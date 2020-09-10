Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Бондарь рассказал, что россияне и их сателлиты требовали посещения новых, согласованных точек, фото и видеофиксацию, а также подписание совместного протокола об инспекции. Также боевики планировали взять с собой свои знамена, как считают военные, для устройства провокации
Флаги ДНР на позициях ВСУ ? Это никакая не инспекция.
По словам Гармаша, данный вопрос не обсуждался на заседании ТКГ, решение принималось ее руководством. "Насколько я знаю, Россия не остановилась на тех требованиях, которые она выдвинула накануне, и, воспользовавшись нашей уступчивостью, начала выдвигать еще требования, которые носили уже не разовый, а постоянный характер – то есть постоянного инспектирования наших позиций военными", - сказал он
По словам Голованя, в производствах речь идет о статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность), 109 УК (свержение конституционного строя, захват государственной власти), государственная измена, присвоение собственности, финансирование терроризма, вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей
unicdima написав:Але ти чомусь мовчав, хоча ті випадки були на порядки серйозніші,
Не були вони серйозниши. Там ДАП был в полуокружении. И альтернативой поставки бк, еды и воды в ДАП был только прорыв к ним конвоя с потерями. Что иногда тоже делалось. Сейчас никакой необходимости пускать на свои позиции бандостан - нет.
Так выборы скоро и убирают всех кто может составить конкуренцию
Инервью Богдана Гордону - очень интересно и познавательно для "ВАТЫ". Особенно поучительно о проекте "Зе-президент", когда фактически, всю его Программу, составляли даже не собираясь выполнять а ориентируясь на "электроат Центрального и Восточного регионов"!
То есть, фактически, можно подчеркнуть, что Большинство граждан Украины(73%), таки не поддерживало Политику Порошенко а скорее было за Программу Зеленского!
Ну и Следствие! Зеленский - не собирался выполнять свою Программу, вообще! Это просто "Роль на сцене", только и всего! Как там Богдан ему сказал? "Если не получится, тебя никто винить не будет!" Ну-ну... Владимир Александрович! Тебя жестоко обманули! Если не получится, таки "прилетит" и очень серьёзно. Судя по всему, народ - не сильно доволен, как на Западе, так и в Центре и Востоке Украины.