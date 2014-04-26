RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6549655065516552
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:24

  sal написав:
  yanyura написав:ешение прекратить подачу воды в Крым было не политическим, а финансовым - задолженность Крыма перед управлением СКК и отказ Крыма и от погашения этой задолженности и от подписания договора о поставке воды в Крым, в то же время продолжающийся безоплатный отбор воды из СКК вынудил его управление перекрыть воду

Задолжал еще в 2013 г.? Крым Киеву.. а в 2012 и ранее исправно оплачивал воду..

И что?

Читаем оригинал от 26.04.2014:
Шлюзи Північно-Кримського каналу перекриті. Канал встиг висохнути
...
Однак, у відомстві зазначили: "Станом на 26 квітня з Північно-Кримського каналу на території Криму через перегороджуючу споруду № 2 здійснюється несанкціонований забір води, витратою 13,8 куб.м/с."

Разом з цим, повідомляють у Держводгоспі, Управління Північно-Кримського каналу не отримало конкретних пропозицій щодо укладання договірних відносин для водозабезпечення потреб Криму.

"Станом на сьогодні залишаються невирішеними питання щодо оформлення договірних відносин для забезпечення водними ресурсами потреб Криму на питне водопостачання та зрошення сільськогосподарських культур, а також щодо погашення заборгованості водокористувачів Криму за 2013 рік в обсязі 1,7 млн. гривень перед Управлінням Північно-Кримського каналу", - йдеться у повідомленні.

https://www.unian.ua/politics/911984-sh ... ad-image-1

Долг был? Был!
(Кстати 26.04.2013 1,7 млн. грн = $212,68 - https://minfin.com.ua/currency/nbu/2013-04-26/ по курсу "на сегодня", без процентов, это 5,955 млн. грн).

Он уплачен? Нет!

Лично вы готовы одолжить/продать/обслужить человека, который сперва исправно вам платил, но за последний год задолжал немалую сумму, при этом ворует у вас, и отказывается даже говорить о возврате долга, угрожая вам, что если вы откажетесь его обслуживать, объявить вас "военным преступником?
yanyura
 
Повідомлень: 5571
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1858 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:40

  airmax78 написав:https://censor.net/ru/resonance/3219047/pro_mashu_kotoraya_znaet_kak_zakonchit_voyinu
Надо сдаваться, я считаю. Иначе просто вымрем от этого йопаного стыда.

Каждый раз думаю, что хуже не будет.... но нет блё....получите.
87 лет, его закапывать скоро, а оно судьбу страны решает, в переговорах участвует.

Короче, согласен с Эирмаксом, нужно сдаваться. Прикиньте, это же покажут по всем рус новостям в прайм тайм (это я про деда в переговорной группе)
Востаннє редагувалось hume в Пон 14 вер, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 6710
З нами з: 27.12.12
Подякував: 675 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:50

  Ukrainian написав:Згідно з міжнародним гуманітарним правою, забезпечувати населення Криму ресурсами, зокрема водою, повинна держава-окупант, тобто, Російська Федерація. Про це повідомляє пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

Так, частина перша статті 55 Четвертої Женевської конвенції передбачає, що держава-окупант зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичними матеріалами. Зокрема, вона повинна постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, серед яких і вода.

"Прямим зобов’язанням держави-окупанта є забезпечення цивільного населення окупованої території всіма необхідними ресурсами", - наголосили в представництві.

Крім цього, стаття 60 Четвертої Женевської конвенції передбачає, що надання гуманітарної допомоги третіми сторонами не звільняє окупанта від зобов’язань, окреслених в 55 статті.

Також у представництві президента наголосили, що водопостачання в Крим "є досить дорогим заходом для Російської Федерації як для держави-окупанта". Через це Росія намагається за допомогою тиску схилити Україну до відновлення водопостачання на анексований півострів.

"Проте Україна не повинна вирішувати проблеми, які постають перед державою-окупантом після шести років тимчасової окупації нею частини суверенної території України", - наголосили в представництві.


Крим як чемодан без ручки :lol:

острів-крейсер без прісної води
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21510
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:19

Ітогі подвєдьом. 2020-09-14

Ітогі подвєдьом. 2020-09-14

1) Кабмин опубликовал основные показатели проекта бюджета-2021
  • Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%;
  • Доходы планируются на уровне 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года);
  • Расходы планируются на уровне 1350 млрд грн (+65,5 млрд грн к плану 2020 года);

Собственно, дальше можно не читать.
Учитывая нынешнюю ситуацию - бюджет нереалистичный.
План по доходам не выполняется от слова совсем, а расходы хотят увеличить.
Получим дыру ярдов этак в 500

Здесь больше
Дефицит 270 млрд, курс – 29, инфляция – 7,3%. Что в проекте госбюджета-2021: инфографика

2) Курс гривни в проекте госбюджета согласован с НБУ – Марченко
По словам главы Минфина, в проекте госбюджета на 2021 год заложен курс на уровне 29,1 грн за доллар. Марченко добавил, что курс согласован это с Национальным банком Украины

zRadio, так в бюджете курс прописывает НБУ или только согласовывают с НБУ, а ? :)

3) Перемирие на Донбассе: боевики обстреляли позиции ВСУ под Песками
"Всеобъемлющее" перемирие

4) "Это будет, мягко говоря, очень сложно". Разумков об изменении постановления о выборах
Спикер Верховной Рады заявил, что на текущей пленарной неделе инициатив по этому постановлению нет

5) Фокин отказался пояснить на комитете Рады свои скандальные заявления о Донбассе - депутат
Фокин, по словам Качуры, сослался на занятость

Я предполагал, что ситуация вокруг Фокина достигда дна. Ан нет, с той стороны постучали
Внучка Фокина рассказала, как ее дед стал переговорщиком по Донбассу
«Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим

Зображення
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5215
З нами з: 31.08.09
Подякував: 339 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:46

  airmax78 написав:https://censor.net/ru/resonance/3219047/pro_mashu_kotoraya_znaet_kak_zakonchit_voyinu
Надо сдаваться, я считаю. Иначе просто вымрем от этого йопаного стыда.


Встретились в океане две подводные лодки : американская и русская.
Американский капитан выходит на связь:
- I am captain Smith.
- Капитан Фокин.
В ответ тишина. Через час снова :
- I am captain Smith.
- Капитан Фокин.
Снова тишина. Еще через час :
- I am captain Smith.
- Капитан Фокин.
- What!?! Still fucking !?!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21510
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:03

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1613
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:37

  Schmit написав:

На месте росии можно просто ржать. Нах устраивать диверсии, войну, дискредитации и тд, нужно просто привести к власти долб0йоба который ничего не понимает, он сам, с командой преданных людей из 95 квартала, уничтожит страну.

б***, мы обречены.
hume
 
Повідомлень: 6710
З нами з: 27.12.12
Подякував: 675 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:01

  hume написав:На месте росии можно просто ржать. Нах устраивать диверсии, войну, дискредитации и тд, нужно просто привести к власти долб0йоба который ничего не понимает, он сам, с командой преданных людей из 95 квартала, уничтожит страну.

б***, мы обречены.

Ничего подобного. Не надо фатализма
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5215
З нами з: 31.08.09
Подякував: 339 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:51

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-09-14
3) Перемирие на Донбассе: боевики обстреляли позиции ВСУ под Песками
"Всеобъемлющее" перемирие

один неприцільний постріл з підствольника по всьому фронту це жахливе чепе, треба ініціювати імпічмент президента.
Так?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 787
З нами з: 10.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 04:44

міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, немає жодних ознак, що Україна може повернутися в якесь "братерство" з РФ.

"Необхідні спільні зусилля всіх політичних сил, аби Україна продовжувала рух до Європейського союзу, рух до НАТО. Завжди буде хтось хто буде бурчати і намагатися це зруйнувати, але ми завжди будемо сильнішими. Тому що за нами, за тими, хто рухає країну на Захід, стоїть український народ. Цей вибір зроблений.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8990
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6549655065516552
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.