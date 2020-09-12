Новые жесткие подробности по похищению курдского политика, оппозиционного Эрдогану, Ису Озера в Одессе турецкими спецслужбами.



Три важных момента.



1. Ису Озер имел легальный статус в Украине - он обратился за политическим убежищем.



2. Помогали его похищать украинские спецслужбы.



3. Ису Озер был вывезен из Украине без соблюдения каких-либо законных процедур.



"Задержания своих политэмигрантов турки на территории Украины проводят, согласовывая свои действия с СБУ, а также при помощи СБУ. После обнаружения беглецов, сотрудники МIT при участии сотрудников СБУ выезжают на место, делают засаду, потом просто скручивают их, сажают в свою машину. А потом их из Украины в Турцию вывозят частными самолетами по дипломатическим каналам. Это закрытая информация, так как большинство турецких политэмигрантов находятся в Украине совершенно легально. И если б турецкая сторона действовала в правовом поле - то есть через запрос об экстрадиции, то дело бы затянулось надолго. И не факт, что суды б разрешили выдать оппозиционеров туркам. Но еще при Порошенко была дана команда помогать спецоперациям турецких спецслужб. При Зеленском ничего не изменилось - турки действуют также открыто и нам сказано помогать в обнаружении и поимке их беглых политиков. А в случае с Исой Озером фактически было совершено преступление - этот турецкий гражданин подал украинским властям прошение на получение убежища и легально находился на территории нашей страны. Если политический вектор изменится и начнется расследование обстоятельств похищения, то это будет не одно уголовное дело".



Подробнее читайте в статье журналиста «Страны» Александра Сибирцева.