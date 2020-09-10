Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Бондарь рассказал, что россияне и их сателлиты требовали посещения новых, согласованных точек, фото и видеофиксацию, а также подписание совместного протокола об инспекции. Также боевики планировали взять с собой свои знамена, как считают военные, для устройства провокации
Флаги ДНР на позициях ВСУ ? Это никакая не инспекция.
По словам Гармаша, данный вопрос не обсуждался на заседании ТКГ, решение принималось ее руководством. "Насколько я знаю, Россия не остановилась на тех требованиях, которые она выдвинула накануне, и, воспользовавшись нашей уступчивостью, начала выдвигать еще требования, которые носили уже не разовый, а постоянный характер – то есть постоянного инспектирования наших позиций военными", - сказал он
По словам Голованя, в производствах речь идет о статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность), 109 УК (свержение конституционного строя, захват государственной власти), государственная измена, присвоение собственности, финансирование терроризма, вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей
unicdima написав:Але ти чомусь мовчав, хоча ті випадки були на порядки серйозніші,
Не були вони серйозниши. Там ДАП был в полуокружении. И альтернативой поставки бк, еды и воды в ДАП был только прорыв к ним конвоя с потерями. Что иногда тоже делалось. Сейчас никакой необходимости пускать на свои позиции бандостан - нет.
Так выборы скоро и убирают всех кто может составить конкуренцию
Инервью Богдана Гордону - очень интересно и познавательно для "ВАТЫ". Особенно поучительно о проекте "Зе-президент", когда фактически, всю его Программу, составляли даже не собираясь выполнять а ориентируясь на "электроат Центрального и Восточного регионов"!
То есть, фактически, можно подчеркнуть, что Большинство граждан Украины(73%), таки не поддерживало Политику Порошенко а скорее было за Программу Зеленского!
Ну и Следствие! Зеленский - не собирался выполнять свою Программу, вообще! Это просто "Роль на сцене", только и всего! Как там Богдан ему сказал? "Если не получится, тебя никто винить не будет!" Ну-ну... Владимир Александрович! Тебя жестоко обманули! Если не получится, таки "прилетит" и очень серьёзно. Судя по всему, народ - не сильно доволен, как на Западе, так и в Центре и Востоке Украины.
unicdima написав:Але ти чомусь мовчав, хоча ті випадки були на порядки серйозніші,
Не були вони серйозниши. Там ДАП был в полуокружении. И альтернативой поставки бк, еды и воды в ДАП был только прорыв к ним конвоя с потерями. Что иногда тоже делалось. Сейчас никакой необходимости пускать на свои позиции бандостан - нет.
Тобто обшук бойовиками наших бійців це рівне нинішній ситуації? Саме цей шмон і привів в результаті до втрати ДАПу і десятків жертв. Під час одного шмону бойовики забрали у бійців засоби засекреченого звязку, що дало їм можливість розкрити систему оборони і розташування бійців всередині будівлі. При Петрі російські офіцери з СЦКК взагалі ходили по наших позиціях як у себе вдома.
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При Петрі російські офіцери з СЦКК взагалі ходили по наших позиціях як у себе вдома.
Я вот думаю... Если там куча расейских вояк, почему США не направит нам в помощь 100 тысячную Амрию НАТО для сдерживания Агрессора и освобождения Крыма? Шестой флот и пр.?
Просто... Вы поймите, что противостоять с армией рашки за счёт собственных сил и более того, собственного финансирования(нам ведь только в долг дают денег), весьма сложно. Меркель там обiцянки раздаёт? Нивапрос! 20 тысяч солдат с техникой Бундесвера на Донбасс пусть высылает! Что? Слабо? Хорошо! 20 млрд евро пусть выдаст, и не в долг - а как "Безвозмездную Помощь в сдерживании Агрессора"! Тоже слабо? И что стоит в таком случае её трёп о "помощи"? Политические игры? Зарабатывает себе проценты дома, на электорате? Вот она - Суть капитализма!
И вот здесь и вопрос! Что делать Украине! Сколько столетий продлится эта "гибридная война" с Россией, если Украина - воюет своими силами, на самом то деле?
unicdima написав:Тобто обшук бойовиками наших бійців це рівне нинішній ситуації? Саме цей шмон і привів в результаті до втрати ДАПу і десятків жертв. Під час одного шмону бойовики забрали у бійців засоби засекреченого звязку, що дало їм можливість розкрити систему оборони і розташування бійців всередині будівлі. При Петрі російські офіцери з СЦКК взагалі ходили по наших позиціях як у себе вдома.
От брехло
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
unicdima написав:Тобто обшук бойовиками наших бійців це рівне нинішній ситуації? Саме цей шмон і привів в результаті до втрати ДАПу і десятків жертв. Під час одного шмону бойовики забрали у бійців засоби засекреченого звязку, що дало їм можливість розкрити систему оборони і розташування бійців всередині будівлі. При Петрі російські офіцери з СЦКК взагалі ходили по наших позиціях як у себе вдома.
От брехло
Де брехня?
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Зрада!!! Украина закрыла акваторию Черного моря в районе ГИП Алибей для проведения КШУ 14-19 сентября Стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия - 2020» по своему размаху, по составу сил и средств, с привлечением наших партнеров являются уникальными, - об этом начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук заявил на профессиональных сборах руководящего состава служб связей с общественностью командований видов (сил) ВС Украины. В частности, генерал-лейтенант Сергей Корнийчук анонсировал привлечение к учениям разведывательной, истребительной и бомбардировочной авиации стран-членов Альянса, совместное применение сил специальных операций и десантно-штурмовых подразделений в различных условиях обстановки. Будет осуществляться принятия, обработка и передача информации от партнеров в интересах огневого поражения. Задействуют принятую на вооружение ВС Украины автоматизированную систему управления оружием. Планируется массированное применение частей и подразделений ракетных войск и артиллерии в комплексе с авиацией Воздушных Сил и зенитными ракетными войсками. - В ходе данных масштабных учений мы привлекаем много ракетных войск и артиллерии, средств ПВО, авиации. Привлекаются новейшие комплексы «Нептун», «Ольха», беспилотные летательные комплексы Bayraktar, что значительно повысит наши возможности при выполнении задач по назначению, - акцентировал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины в ходе встречи.
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