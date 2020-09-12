Брехня в тексте, не политика, а террориста из РПК, которая признана террористической во многих странах мира.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 13 вер, 2020 18:17
Брехня в тексте, не политика, а террориста из РПК, которая признана террористической во многих странах мира.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Нед 13 вер, 2020 18:20
Цей блогер знову бреше, ніяких доказів спецоперації Арьєв не надав, я ще пропонував тобі прочитати та проаналізувати кожен опублікований документ, ти відмовився.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Нед 13 вер, 2020 18:22
Ітогі подвєдьом. 2020-09-13
Ітогі подвєдьом. 2020-09-13
1)
А будет ли РФ выполнять минские соглашения. Например, отдаст ли границу, выведет ли свои войска ?
Но сейчас РФ ставит ультиматумы. А Кравчук & Ермак их выполняют.
Бубочка, как декорация
По-моему, airmax78 сказал: - Зеленский - это кот в мешке, при чём Зеленский - сам мешок
2)
По факту, итогов никаких не озвучено. Значит, обсуждали негласные договорёности
А все эти негласные договорёности - это государственная измена
3)
До кому вы лохматите бабушку.
РФ требует проведения местных выборов в ОРДЛО и предатели заботливо это требование исполняют
4)
5)
Захватили Крым и уже ваша обязанность в обеспечении водой
6)
А кто эти внешние враги ?
Четверо убитых, но Ермаку пофиг. Главное, сдать интересы Украины
7)
Это же ранее заявил и Фокин.
Дедушкам пофиг, они сдохнут в любой момент. Или охрана убережёт их от русского мира
А нам тут жить
Вообще, я вижу, что тему русского мира не прекращают пытаться распространить на всю Украину
Ну чтобы моторолы, чтобы на подвал
Те, кто этому способствует, те кто это поддерживает, наивно полагают, что подвал - это не для них. Нет, на подвал попадёте вы
8)
Сам Лукашенко заявил, что экстрадиции не будет. И направил своего сына с извинениями
9)
Фокин озвучил то, то о чём говорится в ОП. Спалил контору
Зачем ему оправдываться ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 13 вер, 2020 18:33
Додано: Нед 13 вер, 2020 19:10
Украинцы выдвинули требование по делу "вагнеровцев": петиция собрала голоса за 6 дней
Петиция родственников погибших на Донбассе воинов с требованием создать парламентскую ВСК по делу "вагнеровцев" собрала 25 тысяч голосов.
Авторы петиции требуют справедливости и установления истины, а также ответы на вопросы: кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков – в момент избежали наказания? Кто и почему "слил" информацию, и таким образом сорвал задержания?
"Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто поставил под угрозу жизнь украинских разведчиков, работавших над этой операцией", – также отмечают родные погибших военных.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 13 вер, 2020 19:13
А мост кому?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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