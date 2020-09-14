Додано: Вів 15 вер, 2020 13:17



Годину назад відбулася прем'єра пісні й кліпу «Вова» Сергія Жадана і гурту «Собаки в космосі».

Якби Вова, головний герой пісні, вирішив подати позов до авторів про захист честі, гідності та ділової репутації, я б хотіла почитати як адвокати обґрунтують порушення його прав. Прізвище і навіть посада не названі. Тобто, треба було б будувати логічний ланцюжок з використанням слів:

«Вова» (головний герой),

«священна корова» (алюзія на високі рейтинги у суспільстві),

«клоун» (алюзія на професійний досвід головного героя),

«Ростов» (натяк на місто у Росії, де знайшов притулок інший герой, який був «священною коровою»),

«Я сам не вірив, що на мене поведуться» (майже цитата з інтерв’ю однієї посадової особи),

«Просто ви не знали, що я буду так тупити» (алюзія на зміну настроїв у суспільстві відносно однієї посадової особи),

«я не такий навіть фізіологічно» (майже цитата з інтерв’ю однієї посадової особи),

«Всіх, кого я знав, я встиг давно прилаштувати» (алюзія на інтерв’ю однієї посадової особи, де вона зазначала, що певний пан їй не кум),

«Про борг завжди нагадають кредитори» (узагальнення життєвої мудрості та натяк на тих, хто підтримав головного героя у його становленні,

«Я далі жартую, та ніхто шось не сміється» (узагальнення останніх публічних виступів однієї посадової особи).

Як принизливо, мабуть, буде описувати цю логічну конструкцію в інтересах клієнта)

Самі автори написали геніяльну підводку до відео:

«"Вова" – новий трек харківського панк-проекту Жадан i Собаки. Випущена на старті чергової передвиборної кампанії, пісня присвячена взаємостосункам влади та громадянського суспільства. Твір побудовано як алюзію на класичну античну драматургію, де тезою є героїчні монологи очільника (в нашому випадку – колективного підсвідомого Вови), а антитезою – хорова відповідь електорату.

Фіналом композиції є природне переживання катарсису з переходом в апофеоз: електорат тривожно проводжає очільника в довгий і сповнений пригод шлях до його ментальної Валгали (в нашому конкретному випадку – до Ростова), очільник натомість усвідомлює всю марноту марнот і не надто цьому опирається.

Всі збіги в іменах, прізвищах та геолокаціях – випадкові. Думка авторів не обов'язково збігається з думкою ліричного героя. Відео може ображати естетичні, духовні та соціокультурні запити реципієнта.»