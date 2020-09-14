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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:17

Re: Політичні дискусії


Годину назад відбулася прем'єра пісні й кліпу «Вова» Сергія Жадана і гурту «Собаки в космосі».
Якби Вова, головний герой пісні, вирішив подати позов до авторів про захист честі, гідності та ділової репутації, я б хотіла почитати як адвокати обґрунтують порушення його прав. Прізвище і навіть посада не названі. Тобто, треба було б будувати логічний ланцюжок з використанням слів:
«Вова» (головний герой),
«священна корова» (алюзія на високі рейтинги у суспільстві),
«клоун» (алюзія на професійний досвід головного героя),
«Ростов» (натяк на місто у Росії, де знайшов притулок інший герой, який був «священною коровою»),
«Я сам не вірив, що на мене поведуться» (майже цитата з інтерв’ю однієї посадової особи),
«Просто ви не знали, що я буду так тупити» (алюзія на зміну настроїв у суспільстві відносно однієї посадової особи),
«я не такий навіть фізіологічно» (майже цитата з інтерв’ю однієї посадової особи),
«Всіх, кого я знав, я встиг давно прилаштувати» (алюзія на інтерв’ю однієї посадової особи, де вона зазначала, що певний пан їй не кум),
«Про борг завжди нагадають кредитори» (узагальнення життєвої мудрості та натяк на тих, хто підтримав головного героя у його становленні,
«Я далі жартую, та ніхто шось не сміється» (узагальнення останніх публічних виступів однієї посадової особи).
Як принизливо, мабуть, буде описувати цю логічну конструкцію в інтересах клієнта)
Самі автори написали геніяльну підводку до відео:
«"Вова" – новий трек харківського панк-проекту Жадан i Собаки. Випущена на старті чергової передвиборної кампанії, пісня присвячена взаємостосункам влади та громадянського суспільства. Твір побудовано як алюзію на класичну античну драматургію, де тезою є героїчні монологи очільника (в нашому випадку – колективного підсвідомого Вови), а антитезою – хорова відповідь електорату.
Фіналом композиції є природне переживання катарсису з переходом в апофеоз: електорат тривожно проводжає очільника в довгий і сповнений пригод шлях до його ментальної Валгали (в нашому конкретному випадку – до Ростова), очільник натомість усвідомлює всю марноту марнот і не надто цьому опирається.
Всі збіги в іменах, прізвищах та геолокаціях – випадкові. Думка авторів не обов'язково збігається з думкою ліричного героя. Відео може ображати естетичні, духовні та соціокультурні запити реципієнта.»
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:55

  unicdima написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-09-14
3) Перемирие на Донбассе: боевики обстреляли позиции ВСУ под Песками
"Всеобъемлющее" перемирие

один неприцільний постріл з підствольника по всьому фронту це жахливе чепе, треба ініціювати імпічмент президента.
Так?

Перемирие - это когда не стреляют, вообще, совсем, ни одного выстрела
А когда, каждый день звучат выстрелы и прицельные, в том числе, то это не перемирие и сей факт необходимо, тебе и всей зелёной плесени, признать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:56

  Faceless написав:Годину назад відбулася прем'єра пісні й кліпу «Вова» Сергія Жадана і гурту «Собаки в космосі».

Видео уже стало вирусным. Разошлось по интернету
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:17

Ітогі подвєдьом. 2020-09-15

Ітогі подвєдьом. 2020-09-15

1) На Донбассе во время проведения инженерных работ подорвался украинский военный
В районе населенного пункта Водяное на Донбассе во время проведения инженерных работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий

На Донбассе второй раз за день прогремел взрыв, двое военных ранены
"Сегодня, 15 сентября, около 11:40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, предположительно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник А. Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В. Залевский", - говорится в сообщении

2) Резников пояснил, почему от Украины требуют изменить постановление Рады о выборах
Резников назвал мифом информацию, будто Россия хочет проведения выборов на оккупированных территориях 25 октября

От брехло.

3) Зеленский назвал окончание войны своим главным приоритетом: "это не романтические обещания"
"Когда я что-то обещаю, это — не просто пустые слова. Окончание войны и возвращение украинских территорий — это мой главный приоритет. И это не какие-то романтические обещания", — подчеркнул Зеленский

Да-да,
https://news.liga.net/politics/video/zelenskiy-vstupil-v-perepalku-s-jurnalistkoy-pryamogo-video
Зеленский: А я не приехал? Или потому, что вы - телеканал Прямой, вы можете помочь? Давайте с вами сейчас купим квартиру людям? Давайте, Прямой канал, мы с вами пообещаем.

Журналистка: Я могу поделиться своей журналистской зарплатой. А вы готовы поделиться своей президентской?

Зеленский: Я куплю квартиру. Что вы мне…

Зеленский квартиру так и не купил. А вот Прямой канал купил квартиру.

4) ВР приняла заявление по Беларуси: назвала выборы нечестными и поддержала введение санкций ЕС
ВР считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными и прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ

5) Скандал | "Я хочу кусочек пирога". НАБУ опубликовало прослушку по делу Юрченко из СН: видео

Нардеп Юрченко заявил о выходе из фракции Слуга народа — Арахамия

Мало быть честным парнем, господин Зеленский, или Как в Украине коррупцию (не)победили
И так, Зеленский еще шутит шутки на сцене, а НАБУ проводит спецоперацию "агент Катерина" и ловит за шаловливые ручки нардепа Борислава Розенблата. Из провластной партии. И Роземблата лишают неприкосновенности
...
А теперь, Зеленский уже президент и шутки у него уже не такие смешные. НАБУ проводит спецоперацию "агент Катерина 2" и ловит за шаловливые ручки нардепа Юрченко. Из Слуги народа. Но его не могут лишить неприкосновенности. И вообще, "тупо нема повноважень"
...
Но теперь идентичная операция НАБУ не приводит к результату, который был в тот момент, когда была эпоха коррупции

6) В тайниках у экс-главы "Укравтодора" нашли наличных на миллион евро
"Следователи подчеркивают, что обнаруженные деньги и автомобиль связаны с коррупционными преступлениями, совершенными Славомиром Новаком", - информирует издание
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:36

  pesikot написав:Перемирие - это когда не стреляют, вообще, совсем, ни одного выстрела
А когда, каждый день звучат выстрелы и прицельные, в том числе, то это не перемирие и сей факт необходимо, тебе и всей зелёной плесени, признать

Адекватністю тут і не пахне.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:48

  unicdima написав:
  pesikot написав:Перемирие - это когда не стреляют, вообще, совсем, ни одного выстрела
А когда, каждый день звучат выстрелы и прицельные, в том числе, то это не перемирие и сей факт необходимо, тебе и всей зелёной плесени, признать

Адекватністю тут і не пахне.

Это ты о себе ? то да, адекватности у тебя нет
У тебя война - это мир.
Ты предлагаешь здесь кусок говна со словами:- ну смотрите же, тут есть кусочки картошечки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:48

  pesikot написав: 2) Представитель Украины в ТКГ объяснил, почему Зеленский не высказывается резко в адрес Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский осторожно реагирует на изменение ситуации на Донбассе для того, чтобы своим резкими словами не спровоцировать там новое обострение
Так Бубочка ничего и не говорит. Молчит

Он выполняет волю уставшего от войны нарида.
65% которого по одному из недавних опросов считают важнейшей для себя проблемой конфликт на Донбассе.
Не здоровье свое и близких в связи с эпидемией, не материальные проблемы (низкие зарплаты и пенсии), а замирение с Донбассом.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 00:00

  airmax78 написав:https://censor.net/ru/resonance/3219047/pro_mashu_kotoraya_znaet_kak_zakonchit_voyinu
Надо сдаваться, я считаю. Иначе просто вымрем от этого йопаного стыда.

73% уже давно сдались.
"Лишь бы не было войны".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 00:06

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Он выполняет волю уставшего от войны нарида.
65% которого по одному из недавних опросов считают важнейшей для себя проблемой конфликт на Донбассе.

Видимо читать научились, до них дошло, что на войне не только гибнут наши военнослужащие и страдает мирное население, но и само финансирование войны, происходит за счёт народа и если раскидать это всё "на каждую семью", то выйдет сумма, соизмеримая с короновирусом.

Вообще то, лучше, такие опросы не делать, т.к. если предположить, что Зеленского избирали не ради хохмы а ради его Программы, в которой окончание войны было первостепенной задачей, то там побольше будет процентов. Кстати, в предвыборной риторике, там и о языках был разговор, даже о "деолигархизации" Зе проговаривал. :D
Нет, ну теперь то, все поняли, что он просто роль играл, Голобородька копировал. :D
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 00:20

Более важно, хотя и не политика.
Производительность труда в Украине - на последнем месте в Европе, да и в мире, внизу таблицы.
Причины - известны, устаревшее оборудование, уничтожение производств с высокой добавленной стоимостью.
Запад -не заинтересован в поставке в Украину современных технологий.
Сами же мы, их не разрабатываем и не внедряем.
Система налогообложения,образования и пр. не способствует появлению технологий, даже в ближайшие десятилетия.
При таком раскладе, наше отставание от Европы, будет увеличиваться, возрастать отток специалистов и пределом такого развития ситуации, будет конец всему... :(

https://businessviews.com.ua/ru/economy ... enija-890/
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