Додано: Сер 16 вер, 2020 15:05

Говорят, в Чабанах советский газопровод отказался коллаборировать с "агрессором" (с), но его всё равно заставили

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