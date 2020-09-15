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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:05

Говорят, в Чабанах советский газопровод отказался коллаборировать с "агрессором" (с), но его всё равно заставили
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:08

Чего все молчат о новых "Плёнках Деркача"?

Забавно, однако.
Особенно "уголь из Астралии" порадовал и цены на коммуналку с ним связанные. :D
Востаннє редагувалось Replay в Сер 16 вер, 2020 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:09

  Schmit написав:
  Волгарь написав:Не верите-Ваше право. Наверное, Ваше неверие еще больше возрастет, если Вы узнаете, что госдолг РФ (государственный +частный) равен примерно 14,7 трлн. рублей, а вдобавок к ФНБ у российского правительства есть еще 1,6 трлн. рублей на счетах в Казначействе и банках. Т.е. Россия является едва ли единственной страной в мире, способной в любой момент обнулить свой государственный долг одним кликом. Про еще 415 млрд. долларов, которые лежат в ЦБ РФ (и формально принадлежат только ему), я вообще молчу. И все это на фоне эпидемии и выросших в связи с ней расходов гобюджета на 1/3 за 8 месяцев. Я же не зря написал - ПЛОХО ОПУСТОШАЮТ.

Много чего лежит в пыниных сундучках, скрепцы все равно нищают.

Точно - нищают. Правда трудновато купить новую машину или квартиру - с удешевлением кредитов в августе раскупили почти все, что есть на рынке (у меня дочка с зятем успели взять одну из двух последних в ЖК на 1200 квартир). Но спорить не буду - если Вам легче жить, веруя в это, ВАШЕ ПРАВО.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:19

  Replay написав:Чего все молчат о новых "Плёнках Деркача"?

Все уже поняли, что это очередная бредятина а-ля свинарчуки.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:33

Schmit
Все уже поняли, что это очередная бредятина а-ля свинарчуки.

Ну почемы Вы сразу так, "все уже поняли"?
Во-первых, там интересные Факты, которые можно проверить.
Даже фотки есть...
Во-вторых, если бы Вы поговорили "за рюмкой чая", к примеру с одесситами, Вы бы узнали реальное отношение не только к Плёнкам, но и ко "линии провластных партий".

Ясно, что эти "плёнки", удар по демократам, накануне выборов в США!
Но для Украины, вот эти плёнки, это просто Бомба!

Что-то подобное, во времена Януковоща, привело бы к немедленной отставке генпрокурора и пр., и вызвало бы бурный протест общества, особенно Патриотично настроенной части!

Если сказанное на плёнках правда, к примеру то, что коммуналку подняли без какого-либо экономического обоснования, при этом под видом "угля из Америки" то это - явно Антинародные действия!
Ещё раз повторяю, за подобное при Януковоще - его бы свергли за пару дней, справедливо обвинив в Геноциде Украинцев!
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:41

Кстати, касаемо "политической ветки" и моего здесь присутствия.
На самом деле, политика - меня не интересует!
Есть Экономика, а Политика - это способ достижение тех или иных Экономических целей, теми или иными Группировками(ОПГ)!

Просто, жизнь так сложилась, что пришлось задержаться в Украине(семейные обстоятельства).

С каждым днём, вот читая Законы, принимаемые ВР, плёнки Деркача и просто, наблюдая за народом, понимаю... свою ошибку.

Иногда, лучше страдать от угрызений совести, касаемо своего поступка в отношении предков, чем слушать проклёны от своих потомков... :(
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:12

  Replay написав:Кстати, касаемо "политической ветки" и моего здесь присутствия.
На самом деле, политика - меня не интересует!
Есть Экономика, а Политика - это способ достижение тех или иных Экономических целей, теми или иными Группировками(ОПГ)!

Просто, жизнь так сложилась, что пришлось задержаться в Украине(семейные обстоятельства).

С каждым днём, вот читая Законы, принимаемые ВР, плёнки Деркача и просто, наблюдая за народом, понимаю... свою ошибку.

Иногда, лучше страдать от угрызений совести, касаемо своего поступка в отношении предков, чем слушать проклёны от своих потомков... :(

так вали-кто тебя держит..
что ты там по экономике?семечками торгуешь?.. :D
Vladik
 
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