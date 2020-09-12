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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 12 вер, 2020 22:28
Російська пропоганда
«Через перекриття каналу Дніпро заболочує херсонську і миколаївську області»
Саме головне що вата ковтає аж прицмокує
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 12 вер, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 12 вер, 2020 22:31
Re: Політичні дискусії
Атомный реактор отключен 21 год назад
но вода по-прежнему поставляется городу
Т.ч. для опреснения не обязательно строить АЭС в Крыму.
Оттуда же:
Т.е. суммарная мощность 3-х ТЭС 960 МВт против 52 МВт БН-350.
Додано: Суб 12 вер, 2020 22:41
yanyura
Тільки населення казахського міста в 10 раз менше кримського
Але то деталі.
То чому не роблять в резервах гроші по заявах Кремля є
Будуйте опріснювачі. І 30 теплових електростанцій
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 12 вер, 2020 23:38
К этому я и веду - в РФ есть деньги, газ, практические результаты по снабжению крупного города (почти 200 тыс. чел.) водой. Казалось бы все просто - строй опреснители и проблема исчезнет, но срабатывает амфибийно-торакальный синдром (в переводе на обычный язык "жаба давит") - зачем тратить, строить что-то свое, когда рядом есть "дармовое" + можно лишний раз перевести стрелку - "Во всех бедах Крыма виноваты жлобы хохлы, это из-за них вы сидите без воды, даже в туалет не можете сходить нормально!".
Додано: Суб 12 вер, 2020 23:52
Уже поцріоти нам розказували, що і міст вони не побудують і електрики там не буде.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Нед 13 вер, 2020 00:19
Данилов заявив, що в Україні має бути дві державні мови
«Вам відомо, що я прихильник того, щоб у нас було дві мови в країні. Державна мова – українська, і обов’язково повинена бути .... – мова нашого розвитку »», – сказав секретар РНБО.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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