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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 12 вер, 2020 22:28
Російська пропоганда
«Через перекриття каналу Дніпро заболочує херсонську і миколаївську області»
Саме головне що вата ковтає аж прицмокує
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 12 вер, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 12 вер, 2020 22:31
Re: Політичні дискусії
Атомный реактор отключен 21 год назад
но вода по-прежнему поставляется городу
Т.ч. для опреснения не обязательно строить АЭС в Крыму.
Оттуда же:
Т.е. суммарная мощность 3-х ТЭС 960 МВт против 52 МВт БН-350.
Додано: Суб 12 вер, 2020 22:41
yanyura
Тільки населення казахського міста в 10 раз менше кримського
Але то деталі.
То чому не роблять в резервах гроші по заявах Кремля є
Будуйте опріснювачі. І 30 теплових електростанцій
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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