Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:33

Крайне любопытное расследование американского журнала Time о том как американское руководство «нагибало» Украину покупать дорогой газ из США. Хотя он Украине был не особо и нужен.Но Киев был согласен на сделку, чтоб задобрить Трампа (его люди лоббировали). Но сейчас, когда победа Трампа под вопросом, и сама сделка тоже зависла.Речь идёт об очень странной истории с подписанным в мае этого года меморандумом с малоизвестной американской компанией Louisiana natural gas Exports, о чем «Страна» подробно писала.Понятно, что статья в Time вышла в рамках предвыборной борьбы демократов с республиканцами, но все равно крайне интересен механизм внешнего управления. Только в исполнении уже не Байдена, а команды Трампа.