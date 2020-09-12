Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
И еще по воде в Крым. Все как-то забыли (ну россиянам понятно почему, а вот почему забыли украинцы?), что решение прекратить подачу воды в Крым было не политическим, а финансовым - задолженность Крыма перед управлением СКК и отказ Крыма и от погашения этой задолженности и от подписания договора о поставке воды в Крым, в то же время продолжающийся безоплатный отбор воды из СКК вынудил его управление перекрыть воду в Крым.
Ну а теперь так и не заплативший должник кричит, что нарушаются его права, объявляя военными преступниками
Дело в том, что любая блокада в отношении мирных жителей, по всем нормам международного права считается военным преступлением. А так как Россия сама решит проблему с доставкой воды на полуостров, за Зеленским и его командой навсегда закрепится статус военных преступников.
Кстати, а почему только "за Зеленским и его командой"? Ведь подача воды в Крым была прекращена в апреле 2014-го, когда и Зеленский с командой, и Порошенко с командой были еще "никто", а должность "ио Президента" была у Турчинова.
и вспоминает, что Украина могла бы хорошо заработать на воде
А ведь поставляй Киев воду на полуостров, в украинский бюджет могли идти весьма неплохие деньги. Для скудной государственной казны они точно не были бы лишними. Но ненависть к России пересилила коммерческую выгоду.
Ukrainian написав:Правильний підхід В сейсмоативному Криму ядерний реактор, якщо вже каміння з неба то нехай буде радіоактивним Крим для кацапів як чемодан без ручки «Многоходовка Путина»
Атомный реактор отключен 21 год назад
В 1999 году согласно заключённым международным соглашениям реакторная установка БН-350 переведена в режим вывода из эксплуатации (закрытие 22.04.1999)
но вода по-прежнему поставляется городу
В настоящее время производство электрической и тепловой энергии, пара, горячей, технической и питьевой воды осуществляется посредством трёх тепловых электростанций, работающих на сухом [источник не указан 3564 дня]газе.
yanyura написав:К этому я и веду - в РФ есть деньги, газ, практические результаты по снабжению крупного города (почти 200 тыс. чел.) водой. Казалось бы все просто - строй опреснители и проблема исчезнет, но срабатывает амфибийно-торакальный синдром (в переводе на обычный язык "жаба давит") - зачем тратить, строить что-то свое, когда рядом есть "дармовое" + можно лишний раз перевести стрелку - "Во всех бедах Крыма виноваты жлобы хохлы, это из-за них вы сидите без воды, даже в туалет не можете сходить нормально!".
Вода - это еще одна карта, которую держит про запас хитрый Пу. Сейчас он ее разыгрывает в виде "злые хохлы перекрыли воду". Но оставляет за собой возможность разыграть ее и в более жестком варианте "крымчанам нужна вода", ведь в случае силового варианта под правильно поданным роспропагандой соусом Запад весьма быстро утрется. Как только мир облетят первые крымские фото распятых мальчиков в трусиках(изможденных от жажды стариков и детей), считайте решение о вторжении уже принято
Новые жесткие подробности по похищению курдского политика, оппозиционного Эрдогану, Ису Озера в Одессе турецкими спецслужбами.
Три важных момента.
1. Ису Озер имел легальный статус в Украине - он обратился за политическим убежищем.
2. Помогали его похищать украинские спецслужбы.
3. Ису Озер был вывезен из Украине без соблюдения каких-либо законных процедур.
"Задержания своих политэмигрантов турки на территории Украины проводят, согласовывая свои действия с СБУ, а также при помощи СБУ. После обнаружения беглецов, сотрудники МIT при участии сотрудников СБУ выезжают на место, делают засаду, потом просто скручивают их, сажают в свою машину. А потом их из Украины в Турцию вывозят частными самолетами по дипломатическим каналам. Это закрытая информация, так как большинство турецких политэмигрантов находятся в Украине совершенно легально. И если б турецкая сторона действовала в правовом поле - то есть через запрос об экстрадиции, то дело бы затянулось надолго. И не факт, что суды б разрешили выдать оппозиционеров туркам. Но еще при Порошенко была дана команда помогать спецоперациям турецких спецслужб. При Зеленском ничего не изменилось - турки действуют также открыто и нам сказано помогать в обнаружении и поимке их беглых политиков. А в случае с Исой Озером фактически было совершено преступление - этот турецкий гражданин подал украинским властям прошение на получение убежища и легально находился на территории нашей страны. Если политический вектор изменится и начнется расследование обстоятельств похищения, то это будет не одно уголовное дело".
Подробнее читайте в статье журналиста «Страны» Александра Сибирцева.
yanyura написав:К этому я и веду - в РФ есть деньги, газ, практические результаты по снабжению крупного города (почти 200 тыс. чел.) водой. Казалось бы все просто - строй опреснители и проблема исчезнет, но срабатывает амфибийно-торакальный синдром (в переводе на обычный язык "жаба давит") - зачем тратить, строить что-то свое, когда рядом есть "дармовое" + можно лишний раз перевести стрелку - "Во всех бедах Крыма виноваты жлобы хохлы, это из-за них вы сидите без воды, даже в туалет не можете сходить нормально!".
Вода - это еще одна карта, которую держит про запас хитрый Пу. Сейчас он ее разыгрывает в виде "злые хохлы перекрыли воду". Но оставляет за собой возможность разыграть ее и в более жестком варианте "крымчанам нужна вода", ведь в случае силового варианта под правильно поданным роспропагандой соусом Запад весьма быстро утрется. Как только мир облетят первые крымские фото распятых мальчиков в трусиках(изможденных от жажды стариков и детей), считайте решение о вторжении уже принято
Це проблема окупаційніної влади. Україна тут нідочого. Нема чого ліпити горбатого до стіни. Хай будує станції опріснення, потім заберем назад разом із вишками Бойко.
antey1969 написав:Вода - это еще одна карта, которую держит про запас хитрый Пу. Сейчас он ее разыгрывает в виде "злые хохлы перекрыли воду". Но оставляет за собой возможность разыграть ее и в более жестком варианте "крымчанам нужна вода", ведь в случае силового варианта под правильно поданным роспропагандой соусом Запад весьма быстро утрется. Как только мир облетят первые крымские фото распятых мальчиков в трусиках(изможденных от жажды стариков и детей), считайте решение о вторжении уже принято
И ты, и тебе подобные, рассказывали, что Путину не было смысла травить Навального. Потому что, последствия. А сейчас ты вывалил весь образ мыслей, что Запад утрётся.
Вот так вы все ватники и думаете. Вы сделаете нелогическую *****. Если проканало, то запишете себе в победу. Если не проканало, а оно не проканает, то будете скулить о злобном Западе, о том, что не было логики делать *****
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны. https://www.un.org/ru/documents/decl_co ... n_33.shtml
Міст побудували побудували. То чому воду цистернами з материка не возять?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД