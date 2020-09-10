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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6544654565466547
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:56

  pesikot написав:Могу тебе же задать твой же впопрос: - А где ты сам был в то время ?

Я помогал экипировать трёх призванных, помогал деньгами для покупки запчастей для военной техники и покупки продуктов. Потому что, армии в 2014 году практически не было

И те события уже были обсуждены по сто раз. Давай обсуждать действия нынешнего президента.

Але ти чомусь мовчав, хоча ті випадки були на порядки серйозніші, а тут з нічого підняли гвалт.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:06

Ітогі подвєдьом. 2020-09-11

Ітогі подвєдьом. 2020-09-11

1) Зеленский обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе

Меркель: Украина может рассчитывать на Францию и Германию в решении вопроса войны на Донбассе

2) В штабе ООС рассказали о неожиданных требованиях боевиков для "инспектирования" позиций ВСУ
Бондарь рассказал, что россияне и их сателлиты требовали посещения новых, согласованных точек, фото и видеофиксацию, а также подписание совместного протокола об инспекции. Также боевики планировали взять с собой свои знамена, как считают военные, для устройства провокации

Флаги ДНР на позициях ВСУ ? Это никакая не инспекция.

Участник ТКГ рассказал, почему отменили "инспектирование" с боевиками, и назвал новое требование России
По словам Гармаша, данный вопрос не обсуждался на заседании ТКГ, решение принималось ее руководством.
"Насколько я знаю, Россия не остановилась на тех требованиях, которые она выдвинула накануне, и, воспользовавшись нашей уступчивостью, начала выдвигать еще требования, которые носили уже не разовый, а постоянный характер – то есть постоянного инспектирования наших позиций военными", - сказал он

К "инспекции" украинских позиций возле Шумов могут вернуться через несколько дней - Кравчук
После всей это истории с "инспекцией", не должно быть никаких новых инспекций
Кто продвигает такую идею - тот предатель

3) Ермак о встрече советников в Берлине: Сделаем все, чтобы не сорвать перемирие
Ермак заявил, что во время переговоров украинская делегация будет делать все необходимое, чтобы не дать сорвать перемирие, и постарается привлечь к этому всех участников нормандского процесса

Не Украина срывает перемирие, не Украина стреляет.
Проблема была и есть со стороны РФ. Об этом и нужно говорить на встречах

4) Против Порошенко открыли 15 новых дел - адвокаты
По словам Голованя, в производствах речь идет о статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность), 109 УК (свержение конституционного строя, захват государственной власти), государственная измена, присвоение собственности, финансирование терроризма, вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей

Нет покоя долбанутым

5) Из-за отравления Навального Германия готова приостановить строительство "Северного потока-2"
По словам Мааса, если Россия примет участие в расследовании случившегося, то Германия может воздержаться от подобных мер

Хоть и отравили Навального, но уже очень Германии не хочется отказываться от СП-2.

6) У роботах Сергія Шкарлета є плагіат - визнав комітет з етики НАЗЯВО
Усі троє іноземних експертів визнали, що в роботах Сергія Шкарлета є плагіат. Усі документи з порівняльними таблицями обіцяють невдовзі опублікувати на офіційному сайті агентства

Вот таких "кандидатов" Бубочка продвигает на высшие должности

7) Папа Римский назвал секс и хорошую еду "божественным" удовольствием
Понтифик отметил, что "преувеличенная мораль является неправильной трактовкой христианского послания"

"Ешь, молись, любись" :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:14

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Але ти чомусь мовчав, хоча ті випадки були на порядки серйозніші,

Не були вони серйозниши.
Там ДАП был в полуокружении. И альтернативой поставки бк, еды и воды в ДАП был только прорыв к ним конвоя с потерями. Что иногда тоже делалось.
Сейчас никакой необходимости пускать на свои позиции бандостан - нет.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:15

  unicdima написав:
  pesikot написав:Могу тебе же задать твой же впопрос: - А где ты сам был в то время ?

Я помогал экипировать трёх призванных, помогал деньгами для покупки запчастей для военной техники и покупки продуктов. Потому что, армии в 2014 году практически не было

И те события уже были обсуждены по сто раз. Давай обсуждать действия нынешнего президента.

Але ти чомусь мовчав, хоча ті випадки були на порядки серйозніші, а тут з нічого підняли гвалт.

А ты где был в то время ?

И я не молчал тогда, я тогда делал.
А такие, как ты, трепали языком, что тогда, что сейчас
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:21

unicdima
Так выборы скоро и убирают всех кто может составить конкуренцию

Инервью Богдана Гордону - очень интересно и познавательно для "ВАТЫ".
Особенно поучительно о проекте "Зе-президент", когда фактически, всю его Программу, составляли даже не собираясь выполнять а ориентируясь на "электроат Центрального и Восточного регионов"!

То есть, фактически, можно подчеркнуть, что Большинство граждан Украины(73%), таки не поддерживало Политику Порошенко а скорее было за Программу Зеленского!

Ну и Следствие!
Зеленский - не собирался выполнять свою Программу, вообще!
Это просто "Роль на сцене", только и всего!
Как там Богдан ему сказал? "Если не получится, тебя никто винить не будет!"
Ну-ну...
Владимир Александрович!
Тебя жестоко обманули!
Если не получится, таки "прилетит" и очень серьёзно.
Судя по всему, народ - не сильно доволен, как на Западе, так и в Центре и Востоке Украины.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:33

  Hotab написав:
  unicdima написав:Але ти чомусь мовчав, хоча ті випадки були на порядки серйозніші,

Не були вони серйозниши.
Там ДАП был в полуокружении. И альтернативой поставки бк, еды и воды в ДАП был только прорыв к ним конвоя с потерями. Что иногда тоже делалось.
Сейчас никакой необходимости пускать на свои позиции бандостан - нет.

Тобто обшук бойовиками наших бійців це рівне нинішній ситуації?
Саме цей шмон і привів в результаті до втрати ДАПу і десятків жертв. Під час одного шмону бойовики забрали у бійців засоби засекреченого звязку, що дало їм можливість розкрити систему оборони і розташування бійців всередині будівлі.
При Петрі російські офіцери з СЦКК взагалі ходили по наших позиціях як у себе вдома.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:58

unicdima
При Петрі російські офіцери з СЦКК взагалі ходили по наших позиціях як у себе вдома.

Я вот думаю...
Если там куча расейских вояк, почему США не направит нам в помощь 100 тысячную Амрию НАТО для сдерживания Агрессора и освобождения Крыма? Шестой флот и пр.?

Просто... Вы поймите, что противостоять с армией рашки за счёт собственных сил и более того, собственного финансирования(нам ведь только в долг дают денег), весьма сложно.
Меркель там обiцянки раздаёт?
Нивапрос! 20 тысяч солдат с техникой Бундесвера на Донбасс пусть высылает!
Что? Слабо?
Хорошо! 20 млрд евро пусть выдаст, и не в долг - а как "Безвозмездную Помощь в сдерживании Агрессора"!
Тоже слабо?
И что стоит в таком случае её трёп о "помощи"?
Политические игры? Зарабатывает себе проценты дома, на электорате?
Вот она - Суть капитализма!

И вот здесь и вопрос! Что делать Украине!
Сколько столетий продлится эта "гибридная война" с Россией, если Украина - воюет своими силами, на самом то деле?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:17

  unicdima написав:Тобто обшук бойовиками наших бійців це рівне нинішній ситуації?
Саме цей шмон і привів в результаті до втрати ДАПу і десятків жертв. Під час одного шмону бойовики забрали у бійців засоби засекреченого звязку, що дало їм можливість розкрити систему оборони і розташування бійців всередині будівлі.
При Петрі російські офіцери з СЦКК взагалі ходили по наших позиціях як у себе вдома.

От брехло
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:19

  pesikot написав:
  unicdima написав:Тобто обшук бойовиками наших бійців це рівне нинішній ситуації?
Саме цей шмон і привів в результаті до втрати ДАПу і десятків жертв. Під час одного шмону бойовики забрали у бійців засоби засекреченого звязку, що дало їм можливість розкрити систему оборони і розташування бійців всередині будівлі.
При Петрі російські офіцери з СЦКК взагалі ходили по наших позиціях як у себе вдома.

От брехло

Де брехня?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:23

Re: Політичні дискусії

Зрада!!!
Украина закрыла акваторию Черного моря в районе ГИП Алибей для проведения КШУ 14-19 сентября
Стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия - 2020» по своему размаху, по составу сил и средств, с привлечением наших партнеров являются уникальными, - об этом начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук заявил на профессиональных сборах руководящего состава служб связей с общественностью командований видов (сил) ВС Украины.
В частности, генерал-лейтенант Сергей Корнийчук анонсировал привлечение к учениям разведывательной, истребительной и бомбардировочной авиации стран-членов Альянса, совместное применение сил специальных операций и десантно-штурмовых подразделений в различных условиях обстановки. Будет осуществляться принятия, обработка и передача информации от партнеров в интересах огневого поражения. Задействуют принятую на вооружение ВС Украины автоматизированную систему управления оружием. Планируется массированное применение частей и подразделений ракетных войск и артиллерии в комплексе с авиацией Воздушных Сил и зенитными ракетными войсками.
- В ходе данных масштабных учений мы привлекаем много ракетных войск и артиллерии, средств ПВО, авиации. Привлекаются новейшие комплексы «Нептун», «Ольха», беспилотные летательные комплексы Bayraktar, что значительно повысит наши возможности при выполнении задач по назначению, - акцентировал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины в ходе встречи.
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