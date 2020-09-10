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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6543654465456546
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:55

  Replay написав:pesikot
Тот институт, как раз, разведчиков и готовит

Пальчевский, конечно, в политику идёт ради защиты бизнеса, его право и я, не его фанат!
НО!
Касаемо "спецслужб" и его образования, знаете, у меня тоже дипломов разных хватает, куда только не собирался, однако - не работал по большинтсву полученных специальностей.
так что, то, что он был там переводчиком и его причастность к ФСБ, это абсолютно разные вещи.

От кого этому гндну бизнес защищать при Зеленском, которого он покрыл? От конкуренции со стороны Добробута? Не поможет.
Хотя, я так понимаю, что даже если бы показали честные результаты анализов с кокаином в крови Зе - зебилы все-равно бы Зе выбрали.
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