Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Я был удивлен, почему вдруг на внеочередном заседании он появился. Он очень энергично, с нотами ультиматума, сказал: Украина должна решить, будет ли она выполнять Минские соглашения», – пояснил Кравчук
А будет ли РФ выполнять минские соглашения. Например, отдаст ли границу, выведет ли свои войска ? Но сейчас РФ ставит ультиматумы. А Кравчук & Ермак их выполняют. Бубочка, как декорация По-моему, airmax78 сказал: - Зеленский - это кот в мешке, при чём Зеленский - сам мешок
На переговорах политических советников в нормандском формате в Берлине украинская сторона не обещала пересмотреть постановление Верховной Рады о проведении местных выборов. Но проинформировала Россию, что в парламенте зарегистрирована инициатива, содержащая коррективы к постановлению
1. Ермак согласился выполнить требование террористов и Кремля о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах. Согласно обещанию, которое дал Ермак, Рада проголосует за постановления и согласится, что на оккупированных территориях пройдут сначала выборы, а потом деокупация. И это зрада.
Руководитель украинской делегации на минских переговорах Леонид Кравчук считает, что с боевиками на Донбассе можно общаться, однако лишь с теми, "у которых руки не в крови".
Это же ранее заявил и Фокин. Дедушкам пофиг, они сдохнут в любой момент. Или охрана убережёт их от русского мира А нам тут жить
Вообще, я вижу, что тему русского мира не прекращают пытаться распространить на всю Украину Ну чтобы моторолы, чтобы на подвал Те, кто этому способствует, те кто это поддерживает, наивно полагают, что подвал - это не для них. Нет, на подвал попадёте вы
Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отказался прийти на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.
Фокин озвучил то, то о чём говорится в ОП. Спалил контору Зачем ему оправдываться ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Украинцы выдвинули требование по делу "вагнеровцев": петиция собрала голоса за 6 дней Петиция родственников погибших на Донбассе воинов с требованием создать парламентскую ВСК по делу "вагнеровцев" собрала 25 тысяч голосов.
Авторы петиции требуют справедливости и установления истины, а также ответы на вопросы: кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков – в момент избежали наказания? Кто и почему "слил" информацию, и таким образом сорвал задержания?
"Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто поставил под угрозу жизнь украинских разведчиков, работавших над этой операцией", – также отмечают родные погибших военных.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД