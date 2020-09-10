Replay написав:pesikotТот институт, как раз, разведчиков и готовит
Пальчевский, конечно, в политику идёт ради защиты бизнеса, его право и я, не его фанат!
НО!
Касаемо "спецслужб" и его образования, знаете, у меня тоже дипломов разных хватает, куда только не собирался, однако - не работал по большинтсву полученных специальностей.
так что, то, что он был там переводчиком и его причастность к ФСБ, это абсолютно разные вещи.
От кого этому гндну бизнес защищать при Зеленском, которого он покрыл? От конкуренции со стороны Добробута? Не поможет.
Хотя, я так понимаю, что даже если бы показали честные результаты анализов с кокаином в крови Зе - зебилы все-равно бы Зе выбрали.