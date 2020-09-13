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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 14 вер, 2020 15:29
yanyura написав:
ешение прекратить подачу воды в Крым было не политическим, а финансовым - задолженность Крыма перед управлением СКК и отказ Крыма и от погашения этой задолженности и от подписания договора о поставке воды в Крым, в то же время продолжающийся безоплатный отбор воды из СКК вынудил его управление перекрыть воду
Задолжал еще в 2013 г.? Крым Киеву.. а в 2012 и ранее исправно оплачивал воду..
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