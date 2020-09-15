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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6551655265536554
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 07:23

"Кровавый пастор" и Ко уже освободили Крым или как?
Или только сдавать умеют, и корчить рожи?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 09:06

  Вкладчик1234 написав:"Кровавый пастор" и Ко уже освободили Крым или как?
Или только сдавать умеют, и корчить рожи?

А зачем его освобождать? Крым на задании по опустошению бюджета скрепостана, а крысияне на перевоспитании камнями. С той недоармией и тем уровнем московской агентуры в госорганах Крыма, которую ОПЗЖоп оставили в 2014, просто отступить без потерь - было самое разумное решение.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:15

  Schmit написав:
  Вкладчик1234 написав:"Кровавый пастор" и Ко уже освободили Крым или как?
Или только сдавать умеют, и корчить рожи?

А зачем его освобождать? Крым на задании по опустошению бюджета скрепостана, а крысияне на перевоспитании камнями. С той недоармией и тем уровнем московской агентуры в госорганах Крыма, которую ОПЗЖоп оставили в 2014, просто отступить без потерь - было самое разумное решение.

Фонд национального благосостояния (млрд. рублей)
01/01/2020 7 773.06
01/09/2020 13 256.66
https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fonds/
Как-то плохо опустошают, Вы не находите?
Волгарь
 
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