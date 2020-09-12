Додано: Суб 12 вер, 2020 22:41

yanyura

Тільки населення казахського міста в 10 раз менше кримського

Але то деталі.

То чому не роблять в резервах гроші по заявах Кремля є

Будуйте опріснювачі. І 30 теплових електростанцій

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД