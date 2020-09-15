Додано: Сер 16 вер, 2020 07:23

"Кровавый пастор" и Ко уже освободили Крым или как?

Или только сдавать умеют, и корчить рожи?

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте