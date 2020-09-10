Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Пальчевский, конечно, в политику идёт ради защиты бизнеса, его право и я, не его фанат! НО! Касаемо "спецслужб" и его образования, знаете, у меня тоже дипломов разных хватает, куда только не собирался, однако - не работал по большинтсву полученных специальностей. так что, то, что он был там переводчиком и его причастность к ФСБ, это абсолютно разные вещи.
От кого этому гндну бизнес защищать при Зеленском, которого он покрыл? От конкуренции со стороны Добробута? Не поможет. Хотя, я так понимаю, что даже если бы показали честные результаты анализов с кокаином в крови Зе - зебилы все-равно бы Зе выбрали.
Крайне любопытное расследование американского журнала Time о том как американское руководство «нагибало» Украину покупать дорогой газ из США. Хотя он Украине был не особо и нужен.
Но Киев был согласен на сделку, чтоб задобрить Трампа (его люди лоббировали). Но сейчас, когда победа Трампа под вопросом, и сама сделка тоже зависла.
Речь идёт об очень странной истории с подписанным в мае этого года меморандумом с малоизвестной американской компанией Louisiana natural gas Exports, о чем «Страна» подробно писала.
Понятно, что статья в Time вышла в рамках предвыборной борьбы демократов с республиканцами, но все равно крайне интересен механизм внешнего управления. Только в исполнении уже не Байдена, а команды Трампа.