Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
расследование против экс-главы Генштаба ВСУ Владимира Замана, который в сговоре с беглым диктатором Виктором Януковичем и двумя экс-министрами обороны Дмитрием Саламатиным и Павлом Лебедевым, подорвали обороноспособность Украины, совершив госизмену
- Преступное сокращение ВСУ – возврат Украины к внеблоковому статусу в 2010 году должен был повлечь за собой увеличение численности армии, однако в течение 2012-2013 годов численность ВСУ сократили на 77 000 человек
- Подрыв состояния мобилизационной готовности – в 2013 году сократили 3205 сотрудников военкомата. Из-за срыва мобилизации в 2013 году воинские части укомплектовали только на 25-55% от потребности
- Уничтожение системы ПВО Крыма – в августе 2012 года по приказу Заманы управление ПВО в Крыму передали от Командования ВВС к Командованию ВМС, которые не имели нужных навыков и в будущем изменили присяге, перейдя на сторону врага
- Незаконные организационные изменения ВСУ – из-за реформ в 2013 году были созданы предусловия для временной потери управления войсками
- Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы – в конце 2013 – начале 2014 годов Замана получил развединформацию о подготовке Россией к наступательной операции. Замана ничего не сделал для приведения ВСУ в высшую степень боеготовности, организации теробороны и проведения в Крыму широкомасштабных военных учений
Но "сдал" Крым Турчинов ... Хотя до этого армию целенаправленно разваливали
pesikot написав:Перемирие - это когда не стреляют, вообще, совсем, ни одного выстрела А когда, каждый день звучат выстрелы и прицельные, в том числе, то это не перемирие и сей факт необходимо, тебе и всей зелёной плесени, признать
Каждый месяц гибли десятки наших военных. Сейчас это прекратилось. Для вас это может быть ерунда. Для матерей наших военных - не ерунда.
Бывало десятки гибли и за день. Из-за того, что нет трупов они и беснуются, не пляшет из-за этого их пропаганда. А когда там десятки тысяч с оружием то по любому какие-то выстрелы будут.
Пропагандой занимаешься здесь ты. Пропагандой капитуляции и измены.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Ну ок. Предположим, что плёнки оригинальные. И такие разговоры имели место быть
Тогда получается, что в Украине произошла крупнейшая утечка информации, которая является государственной тайной. А телефонный разговор первых лиц государств - всегда государственная тайна
А это большой репутационый удар по государству Украина. После такого, никакой руководитель другого государство ничего не будет обсуждать по телефону с руководством Украины. Ограничатся общими фразами
А организовать встречу руководителей двух государств для принятия каких-то решений - та ещё задача.
Но учитывая, что 1) первые плёнки вызвали бурление говн в определённых кругах и всё затихло. 2) персонаж, через которого идёт слив. 3) акцентирование внимания в "разговорах" на всех тезисах росс.пропаганды моё имхо, плёнки - полный фейк
Лукашенко тоже некие плёнки недавно представлял
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Tegularius написав:Каждый месяц гибли десятки наших военных. Сейчас это прекратилось. Для вас это может быть ерунда. Для матерей наших военных - не ерунда.
Бывало десятки гибли и за день. Из-за того, что нет трупов они и беснуются, не пляшет из-за этого их пропаганда. А когда там десятки тысяч с оружием то по любому какие-то выстрелы будут.
Пропагандой занимаешься здесь ты. Пропагандой капитуляции и измены.
Политинформатор, а в чем для тебя, патриота-порохобота, состоит измена если Крым сдал Турчинов с майданщиками и Н. Влащенко об этом даже книжку написала сказав что отсутствие боеспособных украинских военных на тот момент вранье. Что твой кумир торговал и делал конфетки у агрессора когда чужие дети гибли неизвестно за что и именно он подписал Минские соглашения в которых вы теперь обвиняете Зеленского также обманувшего своих избирателей и ведущего ту же бездарную политику что и армовир. За что ты призываешь там воевать, за угробленные земли с минами и подтопленными шахтами или за людей которые таких как вы не любят и это взаимно?
unicdima написав:Бывало десятки гибли и за день. Из-за того, что нет трупов они и беснуются, не пляшет из-за этого их пропаганда. А когда там десятки тысяч с оружием то по любому какие-то выстрелы будут.
Пропагандой занимаешься здесь ты. Пропагандой капитуляции и измены.
Политинформатор, а в чем для тебя, патриота-порохобота, состоит измена если Крым сдал Турчинов с майданщиками и Н. Влащенко об этом даже книжку написала сказав что отсутствие боеспособных украинских военных на тот момент вранье. Что твой кумир торговал и делал конфетки у агрессора когда чужие дети гибли неизвестно за что и именно он подписал Минские соглашения в которых вы теперь обвиняете Зеленского также обманувшего своих избирателей и ведущего ту же бездарную политику что и армовир. За что ты призываешь там воевать, за угробленные земли с минами и подтопленными шахтами или за людей которые таких как вы не любят и это взаимно?
По сути есть что сказать ? Если нет, то продолжай страдать, что не уехал из Украины
Расследование ГБР показало, что боеспособных частей не было на момент 2014 года, благодаря действиям генштаба и министров обороны Или ты не способен читать информацию ?
А по поводу Зеленского, так ты сам его выбрал, у тебя была вера. Ты и дальше продолжай верить всяким фейкам. У тебя же вера Критического мышления у тебя - ноль. Даже рефлексов нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Расследование ГБР показало, что боеспособных частей не было на момент 2014 года, благодаря действиям генштаба и министров обороны
Факт есть факт. Но как аргумент защиты он ничтожен. Зеленые человечки - тоже нифига не боеспособная часть! Просто авантюристы майдана, дорвавшиеся до власти, не были к ней готовы, на чем кремль и сыграл.
Все равно, что правлением крупной компании резко бы стали Таня с ресепшена, Вася-водитель и Толик-специалист по охране труда... В кратчаяшее время такая компания бы стала объектом рейдерства!
pesikot написав:Расследование ГБР показало, что боеспособных частей не было на момент 2014 года, благодаря действиям генштаба и министров обороны
Факт есть факт. Но как аргумент защиты он ничтожен. Зеленые человечки - тоже нифига не боеспособная часть! Просто авантюристы майдана, дорвавшиеся до власти, не были к ней готовы, на чем кремль и сыграл.
Все равно, что правлением крупной компании резко бы стали Таня с ресепшена, Вася-водитель и Толик-специалист по охране труда... В кратчаяшее время такая компания бы стала объектом рейдерства!
ну зря ти ПАПу порівняв з охороною праці, бери вище: начальнік транспортного цеха
pesikot написав:Расследование ГБР показало, что боеспособных частей не было на момент 2014 года, благодаря действиям генштаба и министров обороны
Факт есть факт. Но как аргумент защиты он ничтожен. Зеленые человечки - тоже нифига не боеспособная часть! Просто авантюристы майдана, дорвавшиеся до власти, не были к ней готовы, на чем кремль и сыграл.
Все равно, что правлением крупной компании резко бы стали Таня с ресепшена, Вася-водитель и Толик-специалист по охране труда... В кратчаяшее время такая компания бы стала объектом рейдерства!
Лень искать, но очень сомневаюсь, что численность ЗСУ определяется Нач.ГШ.
Кроме того, МО руководствуется-отталкивается от Военной Доктрины. До 2015-го действовала принятая в 2004-ом Доктрина. В которую померанчевые могли внести поправки или принять новую. Но даже в той Доктрине в п.20 указано: 20. З метою стримування потенційного агресора в разі виникнення передумов застосування воєнної сили Україна залежно від обставин може: - увести правовий режим воєнного (надзвичайного) стану; - демонструвати власну обороноздатність, готовність і рішучість до відбиття агресії, здатність заподіяння потенційному агресорові неприйнятних втрат.
То есть именно ИО президента не продемонстрировал агрессору ничего!!! И даже военное положение не ввёл.
ЗЫ. Относительно Васи, Тани, Толика)) Из Доктрины: 39. Реалізація положень Воєнної доктрини забезпечується Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України, органами державної влади відповідно до повноважень, визначених Конституцією та законами України
Прочитал последнюю страницу. Всё те же, всё то же, всё так же.
Зашёл только потому, что нашёл интересную статью о ВСУ. Несколько опровергает теории сегодняшних проповедников нынешней зрады. "Украине уже есть чем воевать, но лучше не надо" https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/16/1863700.html Статья довольно большая, цитировать не буду. Желающие прочитают, а пропагандонам бесполезно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася, Igneus - бан.