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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6546654765486549
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 22:28



Російська пропоганда
«Через перекриття каналу Дніпро заболочує херсонську і миколаївську області» :lol:

Саме головне що вата ковтає аж прицмокує
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 12 вер, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 22:31

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:Правильний підхід :lol:
В сейсмоативному Криму ядерний реактор, якщо вже каміння з неба то нехай буде радіоактивним :lol:
Крим для кацапів як чемодан без ручки
«Многоходовка Путина»

Атомный реактор отключен 21 год назад
В 1999 году согласно заключённым международным соглашениям реакторная установка БН-350 переведена в режим вывода из эксплуатации (закрытие 22.04.1999)

но вода по-прежнему поставляется городу
В настоящее время производство электрической и тепловой энергии, пара, горячей, технической и питьевой воды осуществляется посредством трёх тепловых электростанций, работающих на сухом [источник не указан 3564 дня]газе.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B0%D1%82

Т.ч. для опреснения не обязательно строить АЭС в Крыму.

Оттуда же:
БН-350
Мощность
Чистая - 52 МВт, Брутто - 90 МВт

ТЭЦ-1 - Установленная мощность электростанции — 75 МВт, располагаемая — 45 МВт[3].
ТЭЦ-2 - Установленная мощность электростанции — 630 МВт, располагаемая — 465 МВт[3].
ТЭС (ТЭЦ-3) - Установленная мощность электростанции — 625 МВт, располагаемая — 450 МВт[3].

Т.е. суммарная мощность 3-х ТЭС 960 МВт против 52 МВт БН-350.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 22:41

yanyura
Тільки населення казахського міста в 10 раз менше кримського
Але то деталі.
То чому не роблять в резервах гроші по заявах Кремля є
Будуйте опріснювачі. І 30 теплових електростанцій
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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