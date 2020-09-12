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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6548654965506551
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:17

  Вкладчик1234 написав:
Новые жесткие подробности по похищению курдского политика, оппозиционного Эрдогану, Ису Озера в Одессе турецкими спецслужбами.

Брехня в тексте, не политика, а террориста из РПК, которая признана террористической во многих странах мира.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:20

  Schmit написав:

Цей блогер знову бреше, ніяких доказів спецоперації Арьєв не надав, я ще пропонував тобі прочитати та проаналізувати кожен опублікований документ, ти відмовився.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:22

Ітогі подвєдьом. 2020-09-13

Ітогі подвєдьом. 2020-09-13

1) Кравчук рассказал, кто инициировал "инспекцию" с боевиками позиций ВСУ под Шумами
"Я был удивлен, почему вдруг на внеочередном заседании он появился. Он очень энергично, с нотами ультиматума, сказал: Украина должна решить, будет ли она выполнять Минские соглашения», – пояснил Кравчук

А будет ли РФ выполнять минские соглашения. Например, отдаст ли границу, выведет ли свои войска ?
Но сейчас РФ ставит ультиматумы. А Кравчук & Ермак их выполняют.
Бубочка, как декорация
По-моему, airmax78 сказал: - Зеленский - это кот в мешке, при чём Зеленский - сам мешок

2) "Сложные, но рабочие": вице-премьер раскрыл детали вчерашних "нормандских" переговоров
По словам Резникова, тему местных выборов обсуждали отдельно

По факту, итогов никаких не озвучено. Значит, обсуждали негласные договорёности
А все эти негласные договорёности - это государственная измена

3) Резников о Козаке: Мы не обещали изменить постановление о выборах, а проинформировали
На переговорах политических советников в нормандском формате в Берлине украинская сторона не обещала пересмотреть постановление Верховной Рады о проведении местных выборов. Но проинформировала Россию, что в парламенте зарегистрирована инициатива, содержащая коррективы к постановлению

Член делегации Украины в Берлине назвал требование РФ "соответствующим минскому процессу"
Член украинской делегации заявил, что предложенная редакция изменений постановления Рады "полностью соответствует минскому комплексу мер"

До кому вы лохматите бабушку.
РФ требует проведения местных выборов в ОРДЛО и предатели заботливо это требование исполняют

4) Мир с Украиной Путину не нужен. Пока Зеленский этого не поймет, нам не на что рассчитывать
1. Ермак согласился выполнить требование террористов и Кремля о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах. Согласно обещанию, которое дал Ермак, Рада проголосует за постановления и согласится, что на оккупированных территориях пройдут сначала выборы, а потом деокупация. И это зрада.


5) У Лаврова прекращение поставок воды в оккупированный РФ Крым сравнили с "пытками"
В МИД РФ сравнили прекращение поставок воды в оккупированный Крым с "пытками и бесчеловечным обращением"

Захватили Крым и уже ваша обязанность в обеспечении водой

6) Режим тишины на Донбассе пытались сорвать как внешние враги, так и внутри Украины - Ермак
А кто эти внешние враги ?
Четверо убитых, но Ермаку пофиг. Главное, сдать интересы Украины

7) Кравчук констатировал, что Минские соглашения выполнить невозможно

Кравчук заявил, что с боевиками "ЛДНР" можно общаться, но не со всеми
Руководитель украинской делегации на минских переговорах Леонид Кравчук считает, что с боевиками на Донбассе можно общаться, однако лишь с теми, "у которых руки не в крови".

Это же ранее заявил и Фокин.
Дедушкам пофиг, они сдохнут в любой момент. Или охрана убережёт их от русского мира
А нам тут жить

Вообще, я вижу, что тему русского мира не прекращают пытаться распространить на всю Украину
Ну чтобы моторолы, чтобы на подвал
Те, кто этому способствует, те кто это поддерживает, наивно полагают, что подвал - это не для них. Нет, на подвал попадёте вы

8) Венедиктова рассказала, что делала Украина, чтобы Беларусь выдала "вагнеровцев"
Ирина Венедиктова утверждает, что Офис генпрокурора направил белорусской стороне все необходимые документы, чтобы экстрадировать российских боевиков ЧВК "Вагнер" на территорию Украины

Сам Лукашенко заявил, что экстрадиции не будет. И направил своего сына с извинениями

Возможную утечку информации об операции против ЧВК Вагнера расследует СБУ - депутат

9) Фокин отказался пояснить на комитете Рады свои скандальные заявления о Донбассе - депутат
Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отказался прийти на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

Фокин озвучил то, то о чём говорится в ОП. Спалил контору
Зачем ему оправдываться ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:33

  unicdima написав:
  Schmit написав:

Цей блогер знову бреше, ніяких доказів спецоперації Арьєв не надав, я ще пропонував тобі прочитати та проаналізувати кожен опублікований документ, ти відмовився.

Нехай ТКГ аналізує. Чому зелені та ОПЗЖ не дають людей в ТКГ? Совпадєніє...? шось забагато совпадєній.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 19:10

Украинцы выдвинули требование по делу "вагнеровцев": петиция собрала голоса за 6 дней
Петиция родственников погибших на Донбассе воинов с требованием создать парламентскую ВСК по делу "вагнеровцев" собрала 25 тысяч голосов.

Авторы петиции требуют справедливости и установления истины, а также ответы на вопросы: кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков – в момент избежали наказания? Кто и почему "слил" информацию, и таким образом сорвал задержания?

"Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто поставил под угрозу жизнь украинских разведчиков, работавших над этой операцией", – также отмечают родные погибших военных.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 19:13

  flyman написав:Це проблема окупаційніної влади.
Україна тут нідочого. Нема чого ліпити горбатого до стіни.
Хай будує станції опріснення, потім заберем назад разом із вишками Бойко.

А мост кому? :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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