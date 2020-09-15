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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6552655365546555 Додано: Сер 16 вер, 2020 15:05 Говорят, в Чабанах советский газопровод отказался коллаборировать с "агрессором" (с), но его всё равно заставили Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12594 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7135 раз. Подякували: 3327 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 15:08



Забавно, однако.

Особенно "уголь из Астралии" порадовал и цены на коммуналку с ним связанные. Чего все молчат о новых "Плёнках Деркача"?Забавно, однако.Особенно "уголь из Астралии" порадовал и цены на коммуналку с ним связанные. Востаннє редагувалось Replay в Сер 16 вер, 2020 15:10, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 2154 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 15:09 Schmit написав: Волгарь написав: Не верите-Ваше право. Наверное, Ваше неверие еще больше возрастет, если Вы узнаете, что госдолг РФ (государственный +частный) равен примерно 14,7 трлн. рублей, а вдобавок к ФНБ у российского правительства есть еще 1,6 трлн. рублей на счетах в Казначействе и банках. Т.е. Россия является едва ли единственной страной в мире, способной в любой момент обнулить свой государственный долг одним кликом. Про еще 415 млрд. долларов, которые лежат в ЦБ РФ (и формально принадлежат только ему), я вообще молчу. И все это на фоне эпидемии и выросших в связи с ней расходов гобюджета на 1/3 за 8 месяцев. Я же не зря написал - ПЛОХО ОПУСТОШАЮТ. Не верите-Ваше право. Наверное, Ваше неверие еще больше возрастет, если Вы узнаете, что госдолг РФ (государственный +частный) равен примерно 14,7 трлн. рублей, а вдобавок к ФНБ у российского правительства есть еще 1,6 трлн. рублей на счетах в Казначействе и банках. Т.е. Россия является едва ли единственной страной в мире, способной в любой момент обнулить свой государственный долг одним кликом. Про еще 415 млрд. долларов, которые лежат в ЦБ РФ (и формально принадлежат только ему), я вообще молчу. И все это на фоне эпидемии и выросших в связи с ней расходов гобюджета на 1/3 за 8 месяцев. Я же не зря написал - ПЛОХО ОПУСТОШАЮТ.

Много чего лежит в пыниных сундучках, скрепцы все равно нищают.

Много чего лежит в пыниных сундучках, скрепцы все равно нищают.

Точно - нищают. Правда трудновато купить новую машину или квартиру - с удешевлением кредитов в августе раскупили почти все, что есть на рынке (у меня дочка с зятем успели взять одну из двух последних в ЖК на 1200 квартир). Но спорить не буду - если Вам легче жить, веруя в это, ВАШЕ ПРАВО. Точно - нищают. Правда трудновато купить новую машину или квартиру - с удешевлением кредитов в августе раскупили почти все, что есть на рынке (у меня дочка с зятем успели взять одну из двух последних в ЖК на 1200 квартир). Но спорить не буду - если Вам легче жить, веруя в это, ВАШЕ ПРАВО. Волгарь Повідомлень: 7695 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 774 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 15:19 Replay написав: Чего все молчат о новых "Плёнках Деркача"? Чего все молчат о новых "Плёнках Деркача"?

Все уже поняли, что это очередная бредятина а-ля свинарчуки. Все уже поняли, что это очередная бредятина а-ля свинарчуки. Schmit

Повідомлень: 1617 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 15:33 Schmit Все уже поняли, что это очередная бредятина а-ля свинарчуки.

Ну почемы Вы сразу так, "все уже поняли"?

Во-первых, там интересные Факты, которые можно проверить.

Даже фотки есть...

Во-вторых, если бы Вы поговорили "за рюмкой чая", к примеру с одесситами, Вы бы узнали реальное отношение не только к Плёнкам, но и ко "линии провластных партий".



Ясно, что эти "плёнки", удар по демократам, накануне выборов в США!

Но для Украины, вот эти плёнки, это просто Бомба!



Что-то подобное, во времена Януковоща, привело бы к немедленной отставке генпрокурора и пр., и вызвало бы бурный протест общества, особенно Патриотично настроенной части!



Если сказанное на плёнках правда, к примеру то, что коммуналку подняли без какого-либо экономического обоснования, при этом под видом "угля из Америки" то это - явно Антинародные действия!

Ещё раз повторяю, за подобное при Януковоще - его бы свергли за пару дней, справедливо обвинив в Геноциде Украинцев! Ну почемы Вы сразу так, "все уже поняли"?Во-первых, там интересные Факты, которые можно проверить.Даже фотки есть...Во-вторых, если бы Вы поговорили "за рюмкой чая", к примеру с одесситами, Вы бы узнали реальное отношение не только к Плёнкам, но и ко "линии провластных партий".Ясно, что эти "плёнки", удар по демократам, накануне выборов в США!Но для Украины, вот эти плёнки, это просто Бомба!Что-то подобное, во времена Януковоща, привело бы к немедленной отставке генпрокурора и пр., и вызвало бы бурный протест общества, особенно Патриотично настроенной части!Если сказанное на плёнках правда, к примеру то, что коммуналку подняли без какого-либо экономического обоснования, при этом под видом "угля из Америки" то это - явно Антинародные действия!Ещё раз повторяю, за подобное при Януковоще - его бы свергли за пару дней, справедливо обвинив в Геноциде Украинцев! Replay

Повідомлень: 2154 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 15:41

На самом деле, политика - меня не интересует!

Есть Экономика, а Политика - это способ достижение тех или иных Экономических целей, теми или иными Группировками(ОПГ)!



Просто, жизнь так сложилась, что пришлось задержаться в Украине(семейные обстоятельства).



С каждым днём, вот читая Законы, принимаемые ВР, плёнки Деркача и просто, наблюдая за народом, понимаю... свою ошибку.



Иногда, лучше страдать от угрызений совести, касаемо своего поступка в отношении предков, чем слушать проклёны от своих потомков... Кстати, касаемо "политической ветки" и моего здесь присутствия.На самом деле, политика - меня не интересует!Просто, жизнь так сложилась, что пришлось задержаться в Украине(семейные обстоятельства).С каждым днём, вот читая Законы, принимаемые ВР, плёнки Деркача и просто, наблюдая за народом, понимаю... свою ошибку.Иногда, лучше страдать от угрызений совести, касаемо своего поступка в отношении предков, чем слушать проклёны от своих потомков... Replay

Повідомлень: 2154 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 16:12 Replay написав: Кстати, касаемо "политической ветки" и моего здесь присутствия.

На самом деле, политика - меня не интересует!

Есть Экономика, а Политика - это способ достижение тех или иных Экономических целей, теми или иными Группировками(ОПГ)!



Просто, жизнь так сложилась, что пришлось задержаться в Украине(семейные обстоятельства).



С каждым днём, вот читая Законы, принимаемые ВР, плёнки Деркача и просто, наблюдая за народом, понимаю... свою ошибку.



Иногда, лучше страдать от угрызений совести, касаемо своего поступка в отношении предков, чем слушать проклёны от своих потомков... Кстати, касаемо "политической ветки" и моего здесь присутствия.На самом деле, политика - меня не интересует!Просто, жизнь так сложилась, что пришлось задержаться в Украине(семейные обстоятельства).С каждым днём, вот читая Законы, принимаемые ВР, плёнки Деркача и просто, наблюдая за народом, понимаю... свою ошибку.Иногда, лучше страдать от угрызений совести, касаемо своего поступка в отношении предков, чем слушать проклёны от своих потомков...

так вали-кто тебя держит..

что ты там по экономике?семечками торгуешь?.. так вали-кто тебя держит..что ты там по экономике?семечками торгуешь?.. Vladik Повідомлень: 80 З нами з: 02.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6552655365546555 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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