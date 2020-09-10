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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6543654465456546
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:55

  Replay написав:pesikot
Тот институт, как раз, разведчиков и готовит

Пальчевский, конечно, в политику идёт ради защиты бизнеса, его право и я, не его фанат!
НО!
Касаемо "спецслужб" и его образования, знаете, у меня тоже дипломов разных хватает, куда только не собирался, однако - не работал по большинтсву полученных специальностей.
так что, то, что он был там переводчиком и его причастность к ФСБ, это абсолютно разные вещи.

От кого этому гндну бизнес защищать при Зеленском, которого он покрыл? От конкуренции со стороны Добробута? Не поможет.
Хотя, я так понимаю, что даже если бы показали честные результаты анализов с кокаином в крови Зе - зебилы все-равно бы Зе выбрали.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:33

Крайне любопытное расследование американского журнала Time о том как американское руководство «нагибало» Украину покупать дорогой газ из США. Хотя он Украине был не особо и нужен.

Но Киев был согласен на сделку, чтоб задобрить Трампа (его люди лоббировали). Но сейчас, когда победа Трампа под вопросом, и сама сделка тоже зависла.

Речь идёт об очень странной истории с подписанным в мае этого года меморандумом с малоизвестной американской компанией Louisiana natural gas Exports, о чем «Страна» подробно писала.

Понятно, что статья в Time вышла в рамках предвыборной борьбы демократов с республиканцами, но все равно крайне интересен механизм внешнего управления. Только в исполнении уже не Байдена, а команды Трампа.

https://strana.ua/news/289093-rik-perri-lobbiroval-prodazhu-amerikanskoho-haza-v-ukrainu.html
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:28

  unicdima написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-09-10
Я совсем не понимаю, почему украинская сторона согласилась на инспекцию.

Потому что, присутствие хоть одного орка-"инспектора" на позициях ВСУ - это уже дичайший зашквар с политической точки зрения. И разведка на местности, с военной точки зрения

Де ж ти був коли Порошенко створював СЦКК?
Де ти був коли бойовики шмонали бійців які їхали в ДАП?

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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:01

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:о чем «Страна» подробно писала.

Это "страна головного мозга")))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:21

Не очень хорошо развиваются дела у скандальноизвестного депутата партии Порошенко Вятровича, устроившего в годовщину Голодомора и массовой гибели украинцев от голода шикарный обед с дорогими яствами, канапе, колбасами и красной рыбой, закупленной по завышенным ценам.

Государственное бюро расследований официально обратилось сегодня к экспертам и аудиторам с требованием ускорить комплексную проверку причастного к организации обжирания красной рыбой в день Голодомора Института национальной памяти и его руководителя Вятровича за период 2015-2019 гг.

Эту проверку важно провести очень быстро. Людям нужно показать, что самые активные борцы за национальную память причастны к ее циничному осквернению и тотальному разворовыванию выделенных на это государственных ресурсов.

Будем публично сопровождать это важное расследование.

https://t.me/stranaua/7935

https://t.me/PortnovUA/2653
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:25

  unicdima написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-09-10
Я совсем не понимаю, почему украинская сторона согласилась на инспекцию.

Потому что, присутствие хоть одного орка-"инспектора" на позициях ВСУ - это уже дичайший зашквар с политической точки зрения. И разведка на местности, с военной точки зрения

Де ж ти був коли Порошенко створював СЦКК?
Де ти був коли бойовики шмонали бійців які їхали в ДАП?

Могу тебе же задать твой же впопрос: - А где ты сам был в то время ?

Я помогал экипировать трёх призванных, помогал деньгами для покупки запчастей для военной техники и покупки продуктов. Потому что, армии в 2014 году практически не было

И те события уже были обсуждены по сто раз. Давай обсуждать действия нынешнего президента.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:28

  unicdima написав:
  Replay написав:pesikot
Тот институт, как раз, разведчиков и готовит

Пальчевский, конечно, в политику идёт ради защиты бизнеса, его право и я, не его фанат!
НО!
Касаемо "спецслужб" и его образования, знаете, у меня тоже дипломов разных хватает, куда только не собирался, однако - не работал по большинтсву полученных специальностей.
так что, то, что он был там переводчиком и его причастность к ФСБ, это абсолютно разные вещи.

Так выборы скоро и убирают всех кто может составить конкуренцию Кличку.
При этом компромат по самому Кличку тщательно подчищается где только можно, даже на этом форуме не встретите негатива по Кличку.

Когда Пальчевский учиться в военном институте, в котором готовят разведчиков и утверждает, что не имеет отношения к спец.службам - это не компромат, а всего лишь факт из его жизни
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:28

Вкладчик1234
Никакой фантазии. Одна и таже пластинка по кругу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:36

  pesikot написав:Вкладчик1234
Никакой фантазии. Одна и таже пластинка по кругу

Ватка она такая))
Повизгивает радостно от открытия очередного пустого уголовного дела))
Сколько их уже было против пороха на радость этим полуумным портновцам))
Результат заведомо известен).
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:42

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:о чем «Страна» подробно писала.

Это "страна головного мозга")))

С вами можно было бы согласиться, если бы не одно но:
Мы приводим этот материал полностью. Оригинал статьи находится по этой ссылке (https://time.com/5887230/rick-perry-dea ... u-5myxQYT8)

Читайте "Тайм", а не "Страну".
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