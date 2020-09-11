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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6545654665476548
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 08:24

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 10:37

  unicdima написав:Зрада!!!
Украина закрыла акваторию Черного моря в районе ГИП Алибей для проведения КШУ 14-19 сентября
Стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия - 2020» по своему размаху, по составу сил и средств, с привлечением наших партнеров являются уникальными, - об этом начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук заявил на профессиональных сборах руководящего состава служб связей с общественностью командований видов (сил) ВС Украины.
В частности, генерал-лейтенант Сергей Корнийчук анонсировал привлечение к учениям разведывательной, истребительной и бомбардировочной авиации стран-членов Альянса, совместное применение сил специальных операций и десантно-штурмовых подразделений в различных условиях обстановки. Будет осуществляться принятия, обработка и передача информации от партнеров в интересах огневого поражения. Задействуют принятую на вооружение ВС Украины автоматизированную систему управления оружием. Планируется массированное применение частей и подразделений ракетных войск и артиллерии в комплексе с авиацией Воздушных Сил и зенитными ракетными войсками.
- В ходе данных масштабных учений мы привлекаем много ракетных войск и артиллерии, средств ПВО, авиации. Привлекаются новейшие комплексы «Нептун», «Ольха», беспилотные летательные комплексы Bayraktar, что значительно повысит наши возможности при выполнении задач по назначению, - акцентировал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины в ходе встречи.

Ещё немного зрады))

https://m.facebook.com/kpszsu/videos/31 ... 83942&_rdr
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:38

  unicdima написав:Зрада!!!
Украина закрыла акваторию Черного моря в районе ГИП Алибей для проведения КШУ 14-19 сентября
Стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия - 2020» по своему размаху, по составу сил и средств, с привлечением наших партнеров являются уникальными, - об этом начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук заявил на профессиональных сборах руководящего состава служб связей с общественностью командований видов (сил) ВС Украины.
В частности, генерал-лейтенант Сергей Корнийчук анонсировал привлечение к учениям разведывательной, истребительной и бомбардировочной авиации стран-членов Альянса, совместное применение сил специальных операций и десантно-штурмовых подразделений в различных условиях обстановки. Будет осуществляться принятия, обработка и передача информации от партнеров в интересах огневого поражения. Задействуют принятую на вооружение ВС Украины автоматизированную систему управления оружием. Планируется массированное применение частей и подразделений ракетных войск и артиллерии в комплексе с авиацией Воздушных Сил и зенитными ракетными войсками.
- В ходе данных масштабных учений мы привлекаем много ракетных войск и артиллерии, средств ПВО, авиации. Привлекаются новейшие комплексы «Нептун», «Ольха», беспилотные летательные комплексы Bayraktar, что значительно повысит наши возможности при выполнении задач по назначению, - акцентировал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины в ходе встречи.

Просто показуха для лохов, а реально:
Schmit
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