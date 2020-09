Додано: Пон 14 вер, 2020 18:46

airmax78 написав: https://censor.net/ru/resonance/3219047/pro_mashu_kotoraya_znaet_kak_zakonchit_voyinu

Надо сдаваться, я считаю. Иначе просто вымрем от этого йопаного стыда. https://censor.net/ru/resonance/3219047/pro_mashu_kotoraya_znaet_kak_zakonchit_voyinuНадо сдаваться, я считаю. Иначе просто вымрем от этого йопаного стыда.

Встретились в океане две подводные лодки : американская и русская.Американский капитан выходит на связь:- I am captain Smith.- Капитан Фокин.В ответ тишина. Через час снова :- I am captain Smith.- Капитан Фокин.Снова тишина. Еще через час :- I am captain Smith.- Капитан Фокин.- What!?! Still fucking !?!