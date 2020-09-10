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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6542654365446545
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:25

  Shram написав:
  andrijk777 написав:
- в первый же день дать согласие на вывоз Навального в Германию, вместо того чтобы затянуть бюрократические процедуры и дождаться пока Навальный не сдохнет в больничной койке

Його тримали майже добу!
Піднявся реально великий шум. На світовому рівні! Думаю Путіну натякнули на дуже серйозні проблеми, якщо б його не відпустили.


Его лечили.
Более того немецкие эксперты указали на то что именно помощь омских врачей была действенной и правильной.

И что было бы не отпусти Путин Навального в Германию?
Уверяю вас скандал был бы на порядок меньше, чем все эти заявления о Новичке от Германского правительства, и шуму в прессе было бы куда как меньше.

И что там за проблемы могли быть у Путина что он аж испугался?
В Грузии в 2008 году войска ввести не испугался, Крым захватить не испугался, подавлять протесты на улицах не испугался, разорвать договоры о стратегических вооружениях с США не испугался, открыто противостоять США в Сирии не испугался, а вот реакции на лечение Навального в Омске вместо Германии испугался. Как у вас в голове всё это дружит?

Вроде бы логично. Тем не менее Навального отравили (здоровый человек неожиданно впал в кому и наверняка бы умер, если бы не быстрое реагирование) и произошло это именно в России. Таковы факты. А все остальное - домыслы (что было бы, если бы) Еще раз повторюсь - немцы в лице канцлерин никогда не пошли бы на провокацию против РФ -слишком тесно они связаны с нами в экономическом плане и слишком много вложили в Россию.
Их выводам вполне можно доверять. Но, видимо, даже их российская политика в стиле папы Александра Борждиа (словно 500 лет назад) привела в крайнее замешательство, переполнив чашу терпения.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:26

Re: Політичні дискусії

  Shram написав:Просто прочувствуйте логику:
-Яду больше 30 лет, он уже известен во всем мире благодаря скандалам.
-Методики его выявления уже давно разработаны.
-Ассоциируется исключительно с Россией.
-Симптоматика жертвы неоднократно расписывалась публично.
-Действует крайне избирательно, у жертвы есть высокие шансы выжить.
-Использовать тяжело, оставляет следы на всем чем только можно.
Давайте им и воспользуемся, да?

Не кажется странным.
Попробуйте включить критическое мышление, а не просто слепо верить.

Нічого дивного. Цей модифікований Новачок, як напис кров'ю в сортирі, з замоченим терористом:"Тут был Вова".
Якби це була спецоперація Заходу, то травонули б не в РФ, де Навального постійно пасли, а когось на території США. Тоді б санкцій насипали по горло.
Путін так відреагував на події в Хабаровську і РБ - навіть не думайте, бо дістанемо будь-кого, хто буде нам заважати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:04

Ітогі подвєдьом. 2020-09-10

Ітогі подвєдьом. 2020-09-10

1) Кравчук подтвердил, что боевиков пустят на "инспектирование" украинских позиций на Донбассе (видео)

Зеленского объяснили, почему Украина согласилась на совместное с боевиками инспектирование в районе Шумов
Договоренность в рамках ТКГ о совместном инспектировании с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута "с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций"

Совместную с боевиками "инспекцию" позиций ВСУ вблизи Шумов временно отменили - источник

"Инспекция" вблизи Шумов сорвалась из-за новых требований России и боевиков – Кравчук (документ)
"Российская сторона и приглашенные из отдельных районов Донецкой области Украины выдвинули новые требования ...
в частности: посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации, подписание совместного протокола", – говорится в документе

Я совсем не понимаю, почему украинская сторона согласилась на инспекцию.

Потому что, присутствие хоть одного орка-"инспектора" на позициях ВСУ - это уже дичайший зашквар с политической точки зрения. И разведка на местности, с военной точки зрения

Показать, что проблемы идут со стороны оккупантов ? Так это давно секрет Полишинеля

Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе, где сегодня сорвалась "совместная инспекция"
Отмечается, что обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ

2) Богдан: У Зеленского глупое желание пиариться. Участие в брифинге по Шеремету - пример
Экс-глава ОП упрекнул Зеленского в "неопытности, умноженной на глупое желание пиара": "Ошибок все больше. Скорее всего это приведет к трагедии"

Коротко | "Зеленский вообще не понимает, куда мы катимся". Интервью Андрея Богдана – за минуту
Посадка Порошенко - его личная вендетта

Всё таки.
Почему Бубочка ненавидит Порошенко ? Неужели из-за того, что Порошенко не подписал указ о назначении Зеленскому-старшему пожизненной стипендии ?

Окружение Зеленского сделало из него Брежнева

Некому сказать. Ты можешь попасть к президенту только с радостными новостями, счастливой улыбкой и довольным взглядом

Экс-главу ОП Богдана вызвали на допрос после его интервью Гордону

3) Донбасс. Боевики стягивают вооружение за линии разведения и расширяют позиции – штаб ООС
Боевики перемещают танки, гаубицы, РСЗО "Град" и другое вооружение как в Луганской, так и Донецкой областях
...
На полигонах за линиями разведения зафиксировали:
  • 16 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), шесть буксируемых гаубиц (Д-30 А "Жаба", 122 мм) у Бугаевки Луганской области;
  • Три реактивных системы залпового огня (БМ-21, "Град", 122 мм) у Покровки Донецкой области.
За пределами мест для хранения зафиксировали:
  • 12 танков (вероятно, Т-64, пять штук и еще семь неустановленного типа) три, вероятно, зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10") у Бугаевки;
  • 10 танков неустановленного типа, три самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), три буксируемые гаубицы (Д-30 А "Жаба", 122 мм).

Вот такой вот отвод вооружения, вот такое вот "перемирие"

4) Вокруг интервью Пальчевского разразился скандал - ВВС провела фактчекинг его заявлений
Отвечая на вопрос о связях с российскими спецслужбами, Пальчевский сказал: "Идиоты, потому что и коню понятно, что я никогда не был в спецслужбах ..."
...
Андрей Пальчевский окончил военный институт Минобороны СССР, который готовил военных переводчиков, юристов, специалистов спецпропаганды

Тот институт, как раз, разведчиков и готовит

5) Посол РФ подарил Лукашенко карту беларуских территорий в составе Российской империи: видео
Посол России на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске подарил тому книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний Российской империи

6) Парламентский комитет одобрил экс-регионала на должность члена Совета НБУ
Профильный комитет Верховной Рады поддержал кандидатуру Василия Горбаля на должность члена Совета НБУ

"Новые" лица как-то странно похожи на старые ж***
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:14

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:15

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-09-10
Я совсем не понимаю, почему украинская сторона согласилась на инспекцию.

Потому что, присутствие хоть одного орка-"инспектора" на позициях ВСУ - это уже дичайший зашквар с политической точки зрения. И разведка на местности, с военной точки зрения

Де ж ти був коли Порошенко створював СЦКК?
Де ти був коли бойовики шмонали бійців які їхали в ДАП?
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:28

  Schmit написав:

Знову пусте бла-бла-бла для підтримки фейку.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:14

Re: Політичні дискусії

Ням-ням, говноедики: https://www.cnbc.com/2020/09/10/us-sanc ... dling.html
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 03:40

Почему Бубочка ненавидит Порошенко ?

та я вас умоляю, ненависть - сильное чувство, тут - другое

ЗЕ избрался на фоне Критики Порошенко, типа "Я Ваш Вирок" и потому, считает, что посадка Порошенко - его рейтинг спасёт.
Востаннє редагувалось Replay в П'ят 11 вер, 2020 03:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 03:47

pesikot
Тот институт, как раз, разведчиков и готовит

Пальчевский, конечно, в политику идёт ради защиты бизнеса, его право и я, не его фанат!
НО!
Касаемо "спецслужб" и его образования, знаете, у меня тоже дипломов разных хватает, куда только не собирался, однако - не работал по большинтсву полученных специальностей.
так что, то, что он был там переводчиком и его причастность к ФСБ, это абсолютно разные вещи.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:42

  Replay написав:pesikot
Тот институт, как раз, разведчиков и готовит

Пальчевский, конечно, в политику идёт ради защиты бизнеса, его право и я, не его фанат!
НО!
Касаемо "спецслужб" и его образования, знаете, у меня тоже дипломов разных хватает, куда только не собирался, однако - не работал по большинтсву полученных специальностей.
так что, то, что он был там переводчиком и его причастность к ФСБ, это абсолютно разные вещи.

Так выборы скоро и убирают всех кто может составить конкуренцию Кличку.
При этом компромат по самому Кличку тщательно подчищается где только можно, даже на этом форуме не встретите негатива по Кличку.
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