки зрения
Показать, что проблемы идут со стороны оккупантов ? Так это давно секрет Полишинеля
Отвечая на вопрос о связях с российскими спецслужбами, Пальчевский сказал: "Идиоты, потому что и коню понятно, что я никогда не был в спецслужбах ..." ... Андрей Пальчевский окончил военный институт Минобороны СССР, который готовил военных переводчиков, юристов, специалистов спецпропаганды
Пальчевский, конечно, в политику идёт ради защиты бизнеса, его право и я, не его фанат! НО! Касаемо "спецслужб" и его образования, знаете, у меня тоже дипломов разных хватает, куда только не собирался, однако - не работал по большинтсву полученных специальностей. так что, то, что он был там переводчиком и его причастность к ФСБ, это абсолютно разные вещи.