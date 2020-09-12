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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6548654965506551>
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 12:21

И еще по воде в Крым.
Все как-то забыли (ну россиянам понятно почему, а вот почему забыли украинцы?), что решение прекратить подачу воды в Крым было не политическим, а финансовым - задолженность Крыма перед управлением СКК и отказ Крыма и от погашения этой задолженности и от подписания договора о поставке воды в Крым, в то же время продолжающийся безоплатный отбор воды из СКК вынудил его управление перекрыть воду в Крым.

Об этом писал еще 2 года назад - В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Ну а теперь так и не заплативший должник кричит, что нарушаются его права, объявляя военными преступниками
Дело в том, что любая блокада в отношении мирных жителей, по всем нормам международного права считается военным преступлением. А так как Россия сама решит проблему с доставкой воды на полуостров, за Зеленским и его командой навсегда закрепится статус военных преступников.

https://www.infox.ru/usefull/288/239224 ... u-ne-u-del

Кстати, а почему только "за Зеленским и его командой"? Ведь подача воды в Крым была прекращена в апреле 2014-го, когда и Зеленский с командой, и Порошенко с командой были еще "никто", а должность "ио Президента" была у Турчинова.

и вспоминает, что Украина могла бы хорошо заработать на воде
А ведь поставляй Киев воду на полуостров, в украинский бюджет могли идти весьма неплохие деньги. Для скудной государственной казны они точно не были бы лишними. Но ненависть к России пересилила коммерческую выгоду.

Там же.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 12:24

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Надеюсь, на этот раз мы увидим видео. Путинятам пора уже освоить не только Voice Changer , но и Deep Fake.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 15:05

  yanyura написав:
  Ukrainian написав:Правильний підхід :lol:
В сейсмоативному Криму ядерний реактор, якщо вже каміння з неба то нехай буде радіоактивним :lol:
Крим для кацапів як чемодан без ручки
«Многоходовка Путина»

Атомный реактор отключен 21 год назад
В 1999 году согласно заключённым международным соглашениям реакторная установка БН-350 переведена в режим вывода из эксплуатации (закрытие 22.04.1999)

но вода по-прежнему поставляется городу
В настоящее время производство электрической и тепловой энергии, пара, горячей, технической и питьевой воды осуществляется посредством трёх тепловых электростанций, работающих на сухом [источник не указан 3564 дня]газе.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B0%D1%82

Т.ч. для опреснения не обязательно строить АЭС в Крыму.

Оттуда же:
БН-350
Мощность
Чистая - 52 МВт, Брутто - 90 МВт

ТЭЦ-1 - Установленная мощность электростанции — 75 МВт, располагаемая — 45 МВт[3].
ТЭЦ-2 - Установленная мощность электростанции — 630 МВт, располагаемая — 465 МВт[3].
ТЭС (ТЭЦ-3) - Установленная мощность электростанции — 625 МВт, располагаемая — 450 МВт[3].

Т.е. суммарная мощность 3-х ТЭС 960 МВт против 52 МВт БН-350.

Це що за бред?
Це опріснення води для реактора, а не для населення.
До чого тут Крим?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 15:45

  yanyura написав:К этому я и веду - в РФ есть деньги, газ, практические результаты по снабжению крупного города (почти 200 тыс. чел.) водой. Казалось бы все просто - строй опреснители и проблема исчезнет, но срабатывает амфибийно-торакальный синдром (в переводе на обычный язык "жаба давит") - зачем тратить, строить что-то свое, когда рядом есть "дармовое" + можно лишний раз перевести стрелку - "Во всех бедах Крыма виноваты жлобы хохлы, это из-за них вы сидите без воды, даже в туалет не можете сходить нормально!".

Вода - это еще одна карта, которую держит про запас хитрый Пу.
Сейчас он ее разыгрывает в виде "злые хохлы перекрыли воду". Но оставляет за собой возможность разыграть ее и в более жестком варианте "крымчанам нужна вода", ведь в случае силового варианта под правильно поданным роспропагандой соусом Запад весьма быстро утрется. Как только мир облетят первые крымские фото распятых мальчиков в трусиках(изможденных от жажды стариков и детей), считайте решение о вторжении уже принято
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 16:08

Новые жесткие подробности по похищению курдского политика, оппозиционного Эрдогану, Ису Озера в Одессе турецкими спецслужбами.

Три важных момента.

1. Ису Озер имел легальный статус в Украине - он обратился за политическим убежищем.

2. Помогали его похищать украинские спецслужбы.

3. Ису Озер был вывезен из Украине без соблюдения каких-либо законных процедур.

"Задержания своих политэмигрантов турки на территории Украины проводят, согласовывая свои действия с СБУ, а также при помощи СБУ. После обнаружения беглецов, сотрудники МIT при участии сотрудников СБУ выезжают на место, делают засаду, потом просто скручивают их, сажают в свою машину. А потом их из Украины в Турцию вывозят частными самолетами по дипломатическим каналам. Это закрытая информация, так как большинство турецких политэмигрантов находятся в Украине совершенно легально. И если б турецкая сторона действовала в правовом поле - то есть через запрос об экстрадиции, то дело бы затянулось надолго. И не факт, что суды б разрешили выдать оппозиционеров туркам. Но еще при Порошенко была дана команда помогать спецоперациям турецких спецслужб. При Зеленском ничего не изменилось - турки действуют также открыто и нам сказано помогать в обнаружении и поимке их беглых политиков. А в случае с Исой Озером фактически было совершено преступление - этот турецкий гражданин подал украинским властям прошение на получение убежища и легально находился на территории нашей страны. Если политический вектор изменится и начнется расследование обстоятельств похищения, то это будет не одно уголовное дело".

Подробнее читайте в статье журналиста «Страны» Александра Сибирцева.


https://strana.ua/news/289450-kak-razvedka-turtsija-zaderzhivaet-v-ukraine-kurdov.html
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 16:44

  antey1969 написав:
  yanyura написав:К этому я и веду - в РФ есть деньги, газ, практические результаты по снабжению крупного города (почти 200 тыс. чел.) водой. Казалось бы все просто - строй опреснители и проблема исчезнет, но срабатывает амфибийно-торакальный синдром (в переводе на обычный язык "жаба давит") - зачем тратить, строить что-то свое, когда рядом есть "дармовое" + можно лишний раз перевести стрелку - "Во всех бедах Крыма виноваты жлобы хохлы, это из-за них вы сидите без воды, даже в туалет не можете сходить нормально!".

Вода - это еще одна карта, которую держит про запас хитрый Пу.
Сейчас он ее разыгрывает в виде "злые хохлы перекрыли воду". Но оставляет за собой возможность разыграть ее и в более жестком варианте "крымчанам нужна вода", ведь в случае силового варианта под правильно поданным роспропагандой соусом Запад весьма быстро утрется. Как только мир облетят первые крымские фото распятых мальчиков в трусиках(изможденных от жажды стариков и детей), считайте решение о вторжении уже принято

Це проблема окупаційніної влади.
Україна тут нідочого. Нема чого ліпити горбатого до стіни.
Хай будує станції опріснення, потім заберем назад разом із вишками Бойко.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:21

  antey1969 написав:Вода - это еще одна карта, которую держит про запас хитрый Пу.
Сейчас он ее разыгрывает в виде "злые хохлы перекрыли воду". Но оставляет за собой возможность разыграть ее и в более жестком варианте "крымчанам нужна вода", ведь в случае силового варианта под правильно поданным роспропагандой соусом Запад весьма быстро утрется. Как только мир облетят первые крымские фото распятых мальчиков в трусиках(изможденных от жажды стариков и детей), считайте решение о вторжении уже принято

И ты, и тебе подобные, рассказывали, что Путину не было смысла травить Навального. Потому что, последствия.
А сейчас ты вывалил весь образ мыслей, что Запад утрётся.

Вот так вы все ватники и думаете.
Вы сделаете нелогическую *****.
Если проканало, то запишете себе в победу.
Если не проканало, а оно не проканает, то будете скулить о злобном Западе, о том, что не было логики делать *****
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:03

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:09

Женевская конвенция

Статья 55

Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.
https://www.un.org/ru/documents/decl_co ... n_33.shtml

Міст побудували побудували. То чому воду цистернами з материка не возять? :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:13

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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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