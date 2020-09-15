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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:05
Говорят, в Чабанах советский газопровод отказался коллаборировать с "агрессором" (с), но его всё равно заставили
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:08
Чего все молчат о новых "Плёнках Деркача"?
Забавно, однако.
Особенно "уголь из Астралии" порадовал и цены на коммуналку с ним связанные.
Востаннє редагувалось Replay в Сер 16 вер, 2020 15:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:09
Точно - нищают. Правда трудновато купить новую машину или квартиру - с удешевлением кредитов в августе раскупили почти все, что есть на рынке (у меня дочка с зятем успели взять одну из двух последних в ЖК на 1200 квартир). Но спорить не буду - если Вам легче жить, веруя в это, ВАШЕ ПРАВО.
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:19
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:33
Schmit
Ну почемы Вы сразу так, "все уже поняли"?
Во-первых, там интересные Факты, которые можно проверить.
Даже фотки есть...
Во-вторых, если бы Вы поговорили "за рюмкой чая", к примеру с одесситами, Вы бы узнали реальное отношение не только к Плёнкам, но и ко "линии провластных партий".
Ясно, что эти "плёнки", удар по демократам, накануне выборов в США!
Но для Украины, вот эти плёнки, это просто Бомба!
Что-то подобное, во времена Януковоща, привело бы к немедленной отставке генпрокурора и пр., и вызвало бы бурный протест общества, особенно Патриотично настроенной части!
Если сказанное на плёнках правда, к примеру то, что коммуналку подняли без какого-либо экономического обоснования, при этом под видом "угля из Америки" то это - явно Антинародные действия!
Ещё раз повторяю, за подобное при Януковоще - его бы свергли за пару дней, справедливо обвинив в Геноциде Украинцев!
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:41
Кстати, касаемо "политической ветки" и моего здесь присутствия.
На самом деле, политика - меня не интересует!
Есть Экономика, а Политика - это способ достижение тех или иных Экономических целей, теми или иными Группировками(ОПГ)!
Просто, жизнь так сложилась, что пришлось задержаться в Украине(семейные обстоятельства).
С каждым днём, вот читая Законы, принимаемые ВР, плёнки Деркача и просто, наблюдая за народом, понимаю... свою ошибку.
Иногда, лучше страдать от угрызений совести, касаемо своего поступка в отношении предков, чем слушать проклёны от своих потомков...
Додано: Сер 16 вер, 2020 16:12
так вали-кто тебя держит..
что ты там по экономике?семечками торгуешь?..
Додано: Сер 16 вер, 2020 16:46
Vladik
Предки не уедут, у них мечта умереть в Украине, требуют "душевного общения".
Менталитет, увы.
Да нет, стоками...
С точки зрения бизнеса, мне уже не важно, где жить, важен Комфорт и Предсказуемость.
С последним - ну очень напряжно. Тучки сгущаются.
Додано: Сер 16 вер, 2020 16:50
Ну хорошо,а что ж ты от предков оторвался? не юда,часом-не люблю...
стоками говоришь и какимии?
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:04
А что тебе евреи сделали,болезный, в борщ насрали?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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