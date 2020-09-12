RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6547654865496550>
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 22:28



Російська пропоганда
«Через перекриття каналу Дніпро заболочує херсонську і миколаївську області» :lol:

Саме головне що вата ковтає аж прицмокує
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 12 вер, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8979
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 22:31

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:Правильний підхід :lol:
В сейсмоативному Криму ядерний реактор, якщо вже каміння з неба то нехай буде радіоактивним :lol:
Крим для кацапів як чемодан без ручки
«Многоходовка Путина»

Атомный реактор отключен 21 год назад
В 1999 году согласно заключённым международным соглашениям реакторная установка БН-350 переведена в режим вывода из эксплуатации (закрытие 22.04.1999)

но вода по-прежнему поставляется городу
В настоящее время производство электрической и тепловой энергии, пара, горячей, технической и питьевой воды осуществляется посредством трёх тепловых электростанций, работающих на сухом [источник не указан 3564 дня]газе.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B0%D1%82

Т.ч. для опреснения не обязательно строить АЭС в Крыму.

Оттуда же:
БН-350
Мощность
Чистая - 52 МВт, Брутто - 90 МВт

ТЭЦ-1 - Установленная мощность электростанции — 75 МВт, располагаемая — 45 МВт[3].
ТЭЦ-2 - Установленная мощность электростанции — 630 МВт, располагаемая — 465 МВт[3].
ТЭС (ТЭЦ-3) - Установленная мощность электростанции — 625 МВт, располагаемая — 450 МВт[3].

Т.е. суммарная мощность 3-х ТЭС 960 МВт против 52 МВт БН-350.
yanyura
 
Повідомлень: 5570
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1858 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 22:41

yanyura
Тільки населення казахського міста в 10 раз менше кримського
Але то деталі.
То чому не роблять в резервах гроші по заявах Кремля є
Будуйте опріснювачі. І 30 теплових електростанцій
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8979
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:38

  Ukrainian написав:yanyura
Тільки населення казахського міста в 10 раз менше кримського
Але то деталі.
То чому не роблять в резервах гроші по заявах Кремля є
Будуйте опріснювачі. І 30 теплових електростанцій

К этому я и веду - в РФ есть деньги, газ, практические результаты по снабжению крупного города (почти 200 тыс. чел.) водой. Казалось бы все просто - строй опреснители и проблема исчезнет, но срабатывает амфибийно-торакальный синдром (в переводе на обычный язык "жаба давит") - зачем тратить, строить что-то свое, когда рядом есть "дармовое" + можно лишний раз перевести стрелку - "Во всех бедах Крыма виноваты жлобы хохлы, это из-за них вы сидите без воды, даже в туалет не можете сходить нормально!".
yanyura
 
Повідомлень: 5570
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1858 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 00:19

Данилов заявив, що в Україні має бути дві державні мови

«Вам відомо, що я прихильник того, щоб у нас було дві мови в країні. Державна мова – українська, і обов’язково повинена бути .... – мова нашого розвитку »», – сказав секретар РНБО.
http://vsviti.com.ua/news/117474
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8979
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:21

  yanyura написав:
  Ukrainian написав:yanyura
Тільки населення казахського міста в 10 раз менше кримського
Але то деталі.
То чому не роблять в резервах гроші по заявах Кремля є
Будуйте опріснювачі. І 30 теплових електростанцій

К этому я и веду - в РФ есть деньги, газ, практические результаты по снабжению крупного города (почти 200 тыс. чел.) водой. Казалось бы все просто - строй опреснители и проблема исчезнет, но срабатывает амфибийно-торакальный синдром (в переводе на обычный язык "жаба давит") - зачем тратить, строить что-то свое, когда рядом есть "дармовое" + можно лишний раз перевести стрелку - "Во всех бедах Крыма виноваты жлобы хохлы, это из-за них вы сидите без воды, даже в туалет не можете сходить нормально!".

Думаю причина в іншому.
Напр. Щецин після війни майже не розвивали, так як поляки боялися, що прийдеться вернути німцям. Так і тут, не впевнені, що #кримнаш на довгий горизонт часу.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21473
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:22

  Ukrainian написав:Данилов заявив, що в Україні має бути дві державні мови

«Вам відомо, що я прихильник того, щоб у нас було дві мови в країні. Державна мова – українська, і обов’язково повинена бути .... – мова нашого розвитку »», – сказав секретар РНБО.
http://vsviti.com.ua/news/117474

Чому зразу не сказати, що пора ввійти в руськєміръ, як РБ, і хеппі зе енд
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21473
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:22

  Ukrainian написав:Данилов заявив, що в Україні має бути дві державні мови

«Вам відомо, що я прихильник того, щоб у нас було дві мови в країні. Державна мова – українська, і обов’язково повинена бути .... – мова нашого розвитку »», – сказав секретар РНБО.
http://vsviti.com.ua/news/117474

Чому зразу не сказати, що пора ввійти в руськєміръ, як РБ, і хеппі зе енд
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21473
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:42

После того как линия разграничения между подконтрольными и неподконтрольными территориями Донбасса оказалась закрытой, расцвёл бизнес по перевозке людей из «ДНР» в Украину через Россию (стоимость проезда доходит до 3500 гривен в один конец). А вместе с ним расцвела и грандиозная коррупция на украинской таможне и погранзаставах.

Так как пересечение границы «ДНР» и России с точки зрения Украины незаконное, то, по идее, при въезде на украинскую территорию (а основной пункт пропуска, через который идёт поток, это Гоптовка около Харькова) нужно, по идее, платить штраф.

Но вопрос решается, если заплатить взятку. Иногда ее платят централизовано (через перевозчика, который включает ее в стоимость проезда), а иногда индивидуально - 500 гривен, вложенные в паспорт, передающийся пограничнику, открывает кордон как золотой ключик. Если едешь на своей машине, то такса дороже - до 3000 гривен.

Подробнее о схемах на проезде из «ДНР» на подконтрольную Украине территорию читайте в статье «Страны».

https://strana.ua/news/288394-iz-dnr-v-ukrainu-cherez-rf-kak-doekhat-i-kakie-vzjatki-berut-na-hoptovke.html

И кто будет такую тему прикрывать?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12579
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7132 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:56

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1609
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6547654865496550>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25563)
13.09.2020 13:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.