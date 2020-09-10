Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:06

Бондарь рассказал, что россияне и их сателлиты требовали посещения новых, согласованных точек, фото и видеофиксацию, а также подписание совместного протокола об инспекции. Также боевики планировали взять с собой свои знамена, как считают военные, для устройства провокации

По словам Гармаша, данный вопрос не обсуждался на заседании ТКГ, решение принималось ее руководством.

"Насколько я знаю, Россия не остановилась на тех требованиях, которые она выдвинула накануне, и, воспользовавшись нашей уступчивостью, начала выдвигать еще требования, которые носили уже не разовый, а постоянный характер – то есть постоянного инспектирования наших позиций военными", - сказал он

Ермак заявил, что во время переговоров украинская делегация будет делать все необходимое, чтобы не дать сорвать перемирие, и постарается привлечь к этому всех участников нормандского процесса

По словам Голованя, в производствах речь идет о статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность), 109 УК (свержение конституционного строя, захват государственной власти), государственная измена, присвоение собственности, финансирование терроризма, вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей

По словам Мааса, если Россия примет участие в расследовании случившегося, то Германия может воздержаться от подобных мер

Усі троє іноземних експертів визнали, що в роботах Сергія Шкарлета є плагіат. Усі документи з порівняльними таблицями обіцяють невдовзі опублікувати на офіційному сайті агентства

Понтифик отметил, что "преувеличенная мораль является неправильной трактовкой христианского послания"

Ітогі подвєдьом. 2020-09-11Флаги ДНР на позициях ВСУ ? Это никакая не инспекция.После всей это истории с "инспекцией", не должно быть никаких новых инспекцийКто продвигает такую идею - тот предательНе Украина срывает перемирие, не Украина стреляет.Проблема была и есть со стороны РФ. Об этом и нужно говорить на встречахНет покоя долбанутымХоть и отравили Навального, но уже очень Германии не хочется отказываться от СП-2.Вот таких "кандидатов" Бубочка продвигает на высшие должности"Ешь, молись, любись"