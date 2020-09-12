Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Правильний підхід В сейсмоативному Криму ядерний реактор, якщо вже каміння з неба то нехай буде радіоактивним Крим для кацапів як чемодан без ручки «Многоходовка Путина»
Атомный реактор отключен 21 год назад
В 1999 году согласно заключённым международным соглашениям реакторная установка БН-350 переведена в режим вывода из эксплуатации (закрытие 22.04.1999)
но вода по-прежнему поставляется городу
В настоящее время производство электрической и тепловой энергии, пара, горячей, технической и питьевой воды осуществляется посредством трёх тепловых электростанций, работающих на сухом [источник не указан 3564 дня]газе.
Ukrainian написав:yanyura Тільки населення казахського міста в 10 раз менше кримського Але то деталі. То чому не роблять в резервах гроші по заявах Кремля є Будуйте опріснювачі. І 30 теплових електростанцій
К этому я и веду - в РФ есть деньги, газ, практические результаты по снабжению крупного города (почти 200 тыс. чел.) водой. Казалось бы все просто - строй опреснители и проблема исчезнет, но срабатывает амфибийно-торакальный синдром (в переводе на обычный язык "жаба давит") - зачем тратить, строить что-то свое, когда рядом есть "дармовое" + можно лишний раз перевести стрелку - "Во всех бедах Крыма виноваты жлобы хохлы, это из-за них вы сидите без воды, даже в туалет не можете сходить нормально!".
Ukrainian написав:yanyura Тільки населення казахського міста в 10 раз менше кримського Але то деталі. То чому не роблять в резервах гроші по заявах Кремля є Будуйте опріснювачі. І 30 теплових електростанцій
Уже поцріоти нам розказували, що і міст вони не побудують і електрики там не буде.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Данилов заявив, що в Україні має бути дві державні мови
«Вам відомо, що я прихильник того, щоб у нас було дві мови в країні. Державна мова – українська, і обов’язково повинена бути .... – мова нашого розвитку »», – сказав секретар РНБО. http://vsviti.com.ua/news/117474
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian написав:yanyura Тільки населення казахського міста в 10 раз менше кримського Але то деталі. То чому не роблять в резервах гроші по заявах Кремля є Будуйте опріснювачі. І 30 теплових електростанцій
К этому я и веду - в РФ есть деньги, газ, практические результаты по снабжению крупного города (почти 200 тыс. чел.) водой. Казалось бы все просто - строй опреснители и проблема исчезнет, но срабатывает амфибийно-торакальный синдром (в переводе на обычный язык "жаба давит") - зачем тратить, строить что-то свое, когда рядом есть "дармовое" + можно лишний раз перевести стрелку - "Во всех бедах Крыма виноваты жлобы хохлы, это из-за них вы сидите без воды, даже в туалет не можете сходить нормально!".
Думаю причина в іншому. Напр. Щецин після війни майже не розвивали, так як поляки боялися, що прийдеться вернути німцям. Так і тут, не впевнені, що #кримнаш на довгий горизонт часу.
Ukrainian написав:Данилов заявив, що в Україні має бути дві державні мови
«Вам відомо, що я прихильник того, щоб у нас було дві мови в країні. Державна мова – українська, і обов’язково повинена бути .... – мова нашого розвитку »», – сказав секретар РНБО. http://vsviti.com.ua/news/117474
Чому зразу не сказати, що пора ввійти в руськєміръ, як РБ, і хеппі зе енд
Ukrainian написав:Данилов заявив, що в Україні має бути дві державні мови
«Вам відомо, що я прихильник того, щоб у нас було дві мови в країні. Державна мова – українська, і обов’язково повинена бути .... – мова нашого розвитку »», – сказав секретар РНБО. http://vsviti.com.ua/news/117474
Чому зразу не сказати, що пора ввійти в руськєміръ, як РБ, і хеппі зе енд
Ukrainian написав:yanyura Тільки населення казахського міста в 10 раз менше кримського Але то деталі. То чому не роблять в резервах гроші по заявах Кремля є Будуйте опріснювачі. І 30 теплових електростанцій
Уже поцріоти нам розказували, що і міст вони не побудують і електрики там не буде.