Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:"Кровавый пастор" и Ко уже освободили Крым или как? Или только сдавать умеют, и корчить рожи?
А зачем его освобождать? Крым на задании по опустошению бюджета скрепостана, а крысияне на перевоспитании камнями. С той недоармией и тем уровнем московской агентуры в госорганах Крыма, которую ОПЗЖоп оставили в 2014, просто отступить без потерь - было самое разумное решение.
Вкладчик1234 написав:"Кровавый пастор" и Ко уже освободили Крым или как? Или только сдавать умеют, и корчить рожи?
А зачем его освобождать? Крым на задании по опустошению бюджета скрепостана, а крысияне на перевоспитании камнями. С той недоармией и тем уровнем московской агентуры в госорганах Крыма, которую ОПЗЖоп оставили в 2014, просто отступить без потерь - было самое разумное решение.
Вкладчик1234 написав:"Кровавый пастор" и Ко уже освободили Крым или как? Или только сдавать умеют, и корчить рожи?
А зачем его освобождать? Крым на задании по опустошению бюджета скрепостана, а крысияне на перевоспитании камнями. С той недоармией и тем уровнем московской агентуры в госорганах Крыма, которую ОПЗЖоп оставили в 2014, просто отступить без потерь - было самое разумное решение.
Вкладчик1234 написав:"Кровавый пастор" и Ко уже освободили Крым или как? Или только сдавать умеют, и корчить рожи?
А зачем его освобождать? Крым на задании по опустошению бюджета скрепостана, а крысияне на перевоспитании камнями. С той недоармией и тем уровнем московской агентуры в госорганах Крыма, которую ОПЗЖоп оставили в 2014, просто отступить без потерь - было самое разумное решение.
Забавное оправдание "мы ушли с гордо поднятой головой".