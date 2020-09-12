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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 13 вер, 2020 12:02
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 13 вер, 2020 12:21
И еще по воде в Крым.
Все как-то забыли (ну россиянам понятно почему, а вот почему забыли украинцы?), что решение прекратить подачу воды в Крым было не политическим, а финансовым - задолженность Крыма перед управлением СКК и отказ Крыма и от погашения этой задолженности и от подписания договора о поставке воды в Крым, в то же время продолжающийся безоплатный отбор воды из СКК вынудил его управление перекрыть воду в Крым.
Об этом писал еще 2 года назад - В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Ну а теперь так и не заплативший должник кричит, что нарушаются его права, объявляя военными преступниками
Кстати, а почему только "за Зеленским и его командой"? Ведь подача воды в Крым была прекращена в апреле 2014-го, когда и Зеленский с командой, и Порошенко с командой были еще "никто", а должность "ио Президента" была у Турчинова.
и вспоминает, что Украина могла бы хорошо заработать на воде
Там же.
Додано: Нед 13 вер, 2020 12:24
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