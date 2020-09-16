Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
расследование против экс-главы Генштаба ВСУ Владимира Замана, который в сговоре с беглым диктатором Виктором Януковичем и двумя экс-министрами обороны Дмитрием Саламатиным и Павлом Лебедевым, подорвали обороноспособность Украины, совершив госизмену
- Преступное сокращение ВСУ – возврат Украины к внеблоковому статусу в 2010 году должен был повлечь за собой увеличение численности армии, однако в течение 2012-2013 годов численность ВСУ сократили на 77 000 человек
- Подрыв состояния мобилизационной готовности – в 2013 году сократили 3205 сотрудников военкомата. Из-за срыва мобилизации в 2013 году воинские части укомплектовали только на 25-55% от потребности
- Уничтожение системы ПВО Крыма – в августе 2012 года по приказу Заманы управление ПВО в Крыму передали от Командования ВВС к Командованию ВМС, которые не имели нужных навыков и в будущем изменили присяге, перейдя на сторону врага
- Незаконные организационные изменения ВСУ – из-за реформ в 2013 году были созданы предусловия для временной потери управления войсками
- Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы – в конце 2013 – начале 2014 годов Замана получил развединформацию о подготовке Россией к наступательной операции. Замана ничего не сделал для приведения ВСУ в высшую степень боеготовности, организации теробороны и проведения в Крыму широкомасштабных военных учений
Но "сдал" Крым Турчинов ... Хотя до этого армию целенаправленно разваливали
pesikot написав:Перемирие - это когда не стреляют, вообще, совсем, ни одного выстрела А когда, каждый день звучат выстрелы и прицельные, в том числе, то это не перемирие и сей факт необходимо, тебе и всей зелёной плесени, признать
Каждый месяц гибли десятки наших военных. Сейчас это прекратилось. Для вас это может быть ерунда. Для матерей наших военных - не ерунда.
Бывало десятки гибли и за день. Из-за того, что нет трупов они и беснуются, не пляшет из-за этого их пропаганда. А когда там десятки тысяч с оружием то по любому какие-то выстрелы будут.
Пропагандой занимаешься здесь ты. Пропагандой капитуляции и измены.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Ну ок. Предположим, что плёнки оригинальные. И такие разговоры имели место быть
Тогда получается, что в Украине произошла крупнейшая утечка информации, которая является государственной тайной. А телефонный разговор первых лиц государств - всегда государственная тайна
А это большой репутационый удар по государству Украина. После такого, никакой руководитель другого государство ничего не будет обсуждать по телефону с руководством Украины. Ограничатся общими фразами
А организовать встречу руководителей двух государств для принятия каких-то решений - та ещё задача.
Но учитывая, что 1) первые плёнки вызвали бурление говн в определённых кругах и всё затихло. 2) персонаж, через которого идёт слив. 3) акцентирование внимания в "разговорах" на всех тезисах росс.пропаганды моё имхо, плёнки - полный фейк
Лукашенко тоже некие плёнки недавно представлял
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Tegularius написав:Каждый месяц гибли десятки наших военных. Сейчас это прекратилось. Для вас это может быть ерунда. Для матерей наших военных - не ерунда.
Бывало десятки гибли и за день. Из-за того, что нет трупов они и беснуются, не пляшет из-за этого их пропаганда. А когда там десятки тысяч с оружием то по любому какие-то выстрелы будут.
Пропагандой занимаешься здесь ты. Пропагандой капитуляции и измены.
Политинформатор, а в чем для тебя, патриота-порохобота, состоит измена если Крым сдал Турчинов с майданщиками и Н. Влащенко об этом даже книжку написала сказав что отсутствие боеспособных украинских военных на тот момент вранье. Что твой кумир торговал и делал конфетки у агрессора когда чужие дети гибли неизвестно за что и именно он подписал Минские соглашения в которых вы теперь обвиняете Зеленского также обманувшего своих избирателей и ведущего ту же бездарную политику что и армовир. За что ты призываешь там воевать, за угробленные земли с минами и подтопленными шахтами или за людей которые таких как вы не любят и это взаимно?
unicdima написав:Бывало десятки гибли и за день. Из-за того, что нет трупов они и беснуются, не пляшет из-за этого их пропаганда. А когда там десятки тысяч с оружием то по любому какие-то выстрелы будут.
Пропагандой занимаешься здесь ты. Пропагандой капитуляции и измены.
Политинформатор, а в чем для тебя, патриота-порохобота, состоит измена если Крым сдал Турчинов с майданщиками и Н. Влащенко об этом даже книжку написала сказав что отсутствие боеспособных украинских военных на тот момент вранье. Что твой кумир торговал и делал конфетки у агрессора когда чужие дети гибли неизвестно за что и именно он подписал Минские соглашения в которых вы теперь обвиняете Зеленского также обманувшего своих избирателей и ведущего ту же бездарную политику что и армовир. За что ты призываешь там воевать, за угробленные земли с минами и подтопленными шахтами или за людей которые таких как вы не любят и это взаимно?
По сути есть что сказать ? Если нет, то продолжай страдать, что не уехал из Украины
Расследование ГБР показало, что боеспособных частей не было на момент 2014 года, благодаря действиям генштаба и министров обороны Или ты не способен читать информацию ?
А по поводу Зеленского, так ты сам его выбрал, у тебя была вера. Ты и дальше продолжай верить всяким фейкам. У тебя же вера Критического мышления у тебя - ноль. Даже рефлексов нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Расследование ГБР показало, что боеспособных частей не было на момент 2014 года, благодаря действиям генштаба и министров обороны
Факт есть факт. Но как аргумент защиты он ничтожен. Зеленые человечки - тоже нифига не боеспособная часть! Просто авантюристы майдана, дорвавшиеся до власти, не были к ней готовы, на чем кремль и сыграл.
Все равно, что правлением крупной компании резко бы стали Таня с ресепшена, Вася-водитель и Толик-специалист по охране труда... В кратчаяшее время такая компания бы стала объектом рейдерства!
pesikot написав:Расследование ГБР показало, что боеспособных частей не было на момент 2014 года, благодаря действиям генштаба и министров обороны
Факт есть факт. Но как аргумент защиты он ничтожен. Зеленые человечки - тоже нифига не боеспособная часть! Просто авантюристы майдана, дорвавшиеся до власти, не были к ней готовы, на чем кремль и сыграл.
Все равно, что правлением крупной компании резко бы стали Таня с ресепшена, Вася-водитель и Толик-специалист по охране труда... В кратчаяшее время такая компания бы стала объектом рейдерства!
ну зря ти ПАПу порівняв з охороною праці, бери вище: начальнік транспортного цеха