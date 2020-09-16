Додано: Сер 16 вер, 2020 18:27

расследование против экс-главы Генштаба ВСУ Владимира Замана, который в сговоре с беглым диктатором Виктором Януковичем и двумя экс-министрами обороны Дмитрием Саламатиным и Павлом Лебедевым, подорвали обороноспособность Украины, совершив госизмену

- Преступное сокращение ВСУ – возврат Украины к внеблоковому статусу в 2010 году должен был повлечь за собой увеличение численности армии, однако в течение 2012-2013 годов численность ВСУ сократили на 77 000 человек

- Подрыв состояния мобилизационной готовности – в 2013 году сократили 3205 сотрудников военкомата. Из-за срыва мобилизации в 2013 году воинские части укомплектовали только на 25-55% от потребности

- Уничтожение системы ПВО Крыма – в августе 2012 года по приказу Заманы управление ПВО в Крыму передали от Командования ВВС к Командованию ВМС, которые не имели нужных навыков и в будущем изменили присяге, перейдя на сторону врага

- Незаконные организационные изменения ВСУ – из-за реформ в 2013 году были созданы предусловия для временной потери управления войсками

- Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы – в конце 2013 – начале 2014 годов Замана получил развединформацию о подготовке Россией к наступательной операции. Замана ничего не сделал для приведения ВСУ в высшую степень боеготовности, организации теробороны и проведения в Крыму широкомасштабных военных учений

А недалеко от населенного пункта Водяное зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения

НАБУ уточнило, что Венедиктова знала о вероятном преступлении нардепа еще 10 августа. Вчера материалы этого дела были предоставлены в ОГП повторно

Виталий Кличко (УДАР) – 43,6% ;

; Сергей Притула (Голос) – 9,8% ;

; Ирина Верещук (Слуга народа) – 6,9%;

УДАР – 23,6% ;

; СН – 13,6% ;

; Евросолидарность – 13,1%;

В президентском рейтинге лидером остается Владимир Зеленский, которого готовы поддержать на выборах 29% тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании

В августе индекс потребительских настроений в Украине составил 68,5 пункта, что на 1,8 пункта выше, чем в июле (66,7)

Машинокомплекты будут завозить с завода Renault в Москве, а финальная сборка будет происходить в Запорожье

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