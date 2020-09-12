После того как линия разграничения между подконтрольными и неподконтрольными территориями Донбасса оказалась закрытой, расцвёл бизнес по перевозке людей из «ДНР» в Украину через Россию (стоимость проезда доходит до 3500 гривен в один конец). А вместе с ним расцвела и грандиозная коррупция на украинской таможне и погранзаставах.



Так как пересечение границы «ДНР» и России с точки зрения Украины незаконное, то, по идее, при въезде на украинскую территорию (а основной пункт пропуска, через который идёт поток, это Гоптовка около Харькова) нужно, по идее, платить штраф.



Но вопрос решается, если заплатить взятку. Иногда ее платят централизовано (через перевозчика, который включает ее в стоимость проезда), а иногда индивидуально - 500 гривен, вложенные в паспорт, передающийся пограничнику, открывает кордон как золотой ключик. Если едешь на своей машине, то такса дороже - до 3000 гривен.



Подробнее о схемах на проезде из «ДНР» на подконтрольную Украине территорию читайте в статье «Страны».