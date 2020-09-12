Додано: Нед 13 вер, 2020 18:22

"Я был удивлен, почему вдруг на внеочередном заседании он появился. Он очень энергично, с нотами ультиматума, сказал: Украина должна решить, будет ли она выполнять Минские соглашения», – пояснил Кравчук

По словам Резникова, тему местных выборов обсуждали отдельно

На переговорах политических советников в нормандском формате в Берлине украинская сторона не обещала пересмотреть постановление Верховной Рады о проведении местных выборов. Но проинформировала Россию, что в парламенте зарегистрирована инициатива, содержащая коррективы к постановлению

Член украинской делегации заявил, что предложенная редакция изменений постановления Рады "полностью соответствует минскому комплексу мер"

1. Ермак согласился выполнить требование террористов и Кремля о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах. Согласно обещанию, которое дал Ермак, Рада проголосует за постановления и согласится, что на оккупированных территориях пройдут сначала выборы, а потом деокупация. И это зрада.

В МИД РФ сравнили прекращение поставок воды в оккупированный Крым с "пытками и бесчеловечным обращением"

Руководитель украинской делегации на минских переговорах Леонид Кравчук считает, что с боевиками на Донбассе можно общаться, однако лишь с теми, "у которых руки не в крови".

Ирина Венедиктова утверждает, что Офис генпрокурора направил белорусской стороне все необходимые документы, чтобы экстрадировать российских боевиков ЧВК "Вагнер" на территорию Украины

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отказался прийти на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

Ітогі подвєдьом. 2020-09-13А будет ли РФ выполнять минские соглашения. Например, отдаст ли границу, выведет ли свои войска ?Но сейчас РФ ставит ультиматумы. А Кравчук & Ермак их выполняют.Бубочка, как декорацияПо-моему,сказал: - Зеленский - это кот в мешке, при чём Зеленский - сам мешокПо факту, итогов никаких не озвучено. Значит, обсуждали негласные договорёностиА все эти негласные договорёности - это государственная изменаДо кому вы лохматите бабушку.РФ требует проведения местных выборов в ОРДЛО и предатели заботливо это требование исполняютЗахватили Крым и уже ваша обязанность в обеспечении водойА кто эти внешние враги ?Четверо убитых, но Ермаку пофиг. Главное, сдать интересы УкраиныЭто же ранее заявил и Фокин.Дедушкам пофиг, они сдохнут в любой момент. Или охрана убережёт их от русского мираА нам тут житьВообще, я вижу, что тему русского мира не прекращают пытаться распространить на всю УкраинуНу чтобы моторолы, чтобы на подвалТе, кто этому способствует, те кто это поддерживает, наивно полагают, что подвал - это не для них. Нет, на подвал попадёте выСам Лукашенко заявил, что экстрадиции не будет. И направил своего сына с извинениямиФокин озвучил то, то о чём говорится в ОП. Спалил конторуЗачем ему оправдываться ?