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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:27

Ітогі подвєдьом. 2020-09-16

Ітогі подвєдьом. 2020-09-16

1) ГБР назвало причины оккупации Россией Крыма и части Донбасса – инфографика и видео
расследование против экс-главы Генштаба ВСУ Владимира Замана, который в сговоре с беглым диктатором Виктором Януковичем и двумя экс-министрами обороны Дмитрием Саламатиным и Павлом Лебедевым, подорвали обороноспособность Украины, совершив госизмену

- Преступное сокращение ВСУ – возврат Украины к внеблоковому статусу в 2010 году должен был повлечь за собой увеличение численности армии, однако в течение 2012-2013 годов численность ВСУ сократили на 77 000 человек

- Подрыв состояния мобилизационной готовности – в 2013 году сократили 3205 сотрудников военкомата. Из-за срыва мобилизации в 2013 году воинские части укомплектовали только на 25-55% от потребности

И уже есть достойные продолжатели тех действий
Верховная Рада одобрила законопроект о реформировании военкоматов
- Уничтожение системы ПВО Крыма – в августе 2012 года по приказу Заманы управление ПВО в Крыму передали от Командования ВВС к Командованию ВМС, которые не имели нужных навыков и в будущем изменили присяге, перейдя на сторону врага

- Незаконные организационные изменения ВСУ – из-за реформ в 2013 году были созданы предусловия для временной потери управления войсками

- Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы – в конце 2013 – начале 2014 годов Замана получил развединформацию о подготовке Россией к наступательной операции. Замана ничего не сделал для приведения ВСУ в высшую степень боеготовности, организации теробороны и проведения в Крыму широкомасштабных военных учений

Но "сдал" Крым Турчинов ... Хотя до этого армию целенаправленно разваливали

2) На Донбассе в районе Новотошковского погиб военный
А недалеко от населенного пункта Водяное зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения

Условиями перемирия запрещено использование беспилотников

3) Порошенко в разговоре с Байденом назвал безвиз тем, что "можно продать" украинскому народу - пленки Деркача

Деркач утверждает, что из Украины выведены миллионы долларов на счета компании, связанной с сыном Байдена

4) Суд арестовал помощника нардепа Юрченко с возможностью залога в 1 миллион гривень
Но для ареста самого нардепа "немає повноважень". Хотя вроде сняли депутатскую недоторканість

НАБУ: Генпрокурор Венедиктова манипулировала фактами об ОАСК и Юрченко в Раде
НАБУ уточнило, что Венедиктова знала о вероятном преступлении нардепа еще 10 августа. Вчера материалы этого дела были предоставлены в ОГП повторно

5) Выборы в Киеве. УДАР лидирует, Кличко вне конкуренции – опрос Рейтинга
  • Виталий Кличко (УДАР) – 43,6%;
  • Сергей Притула (Голос) – 9,8%;
  • Ирина Верещук (Слуга народа) – 6,9%;

  • УДАР – 23,6%;
  • СН – 13,6%;
  • Евросолидарность – 13,1%;

Зеленский остается в лидерах президентского рейтинга, но теряет позиции - опрос (инфографика)
В президентском рейтинге лидером остается Владимир Зеленский, которого готовы поддержать на выборах 29% тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании

6) Потребительские настроения украинцев улучшаются второй месяц подряд
В августе индекс потребительских настроений в Украине составил 68,5 пункта, что на 1,8 пункта выше, чем в июле (66,7)

7) В Renault рассказали, какой автомобиль будут собирать на ЗАЗе: фото, видео
Машинокомплекты будут завозить с завода Renault в Москве, а финальная сборка будет происходить в Запорожье

Это торговля на крови или уже нет ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:29

  unicdima написав:
  Tegularius написав:
  pesikot написав:Перемирие - это когда не стреляют, вообще, совсем, ни одного выстрела А когда, каждый день звучат выстрелы и прицельные, в том числе, то это не перемирие и сей факт необходимо, тебе и всей зелёной плесени, признать

Каждый месяц гибли десятки наших военных. Сейчас это прекратилось. Для вас это может быть ерунда. Для матерей наших военных - не ерунда.

Бывало десятки гибли и за день.
Из-за того, что нет трупов они и беснуются, не пляшет из-за этого их пропаганда.
А когда там десятки тысяч с оружием то по любому какие-то выстрелы будут.

Пропагандой занимаешься здесь ты.
Пропагандой капитуляции и измены.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:30

По правде сказать, новые пленки Деркача ни о чем. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку? Ну да. Но такое сплошь и рядом, и в непубличных диалогах допускается.

Газовые схемы тоже давно известны. Мы здесь много раз их разбирали задолго до этого слива.

Мне интересно другое - самое деликатное и неудобное Деркач уже выдал ранее, или таки бережет на середину октября?
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:40

Пара мыслей про плёнки

Ну ок. Предположим, что плёнки оригинальные. И такие разговоры имели место быть

Тогда получается, что в Украине произошла крупнейшая утечка информации, которая является государственной тайной. А телефонный разговор первых лиц государств - всегда государственная тайна

А это большой репутационый удар по государству Украина. После такого, никакой руководитель другого государство ничего не будет обсуждать по телефону с руководством Украины.
Ограничатся общими фразами

А организовать встречу руководителей двух государств для принятия каких-то решений - та ещё задача.

Но учитывая, что
1) первые плёнки вызвали бурление говн в определённых кругах и всё затихло.
2) персонаж, через которого идёт слив.
3) акцентирование внимания в "разговорах" на всех тезисах росс.пропаганды
моё имхо, плёнки - полный фейк

Лукашенко тоже некие плёнки недавно представлял :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:24

  pesikot написав:
  unicdima написав:
  Tegularius написав:Каждый месяц гибли десятки наших военных. Сейчас это прекратилось. Для вас это может быть ерунда. Для матерей наших военных - не ерунда.

Бывало десятки гибли и за день.
Из-за того, что нет трупов они и беснуются, не пляшет из-за этого их пропаганда.
А когда там десятки тысяч с оружием то по любому какие-то выстрелы будут.

Пропагандой занимаешься здесь ты.
Пропагандой капитуляции и измены.

Политинформатор, а в чем для тебя, патриота-порохобота, состоит измена если Крым сдал Турчинов с майданщиками и Н. Влащенко об этом даже книжку написала сказав что отсутствие боеспособных украинских военных на тот момент вранье.
Что твой кумир торговал и делал конфетки у агрессора когда чужие дети гибли неизвестно за что и именно он подписал Минские соглашения в которых вы теперь обвиняете Зеленского также обманувшего своих избирателей и ведущего ту же бездарную политику что и армовир.
За что ты призываешь там воевать, за угробленные земли с минами и подтопленными шахтами или за людей которые таких как вы не любят и это взаимно?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:42

  shapo написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:Бывало десятки гибли и за день.
Из-за того, что нет трупов они и беснуются, не пляшет из-за этого их пропаганда.
А когда там десятки тысяч с оружием то по любому какие-то выстрелы будут.

Пропагандой занимаешься здесь ты.
Пропагандой капитуляции и измены.

Политинформатор, а в чем для тебя, патриота-порохобота, состоит измена если Крым сдал Турчинов с майданщиками и Н. Влащенко об этом даже книжку написала сказав что отсутствие боеспособных украинских военных на тот момент вранье.
Что твой кумир торговал и делал конфетки у агрессора когда чужие дети гибли неизвестно за что и именно он подписал Минские соглашения в которых вы теперь обвиняете Зеленского также обманувшего своих избирателей и ведущего ту же бездарную политику что и армовир.
За что ты призываешь там воевать, за угробленные земли с минами и подтопленными шахтами или за людей которые таких как вы не любят и это взаимно?

По сути есть что сказать ? Если нет, то продолжай страдать, что не уехал из Украины

Расследование ГБР показало, что боеспособных частей не было на момент 2014 года, благодаря действиям генштаба и министров обороны
Или ты не способен читать информацию ?

А по поводу Зеленского, так ты сам его выбрал, у тебя была вера.
Ты и дальше продолжай верить всяким фейкам. У тебя же вера
Критического мышления у тебя - ноль. Даже рефлексов нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:01

  pesikot написав:Расследование ГБР показало, что боеспособных частей не было на момент 2014 года, благодаря действиям генштаба и министров обороны


Факт есть факт. Но как аргумент защиты он ничтожен. Зеленые человечки - тоже нифига не боеспособная часть! Просто авантюристы майдана, дорвавшиеся до власти, не были к ней готовы, на чем кремль и сыграл.

Все равно, что правлением крупной компании резко бы стали Таня с ресепшена, Вася-водитель и Толик-специалист по охране труда... В кратчаяшее время такая компания бы стала объектом рейдерства!
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:22

  zРадио написав:
  pesikot написав:Расследование ГБР показало, что боеспособных частей не было на момент 2014 года, благодаря действиям генштаба и министров обороны


Факт есть факт. Но как аргумент защиты он ничтожен. Зеленые человечки - тоже нифига не боеспособная часть! Просто авантюристы майдана, дорвавшиеся до власти, не были к ней готовы, на чем кремль и сыграл.

Все равно, что правлением крупной компании резко бы стали Таня с ресепшена, Вася-водитель и Толик-специалист по охране труда... В кратчаяшее время такая компания бы стала объектом рейдерства!

ну зря ти ПАПу порівняв з охороною праці, бери вище: начальнік транспортного цеха
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:07

  zРадио написав:
  pesikot написав:Расследование ГБР показало, что боеспособных частей не было на момент 2014 года, благодаря действиям генштаба и министров обороны


Факт есть факт. Но как аргумент защиты он ничтожен. Зеленые человечки - тоже нифига не боеспособная часть! Просто авантюристы майдана, дорвавшиеся до власти, не были к ней готовы, на чем кремль и сыграл.

Все равно, что правлением крупной компании резко бы стали Таня с ресепшена, Вася-водитель и Толик-специалист по охране труда... В кратчаяшее время такая компания бы стала объектом рейдерства!

Лень искать, но очень сомневаюсь, что численность ЗСУ определяется Нач.ГШ.

Кроме того, МО руководствуется-отталкивается от Военной Доктрины.
До 2015-го действовала принятая в 2004-ом Доктрина. В которую померанчевые могли внести поправки или принять новую.
Но даже в той Доктрине в п.20 указано:
20. З метою стримування потенційного агресора в разі виникнення передумов застосування воєнної сили Україна залежно від обставин може:
- увести правовий режим воєнного (надзвичайного) стану;
- демонструвати власну обороноздатність, готовність і рішучість до відбиття агресії, здатність заподіяння потенційному агресорові неприйнятних втрат.

То есть именно ИО президента не продемонстрировал агрессору ничего!!!
И даже военное положение не ввёл.

ЗЫ. Относительно Васи, Тани, Толика))
Из Доктрины:
39. Реалізація положень Воєнної доктрини забезпечується Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України, органами державної влади відповідно до повноважень, визначених Конституцією та законами України
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:18

Прочитал последнюю страницу.
Всё те же, всё то же, всё так же. :(

Зашёл только потому, что нашёл интересную статью о ВСУ.
Несколько опровергает теории сегодняшних проповедников нынешней зрады.
"Украине уже есть чем воевать, но лучше не надо" https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/16/1863700.html
Статья довольно большая, цитировать не буду. Желающие прочитают, а пропагандонам бесполезно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
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