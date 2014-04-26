Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:ешение прекратить подачу воды в Крым было не политическим, а финансовым - задолженность Крыма перед управлением СКК и отказ Крыма и от погашения этой задолженности и от подписания договора о поставке воды в Крым, в то же время продолжающийся безоплатный отбор воды из СКК вынудил его управление перекрыть воду
Задолжал еще в 2013 г.? Крым Киеву.. а в 2012 и ранее исправно оплачивал воду..
И что?
Читаем оригинал от 26.04.2014:
Шлюзи Північно-Кримського каналу перекриті. Канал встиг висохнути ... Однак, у відомстві зазначили: "Станом на 26 квітня з Північно-Кримського каналу на території Криму через перегороджуючу споруду № 2 здійснюється несанкціонований забір води, витратою 13,8 куб.м/с."
Разом з цим, повідомляють у Держводгоспі, Управління Північно-Кримського каналу не отримало конкретних пропозицій щодо укладання договірних відносин для водозабезпечення потреб Криму.
"Станом на сьогодні залишаються невирішеними питання щодо оформлення договірних відносин для забезпечення водними ресурсами потреб Криму на питне водопостачання та зрошення сільськогосподарських культур, а також щодо погашення заборгованості водокористувачів Криму за 2013 рік в обсязі 1,7 млн. гривень перед Управлінням Північно-Кримського каналу", - йдеться у повідомленні.
Лично вы готовы одолжить/продать/обслужить человека, который сперва исправно вам платил, но за последний год задолжал немалую сумму, при этом ворует у вас, и отказывается даже говорить о возврате долга, угрожая вам, что если вы откажетесь его обслуживать, объявить вас "военным преступником?
Ukrainian написав:Згідно з міжнародним гуманітарним правою, забезпечувати населення Криму ресурсами, зокрема водою, повинна держава-окупант, тобто, Російська Федерація. Про це повідомляє пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.
Так, частина перша статті 55 Четвертої Женевської конвенції передбачає, що держава-окупант зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичними матеріалами. Зокрема, вона повинна постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, серед яких і вода.
"Прямим зобов’язанням держави-окупанта є забезпечення цивільного населення окупованої території всіма необхідними ресурсами", - наголосили в представництві.
Крім цього, стаття 60 Четвертої Женевської конвенції передбачає, що надання гуманітарної допомоги третіми сторонами не звільняє окупанта від зобов’язань, окреслених в 55 статті.
Також у представництві президента наголосили, що водопостачання в Крим "є досить дорогим заходом для Російської Федерації як для держави-окупанта". Через це Росія намагається за допомогою тиску схилити Україну до відновлення водопостачання на анексований півострів.
"Проте Україна не повинна вирішувати проблеми, які постають перед державою-окупантом після шести років тимчасової окупації нею частини суверенної території України", - наголосили в представництві.
airmax78 написав:https://censor.net/ru/resonance/3219047/pro_mashu_kotoraya_znaet_kak_zakonchit_voyinu Надо сдаваться, я считаю. Иначе просто вымрем от этого йопаного стыда.
Встретились в океане две подводные лодки : американская и русская. Американский капитан выходит на связь: - I am captain Smith. - Капитан Фокин. В ответ тишина. Через час снова : - I am captain Smith. - Капитан Фокин. Снова тишина. Еще через час : - I am captain Smith. - Капитан Фокин. - What!?! Still fucking !?!
На месте росии можно просто ржать. Нах устраивать диверсии, войну, дискредитации и тд, нужно просто привести к власти долб0йоба который ничего не понимает, он сам, с командой преданных людей из 95 квартала, уничтожит страну.
hume написав:На месте росии можно просто ржать. Нах устраивать диверсии, войну, дискредитации и тд, нужно просто привести к власти долб0йоба который ничего не понимает, он сам, с командой преданных людей из 95 квартала, уничтожит страну.
б***, мы обречены.
Ничего подобного. Не надо фатализма
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой