Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Правильний підхід В сейсмоативному Криму ядерний реактор, якщо вже каміння з неба то нехай буде радіоактивним Крим для кацапів як чемодан без ручки «Многоходовка Путина»
Атомный реактор отключен 21 год назад
В 1999 году согласно заключённым международным соглашениям реакторная установка БН-350 переведена в режим вывода из эксплуатации (закрытие 22.04.1999)
но вода по-прежнему поставляется городу
В настоящее время производство электрической и тепловой энергии, пара, горячей, технической и питьевой воды осуществляется посредством трёх тепловых электростанций, работающих на сухом [источник не указан 3564 дня]газе.
Ukrainian написав:yanyura Тільки населення казахського міста в 10 раз менше кримського Але то деталі. То чому не роблять в резервах гроші по заявах Кремля є Будуйте опріснювачі. І 30 теплових електростанцій
К этому я и веду - в РФ есть деньги, газ, практические результаты по снабжению крупного города (почти 200 тыс. чел.) водой. Казалось бы все просто - строй опреснители и проблема исчезнет, но срабатывает амфибийно-торакальный синдром (в переводе на обычный язык "жаба давит") - зачем тратить, строить что-то свое, когда рядом есть "дармовое" + можно лишний раз перевести стрелку - "Во всех бедах Крыма виноваты жлобы хохлы, это из-за них вы сидите без воды, даже в туалет не можете сходить нормально!".
Данилов заявив, що в Україні має бути дві державні мови
«Вам відомо, що я прихильник того, щоб у нас було дві мови в країні. Державна мова – українська, і обов’язково повинена бути .... – мова нашого розвитку »», – сказав секретар РНБО. http://vsviti.com.ua/news/117474
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian написав:yanyura Тільки населення казахського міста в 10 раз менше кримського Але то деталі. То чому не роблять в резервах гроші по заявах Кремля є Будуйте опріснювачі. І 30 теплових електростанцій
К этому я и веду - в РФ есть деньги, газ, практические результаты по снабжению крупного города (почти 200 тыс. чел.) водой. Казалось бы все просто - строй опреснители и проблема исчезнет, но срабатывает амфибийно-торакальный синдром (в переводе на обычный язык "жаба давит") - зачем тратить, строить что-то свое, когда рядом есть "дармовое" + можно лишний раз перевести стрелку - "Во всех бедах Крыма виноваты жлобы хохлы, это из-за них вы сидите без воды, даже в туалет не можете сходить нормально!".
Думаю причина в іншому. Напр. Щецин після війни майже не розвивали, так як поляки боялися, що прийдеться вернути німцям. Так і тут, не впевнені, що #кримнаш на довгий горизонт часу.
Ukrainian написав:Данилов заявив, що в Україні має бути дві державні мови
«Вам відомо, що я прихильник того, щоб у нас було дві мови в країні. Державна мова – українська, і обов’язково повинена бути .... – мова нашого розвитку »», – сказав секретар РНБО. http://vsviti.com.ua/news/117474
Чому зразу не сказати, що пора ввійти в руськєміръ, як РБ, і хеппі зе енд
Ukrainian написав:Данилов заявив, що в Україні має бути дві державні мови
«Вам відомо, що я прихильник того, щоб у нас було дві мови в країні. Державна мова – українська, і обов’язково повинена бути .... – мова нашого розвитку »», – сказав секретар РНБО. http://vsviti.com.ua/news/117474
Чому зразу не сказати, що пора ввійти в руськєміръ, як РБ, і хеппі зе енд
После того как линия разграничения между подконтрольными и неподконтрольными территориями Донбасса оказалась закрытой, расцвёл бизнес по перевозке людей из «ДНР» в Украину через Россию (стоимость проезда доходит до 3500 гривен в один конец). А вместе с ним расцвела и грандиозная коррупция на украинской таможне и погранзаставах.
Так как пересечение границы «ДНР» и России с точки зрения Украины незаконное, то, по идее, при въезде на украинскую территорию (а основной пункт пропуска, через который идёт поток, это Гоптовка около Харькова) нужно, по идее, платить штраф.
Но вопрос решается, если заплатить взятку. Иногда ее платят централизовано (через перевозчика, который включает ее в стоимость проезда), а иногда индивидуально - 500 гривен, вложенные в паспорт, передающийся пограничнику, открывает кордон как золотой ключик. Если едешь на своей машине, то такса дороже - до 3000 гривен.
Подробнее о схемах на проезде из «ДНР» на подконтрольную Украине территорию читайте в статье «Страны».