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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6549655065516552 Додано: Пон 14 вер, 2020 16:24 sal написав: yanyura написав: ешение прекратить подачу воды в Крым было не политическим, а финансовым - задолженность Крыма перед управлением СКК и отказ Крыма и от погашения этой задолженности и от подписания договора о поставке воды в Крым, в то же время продолжающийся безоплатный отбор воды из СКК вынудил его управление перекрыть воду ешение прекратить подачу воды в Крым было не политическим, а финансовым - задолженность Крыма перед управлением СКК и отказ Крыма и от погашения этой задолженности и от подписания договора о поставке воды в Крым, в то же время продолжающийся безоплатный отбор воды из СКК вынудил его управление перекрыть воду

Задолжал еще в 2013 г.? Крым Киеву.. а в 2012 и ранее исправно оплачивал воду.. Задолжал еще в 2013 г.? Крым Киеву.. а в 2012 и ранее исправно оплачивал воду..

И что?



Читаем оригинал от 26.04.2014:

Шлюзи Північно-Кримського каналу перекриті. Канал встиг висохнути

...

Однак, у відомстві зазначили: "Станом на 26 квітня з Північно-Кримського каналу на території Криму через перегороджуючу споруду № 2 здійснюється несанкціонований забір води, витратою 13,8 куб.м/с."



Разом з цим, повідомляють у Держводгоспі, Управління Північно-Кримського каналу не отримало конкретних пропозицій щодо укладання договірних відносин для водозабезпечення потреб Криму.



"Станом на сьогодні залишаються невирішеними питання щодо оформлення договірних відносин для забезпечення водними ресурсами потреб Криму на питне водопостачання та зрошення сільськогосподарських культур, а також щодо погашення заборгованості водокористувачів Криму за 2013 рік в обсязі 1,7 млн. гривень перед Управлінням Північно-Кримського каналу", - йдеться у повідомленні.

https://www.unian.ua/politics/911984-sh ... ad-image-1



Долг был? Был!

(Кстати 26.04.2013 1,7 млн. грн = $212,68 - https://minfin.com.ua/currency/nbu/2013-04-26/ по курсу "на сегодня", без процентов, это 5,955 млн. грн).



Он уплачен? Нет!



Лично вы готовы одолжить/продать/обслужить человека, который сперва исправно вам платил, но за последний год задолжал немалую сумму, при этом ворует у вас, и отказывается даже говорить о возврате долга, угрожая вам, что если вы откажетесь его обслуживать, объявить вас "военным преступником? И что?Читаем оригинал от 26.04.2014:Долг был? Был!(Кстати 26.04.2013 1,7 млн. грн = $212,68 -по курсу "на сегодня", без процентов, это 5,955 млн. грн).Он уплачен? Нет!человека, который сперва исправно вам платил, но за последний год, при этом, и, угрожая вам, что если вы откажетесь его обслуживать, yanyura Повідомлень: 5571 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1858 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 17:40 airmax78 написав: https://censor.net/ru/resonance/3219047/pro_mashu_kotoraya_znaet_kak_zakonchit_voyinu

Надо сдаваться, я считаю. Иначе просто вымрем от этого йопаного стыда. https://censor.net/ru/resonance/3219047/pro_mashu_kotoraya_znaet_kak_zakonchit_voyinuНадо сдаваться, я считаю. Иначе просто вымрем от этого йопаного стыда.

Каждый раз думаю, что хуже не будет.... но нет блё....получите.

87 лет, его закапывать скоро, а оно судьбу страны решает, в переговорах участвует.



Короче, согласен с Эирмаксом, нужно сдаваться. Прикиньте, это же покажут по всем рус новостям в прайм тайм. Каждый раз думаю, что хуже не будет.... но нет блё....получите.87 лет, его закапывать скоро, а оно судьбу страны решает, в переговорах участвует.Короче, согласен с Эирмаксом, нужно сдаваться. Прикиньте, это же покажут по всем рус новостям в прайм тайм. hume Повідомлень: 6709 З нами з: 27.12.12 Подякував: 675 раз. Подякували: 1097 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 вер, 2020 17:50 Ukrainian написав: Згідно з міжнародним гуманітарним правою, забезпечувати населення Криму ресурсами, зокрема водою, повинна держава-окупант, тобто, Російська Федерація. Про це повідомляє пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.



Так, частина перша статті 55 Четвертої Женевської конвенції передбачає, що держава-окупант зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичними матеріалами. Зокрема, вона повинна постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, серед яких і вода.



"Прямим зобов’язанням держави-окупанта є забезпечення цивільного населення окупованої території всіма необхідними ресурсами", - наголосили в представництві.



Крім цього, стаття 60 Четвертої Женевської конвенції передбачає, що надання гуманітарної допомоги третіми сторонами не звільняє окупанта від зобов’язань, окреслених в 55 статті.



Також у представництві президента наголосили, що водопостачання в Крим "є досить дорогим заходом для Російської Федерації як для держави-окупанта". Через це Росія намагається за допомогою тиску схилити Україну до відновлення водопостачання на анексований півострів.



"Проте Україна не повинна вирішувати проблеми, які постають перед державою-окупантом після шести років тимчасової окупації нею частини суверенної території України", - наголосили в представництві.





Крим як чемодан без ручки Згідно з міжнародним гуманітарним правою, забезпечувати населення Криму ресурсами, зокрема водою, повинна держава-окупант, тобто, Російська Федерація. Про це повідомляє пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.Так, частина перша статті 55 Четвертої Женевської конвенції передбачає, що держава-окупант зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичними матеріалами. Зокрема, вона повинна постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, серед яких і вода."Прямим зобов’язанням держави-окупанта є забезпечення цивільного населення окупованої території всіма необхідними ресурсами", - наголосили в представництві.Крім цього, стаття 60 Четвертої Женевської конвенції передбачає, що надання гуманітарної допомоги третіми сторонами не звільняє окупанта від зобов’язань, окреслених в 55 статті."Проте Україна не повинна вирішувати проблеми, які постають перед державою-окупантом після шести років тимчасової окупації нею частини суверенної території України", - наголосили в представництві.Крим як чемодан без ручки

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Повідомлень: 21502 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1167 раз. Подякували: 1563 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6549655065516552 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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